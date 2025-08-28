Ostavljanje psa pred uključenim televizorom? Ovisi o njihovoj osobnosti - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad Fido počne tražiti daljinski umjesto kosti

Ostavljanje psa pred uključenim televizorom? Ovisi o njihovoj osobnosti

Znanstvenici s Auburn Sveučilišta otkrili su da živahni psi aktivno prate objekte na televizoru, tražeći ih čak iza ekrana, dok pasmina, dob ili spol ne utječu na ponašanje. Studija sugerira da TV može zabaviti pse i smanjiti usamljenost, posebno uz kanale poput DOGTV-a. No, skeptici poput Juliane Bräuer smatraju da televizija ne može zamijeniti ljudsku pažnju jer psi više cijene odnos s vlasnicima i mirise nego ekranske prizore. Daljnja istraživanja potrebna su za razumijevanje pseće percepcije TV sadržaja. DW


17.08. (07:00)

Jadni muceki

Naleti na pse i mačke – odgovornost vlasnika, a ne lokalne samouprave

Nalet vozilom na psa ili mačku tretira se kao prometna nesreća, a vlasnik životinje odgovoran je za štetu jer se smatra da kućni ljubimci predstavljaju „opasnu stvar“. Psi moraju biti mikročipirani pa je lakše utvrditi vlasnika, dok je kod mačaka situacija složenija jer ih zakon (zasad) ne obvezuje na čipiranje, a sudska praksa ne prihvaća da općine i gradovi odgovaraju za svaku mačku na cesti. Jedinice lokalne samouprave odgovorne su samo za štete od lutalica u slučaju propusta u zbrinjavanju. Vozačima se savjetuje oprez i obvezna prijava policiji. Revija HAK

20.03. (15:30)

U Hrvatskoj nema križanja vukova i pasa, pokazali uzorci DNK

29.01. (17:00)

Sve za svoje najdraže

Industrija kućnih ljubimaca u svijetu zaradi preko 200 milijardi dolara godišnje

Ta brojka neprestano raste jer se iz dana u dan povećava broj vlasnika kućnih ljubimaca, a time i potražnja za proizvodima i uslugama koje uz njih dolaze. Najveći dio zarade odnosi sve ono što je vezano uz pse, ali i same pse. Pasmina za koju ćete morati posegnuti duboko u džep je zlatni tibetanski mastif. Štene tibetanskog mastifa 2014. je u Kini prodano za nevjerojatnih 1,95 milijuna dolara, postavivši najskuplje štene ikad, piše AFP. Među skupljim pasminama su afganistanski hrt, argentinska doga, chow chow i samojed. Nacional

17.11.2024. (12:00)

Za naše dobre peseke i mačke

Uzlet animalnog tržišta: Ne štedi se na kućnim ljubimcima

Domaće tržište hrane za kućne ljubimce raste na godišnjoj razini od pet do dvadeset posto, ovisno o tome je li riječ o suhoj, mokroj ili sirovoj hrani, a i vrsti životinja. Rastu sve kategorije. Među onima kojima dobro ide i malobrojni su hrvatski proizvođači, koji se uspješno nose sa stranim distributerima. Za što bolju poziciju na domaćem tržištu hrane za kućne ljubimce bore se malobrojni i uspješni domaći proizvođači te strani distributeri, od Tvornice dobre hrane, Von Barfa, Purine i drugih… I svi su oni zadovoljni i ne boje se konkurencije. Lider

12.11.2024. (23:00)

Tko ima ljubimca, ima i veterinara

Briga o ljubimcima: od prvog cijepljenja do operacija i “dizajnerskih” pasa

Odgovornost vlasnika kućnih ljubimaca počinje posjetom veterinaru, ističe Ivor Bojanić, zagrebački veterinar. Životinje mlađe od dva mjeseca ne preporučuje za udomljavanje, a savjetuje redovita cijepljenja i kontrolu parazita. Psi trebaju cijepljenje već s šest do osam tjedana, a zakonom propisano cijepljenje protiv bjesnoće provodi se nakon tri mjeseca. Troškovi za zahvate poput kastracije variraju, ovisno o veličini psa i složenosti operacije. Bojanić upozorava na oprez pri kupnji “dizajnerskih” pasa i preporučuje kupovinu preko provjerenih uzgajivača, jer se pravovremena briga uvijek isplati. Index

04.10.2024. (01:00)

Aplikacija za mog peseka i mene

Nikamo ne idete bez svog psa? Instalirajte aplikaciju koja ‘zna’ sve o pet friendly mjestima u Hrvatskoj

Pet Friendly Croatia je aplikacija koja u svojoj bazi ima detaljne informacije o više od 600 mjesta gdje je vaš četveronožni prijatelj dobrodošao, i to provjerenih i lijepo organiziranih po kategorijama. Sve što trebate napraviti jest otići na www.petfriendlycroatia.com preko Google Chrome browsera (komp ili mobi) i pogledati video prije nego što napravite svoj korisnički račun. Trenutno je upisano više od 600 pet friendly mjesta iz 14 kategorija i svaki dan u bazu se dodaju nove lokacije. Green

07.09.2024. (22:00)

Pasji ukus, ljudske brige i miris zapečenog mesa

Zašto hrana za pse miriši bolje psima nego ljudima

Istraživanja su pokazala da je miris važniji od okusa za pse, pa se kvaliteta hrane za pse analizira elektroničkim senzorima. Pse privlače mirisi poput oktanala i nonanala, koji daju miris zapečenog mesa, dok ih spojevi sa sumporom odbijaju. Zanimljivo, hrana za pse sadrži mirise i spojeve poput aldehida koji su ljudima neprijatni, dok psi uživaju. Briga za kućne ljubimce postala je veliki biznis, a godišnje se samo u SAD-u za njih troši 130 milijardi dolara, od čega 50 milijardi na hranu. Nenad Raos za Bug

05.09.2024. (17:00)

Dragi peso

Nije samo mahanje repom znak da je vaš pas sretan

Postoji pet temeljnih potreba koje moraju biti zadovoljene kod životinja da bi one živjele ispunjen život. Isto je s ljudima. To znači da nisu gladni, žedni, da se ne osjećaju ugroženo, da ih ništa ne boli, da nisu ozlijeđeni ili bolesni. Sretni psi trebali bi imati vrlo opušten govor tijela. Njihove uši ne bi smjele biti povučene unatrag niti biste im u očima trebali vidjeti bjeloočnice. Njihova težina trebala bi biti ravnomjerno raspoređena na sve četiri noge. Ne bi smjeli biti naslonjeni na nešto ili držati šapu u zraku. Sretan pas imat će opušten, otvoren govor tijela – otvorena usta, uzdignut rep, opuštene oči i uši. Također, neki psi kada su sretni mašu cijelim tijelom, a ne samo repom. Nacional

17.06.2024. (23:00)

Razumije pseći jezik

Umjetna inteligencija ‘prevodi’ lavež pasa

AI modeli mogu prepoznati različite aspekte psećih zvukova, uključujući raspoloženje, pasminu, dob i spol pasa s točnošću od 70%. Ovaj razvoj otvara nove mogućnosti za razumijevanje pasa i potencijalno poboljšava način na koji komuniciramo s njima. Istraživači su prikupili podatke izlažući pse različitim podražajima i bilježeći njihove reakcije. Ovo je uključivalo različite scenarije poput prisutnosti stranaca, interakcije s drugim psima, igre i situacije stresa.AI modeli razvijeni za ovo istraživanje uspjeli su sa 70% točnosti prepoznati raspoloženje, pasminu, dob i spol pasa. Preciznost prepoznavanja raspoloženja bila je osobito značajna, omogućujući vlasnicima pasa da bolje razumiju emocionalne potrebe svojih ljubimaca. Geek

24.03.2024. (08:00)

Dlakavo klupko sreće

Psi pomažu u borbi protiv stresa i depresije

Nova studija objavljena u časopisu PLOS One istražila je utjecaj interakcije sa psima na mentalno zdravlje. Ispitanici su pokazali znatno smanjenje stresa i bolje raspoloženje nakon igre, hranjenja i maženja sa psom. EEG je pokazao povećanu aktivnost alfa valova tijekom igre i šetnje, što je povezano s opuštanjem i poboljšanom memorijom. Također, povećana aktivnost beta valova za vrijeme maženja psa ukazuje na veću koncentraciju i manju depresiju. Ovi rezultati sugeriraju pozitivan utjecaj interakcije sa psima na mentalno zdravlje i smanjenje stresa. (Green)