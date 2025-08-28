Kad Fido počne tražiti daljinski umjesto kosti
Ostavljanje psa pred uključenim televizorom? Ovisi o njihovoj osobnosti
Znanstvenici s Auburn Sveučilišta otkrili su da živahni psi aktivno prate objekte na televizoru, tražeći ih čak iza ekrana, dok pasmina, dob ili spol ne utječu na ponašanje. Studija sugerira da TV može zabaviti pse i smanjiti usamljenost, posebno uz kanale poput DOGTV-a. No, skeptici poput Juliane Bräuer smatraju da televizija ne može zamijeniti ljudsku pažnju jer psi više cijene odnos s vlasnicima i mirise nego ekranske prizore. Daljnja istraživanja potrebna su za razumijevanje pseće percepcije TV sadržaja. DW