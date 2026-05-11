Hrvatski nacionalni triple-double
Prime Time: Šah mat
U Hrvatskoj je šah opasniji sport od MMA – ne zbog mozganja, nego jer te pojedu tvoji vlastiti pijuni čim okreneš leđa reviziji. Josip Dabro je jedini čovjek u povijesti koji je uspio podnijeti ostavku “s olakšanjem”, vjerojatno jer je konačno shvatio da je lakše biti nezaposlen nego objašnjavati vlastitu diplomu. Naša verzija suočavanja s prošlošću je kao dijeta: svi znamo da bi trebali u Jasenovac (povrće), ali svi radije idemo u Vukovar (janjetina) jer tamo mi nismo krivi za kolesterol. Ministar Bačić smatra da je 18 kvadrata za mlade sasvim dovoljno. Realno, ako se dobro stisnete, u taj prostor stane i bračni krevet i cijeli program Vlade – jer oba su ionako samo na papiru.