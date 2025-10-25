: Rampama odzvonilo… ali ne još baš sad

Korisnici će moći autoceste plaćati na dva načina – jedan je ENC uređaj koji će unaprijed nadoplatiti i drugi način koji podrazumijeva povezivanje svojih registarskih oznaka s bankovnim računom s kojeg će se onda automatski naplaćivati cestarina. Novi jedinstven sustav naplate koristit će se na svim dionicama u RH. Novi elektronički sustav naplate temelji se na slobodnom protoku vozila jer nema zaustavljanja zbog naplate pa se povećava protočnost i smanjuju štetne emisije uzrokovane zastojima i kolonama. Novi sustav izgradit će u roku od dvije godine za 80 milijuna eura bez PDV-a, a u planu je i nadzor plaćanja s posebnim kombi vozilima kojima će smjeti zaustavljati vozače. Danica, Jutarnji, Dnevnik