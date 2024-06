Rupa, a? Rupetina...

Do kraja mandata izgradit ćemo još pet škola, što je ukupno čak 21 u jednom mandatu. Lani smo izgradili četiri vrtića, pet ćemo izgraditi do rujna, a još pet do kraja ove godine. Počeli smo projekt Paromlin, a od ostalih strateških projekata tu su Dom sportova, bazen Špansko, Sarajevska ulica, Podbrežje, Kino Europa, Heinzelova ulica i stadion u Kranjčevićevoj. Radovi na obnovi Kina Europa krenut će krajem godine, kada će početi i radovi na gradnji tramvajske pruge u Heinzelovoj te će početi i gradnja nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj s oko 11.000 mjesta. Tek kada taj stadion bude završen, počet ćemo rušiti stari stadion u Maksimiru. Do kraja godine bit će obnovljen Jadranski most. Tomašević za Hinu, prenosi Index.