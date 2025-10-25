: Rampama odzvonilo… ali ne još baš sad
Novi sustav naplate cestarine stiže tek 2027., EU novac možda – ne
Uvođenje beskontaktnog sustava naplate cestarine, koji bi ukinuo naplatne kućice i omogućio slobodan prolaz vozila, odgođeno je za početak 2027. godine. Projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura provode Slováci i Česi (SkyToll i TollNet), a financira se dijelom iz NPOO-a. Rok je pomaknut jer je HAC tražio dodatne izmjene, pa se sada čeka testiranje sustava nakon rujna 2026. Problem bi mogao biti i EU financiranje, jer rok za povlačenje sredstava istječe sredinom 2026. godine. Autonet