Mikrobiološka verzija: “nije virus, nije bakterija, a opet se množi”
Obelisci – nova klasa RNK entiteta koja bi mogla promijeniti definiciju života
Znanstvenici su otkrili novu klasu RNK entiteta nazvanih obelisci, prisutnih u ljudskom mikrobiomu i oceanima. Nemaju DNK, stanične ovojnice ni metabolizam, ali kodiraju proteine i samostalno se repliciraju. Njihovo postojanje dovodi u pitanje tradicionalne definicije života i otvara mogućnosti za nove biotehnološke primjene. Obelisci su sveprisutni, stabilni i toliko različiti od poznatih bioloških sustava da bi mogli predstavljati novu biološku kategoriju, pa čak i potencijalnu “četvrtu domenu” života. Igor Berecki za Bug