Beton, birokracija i bebe

Vlada je odobrila početak prve faze izgradnje Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu, vrijedne više od 237 milijuna eura, financirane iz državnog proračuna i europskih fondova. Radove će izvoditi Kamgrad, Radnik i ZDL arhitekti, a prva faza obuhvaća opću pedijatriju, dječju kirurgiju i onkologiju. Projekt će objediniti sadašnje dječje bolnice i odjele u jedinstveni moderni kompleks. Vlada je istodobno uputila u Sabor izmjene zakona o lijekovima i novi zakon o medijaciji te odobrila 100.000 eura pomoći Filipinima nakon potresa.

Gradnja bolnice isplanirana je u dvije faze, i to jugoistočno pored kompleksa koji nikad nije dobio svrhu. Od nezavršenog projekta Sveučilišne bolnice, iskoristit će se samo jedan dio, beznačajnih tlocrtnih dimenzija 65×87 metara, piše još prije pola godine tportal.hr, dok će nakon prve faze velik dio sablasne Sveučilišne bolnice ostati kao betonski 'Ukleti Holandez'.