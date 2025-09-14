Kad junk food nije jedini zlikovac na tanjuru

Ljudi su danas opsjednuti masnoćama i njihovim raspoređivanjem po tijelu. Programi u teretanama osmišljavaju posebne vježbe koje pomažu sa “problematičnim područjima”, plastične operacije sele masnoće s mjesta na kojima su nepoželjne (npr. trbuha) na neka druga poželjna mjesta (stražnjicu), pazi se na strogi režim prehrane… No ni jedna od tih metoda nije učinkovita, ako ste skloni debljanju na određenim dijelovima tijela, tu će se uvijek skupljati višak masnoća, a sve zbog hormona. Popular Science objašnjava zašto je to tako.