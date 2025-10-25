Novi sustav naplate cestarine stiže tek 2027., EU novac možda – ne - Monitor.hr
Danas (12:00)

: Rampama odzvonilo… ali ne još baš sad

Novi sustav naplate cestarine stiže tek 2027., EU novac možda – ne

Uvođenje beskontaktnog sustava naplate cestarine, koji bi ukinuo naplatne kućice i omogućio slobodan prolaz vozila, odgođeno je za početak 2027. godine. Projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura provode Slováci i Česi (SkyToll i TollNet), a financira se dijelom iz NPOO-a. Rok je pomaknut jer je HAC tražio dodatne izmjene, pa se sada čeka testiranje sustava nakon rujna 2026. Problem bi mogao biti i EU financiranje, jer rok za povlačenje sredstava istječe sredinom 2026. godine. Autonet


Slične vijesti

17.09. (16:00)

Kućice idu u povijest, ali gotovina još ne plače

Hrvatske autoceste prelaze na elektronički način naplate, prijava u sustav bit će obavezna

Novi Zakon o naplati cestarine uvodi potpuno elektronički sustav, ukidajući naplatne kućice i plaćanje gotovinom na autocesti. Cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili automatskim očitanjem registarske oznake, a prethodna prijava u sustav bit će obavezna. Gotovinom se i dalje može nadoplatiti ENC ili registarska opcija na prodajnim mjestima. Teška vozila moraju imati ENC zbog europskih standarda elektroničke naplate. Sustav bez zaustavljanja trebao bi biti na svim autocestama krajem iduće godine. Index

24.09.2024. (18:00)

Registracija u trenu, naplata bez zastoja

Objavljeni detalji buduće naplate cestarina: Novi sustav koristi ENC i tehnologiju prepoznavanja tablica


Hrvatske autoceste potpisale su ugovor vrijedan 80 milijuna eura s tvrtkama SkyToll i TollNet za uvođenje novog sustava naplate cestarine, koji će omogućiti prolaz bez zaustavljanja. Novi sustav koristi ENC i tehnologiju prepoznavanja registarskih oznaka (ALPR), eliminirajući naplatne kućice. Implementacija će trajati 24 mjeseca, a registracija će se obavljati putem weba, mobilnih aplikacija ili na ulazu u autocestu. Očekuje se smanjenje operativnih troškova, brže putovanje te interoperabilnost s europskim sustavima. Iz HAC-a objavili i animaciju koja prikazuje kako će novi sustav naplate izgledati. Večernji

07.08.2024. (10:00)

Zbogom kolonama prema moru

Dosadašnje naplatne kućice odlaze u povijest, cestarina će se plaćati na dva načina

Korisnici će moći autoceste plaćati na dva načina – jedan je ENC uređaj koji će unaprijed nadoplatiti i drugi način koji podrazumijeva povezivanje svojih registarskih oznaka s bankovnim računom s kojeg će se onda automatski naplaćivati cestarina. Novi jedinstven sustav naplate koristit će se na svim dionicama u RH. Novi elektronički sustav naplate temelji se na slobodnom protoku vozila jer nema zaustavljanja zbog naplate pa se povećava protočnost i smanjuju štetne emisije uzrokovane zastojima i kolonama. Novi sustav izgradit će u roku od dvije godine za 80 milijuna eura bez PDV-a, a u planu je i nadzor plaćanja s posebnim kombi vozilima kojima će smjeti zaustavljati vozače. Danica, Jutarnji, Dnevnik

29.08.2019. (10:30)

A, daj, više neće biti onih kolona na Lučkom što izgledaju kao euri poslagani u red...

Hrvatska sprema novi sustav naplate cestarine: Po satu će proći 3.000 vozila, sad 200

Novi će se sustav uvesti do 2022. godine, a radit će na kombinaciji dvaju suvremenih i provjerenih tehnologija – naplati putem unaprijeđene verzije ENC uređaja ugrađenog u vozilo (DSRC) i automatskog sustava očitavanja registarskih oznaka (ALPR). ENC će bit obavezan za teška vozila, a korisnici lakih vozila moći će birati. Novi sustav donosit će 13 milijuna kuna ušteda mjesečno, a naplata će ići puno brže – do 3.000 vozila na sat, sad je oko 200. Index

30.01.2019. (13:30)

Nitko ne čuva kuću

HAC ukida noćne radnike na nekim kućicama, moći će se proći samo s ENC-om

HAC od sutra uvodi pilot-projekt naplate cestarina noću isključivo ENC-om na naplatnim kućicama sa slabim prometom. Prva u projektu je naplatna postaja Vučevica (iznad Trogira, ona što je Sanader tražio da se izgradi, tamo mu je rodni kraj) gdje će se noću, od 22 do 6 sati moći proći isključivo ENC-om. Kažu iz HAC-a da ovom postajom noću prođe 10-ak vozila, od čega četiri koriste ENC. Cilj je ušteda (ovaj u noćnoj smjeni na Vučevici, znači, naplati jednu cestarinu svaki sat i 20 minuta) i poticati ljude na korištenje ENC-a. Ovo je prva, ali ne i jedina na kojoj će se implementirati ENC ONLY sustav. Net.hr

09.04.2018. (17:20)

Kućice mogu biti za supove

Cestarine: Hrvatska bi prešla na elektronski sustav naplate

Hrvatska je odlučila uvesti sustav naplate cestarine po prijeđenoj udaljenosti i količini CO2 koju vozilo ispušta, tako barem stoji u studiji Ministarstva prometa koje bira savjetnika za posao. Dakle, plan je uvesti neki od elektroničkih sustava naplate koji se kolokvijalno naziva “elektronska vinjeta” – jedan je ENC, drugi je registracija vozila i naplata uz pomoć videonadzora. U slučaju ENC-a svi bi morali imati uređaj u vozilu, u slučaju kamera one bi registrirale vozilo pri ulasku na autocestu i izlasku s nje. Jutarnji

10.08.2017. (11:53)

Velika naplatna kućica na nebu

Traži se novi model naplate cestarine – bez kućica, preko satelita

Raspisan je natječaj za izbor konzultanta koji bi preporučio najbolji novi sustav naplate centarine na hrvatskim autocestama, a već u natječaju Ministarstvo prometa preferira elektronski sustav naplate cestarine putem satelita ili ENC uređaja, vinjete ništa (ovdje poziv). Naglašavaju da se cestarina mora naplaćivati po prijeđenom kilometru i da se u obzir uzme količina ispušnih plinova. Čini se da sve ide prema tome da se uvede elektronska naplata mobilnom tehnologijom sa standardiziranim digitalnim kutijama u svakom vozilu, pri čemu bi sustav registrirao ulazak i izlazak auta s autoceste. Ovo bi izbacilo platne kućice i većinu zaposlenih u sektorima naplate. Jutarnji