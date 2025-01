Od SAD pa nadalje

Dok je Donald Trump poručivao Amerikancima da imaju pravo biti ljuti zbog ekonomskih teškoća koje trpe, demokrati su ih uvjeravali da griješe ako se tako osjećaju. Izborni rezultat pokazuje koja je poruka glasačima bila bliža. Ako promatramo stvari u širem vremenskom okviru, od sedamdesetih godina do danas, tko je najviše oštećen „mračnim paktom“? Odgovor je: velika većina Amerikanaca, od kojih 60% živi od čeka do čeka i jedva može priuštiti sebi kuću i najnužnije stvari. Dakle, Trump ne griješi kada osuđuje način na koji je američka vladajuća klasa gurnula američki narod u zamku siromaštva u bezobrazno bogatoj zemlji. Ipak, spektakularno griješi ako vjeruje da se „pokolj“ Srednje Amerike može zaustaviti vrtoglavo visokim carinama na kineske i europske proizvode, a da to ne ugrozi njegov voljeni sektor nekretnina i burze. Da bi pomogao većini, čiji je glas upravo dobio, Trump bi morao okrenuti se protiv vlastite klase rentijera i financijaša, Yanis Varoufakis za Peščanik.