Netflixova hit-serija ‘Lucifer’ – vrag siđe s pakla i otvori noćni klub

U intervjuu se dosta priča o filmu Bate Čengića “Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji” snimljenom po Ćosićevoj knjizi. “Znate li da je Bata Čengić natjerao Dragana Nikolića da se popne na onaj visoki tvornički dimnjak i objesi zastavu. I to bez ikakve zaštite. Dragan je, međutim, na sve pristajao, on je bio pravi mangup sa Čubure” – priča Ćosić. Mada se iz razgovora stiče dojam da je film Uloga moje porodice (1971) teško uhvatljiv, on se može vidjeti na YouTubeu u verziji koja traje 1h i 10m.

Bora Ćosić se inače prilično redovito javlja na Twitteru pod korisničkim imenom Poslovi, snovi, adrese. Njegov prikvačeni tweet glasi: Možda preterujemo u jednom. Kada s toliko mnogo energije, naučne akribije i upornog ubeđivanja bavimo se osobama koje zapravo, ipak predstavljaju samo šaku razbojnika koji su se domogli vlasti. Ali oni to nikada ne bi uspeli da nije uspeo njihov žanr, žanr bešćutni i neljudski.