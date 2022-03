Nespremni za budućnost

Američki sud koji je potvrdio odluku tamošnjeg Ureda za patente i žigove (USPTO). Njihova odluka glasi: umjetna inteligencija ne može biti izumitelj, jednostavno zato što (još) nije riječ o osobi. Uređaj-izumitelj o kojem je riječ, DABUS (device for the autonomous bootstrapping of unified sentience) je zapravo sustav umjetne inteligencije koji može mozgati i sam doći do novih ideja. Stvoren da uči poput kakvog djeteta, ovaj “stroj za kreativnost” brzo uči i može samostalno razmišljati o problemima i domišljati kako će ih riješiti. Istraživač zaslužan za izradu DABUS-a tvrdi da je upravo ovaj AI sustav osmislio novi koncept kutije za pohranu hrane, temeljen na fraktalnoj geometriji i s poboljšanim prianjanjem te prijenosom topline. Bug

