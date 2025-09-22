Budi rokenrol posle rokenrola
Partibrejkers se vraćaju u Zagreb: 40 godina bunta u Boogaloou
Četrdeset godina nakon što su promijenili lice balkanskog rocka objavivši prvi album, Partibrejkersi se 25. listopada vraćaju u zagrebački Boogaloo. Bend predvođen Zoranom Kostićem Canetom i Nebojšom Antonijevićem Antonom i dalje dokazuje da autentični rock’n’roll ne stari. Od prvog albuma iz 1985., preko antiratnog Rimtutitukija, pa sve do turneja u New Yorku i Los Angelesu, Partibrejkers su ostali simbol otpora i energije. Koncert neće biti samo nostalgija, već potvrda njihove nepromijenjene snage. Ulaznice su dostupne putem Entrija po cijenama od 20 do 30 eura. Muzika