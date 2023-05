Nikad to nije samo zbog jedne stvari...

Dubinska ispravnost svega što Harari piše i govori, ispravnost njegovih mišljenja i stavova, kao i ispravnost njegova odnosa prema različitostima među ljudima i njihovim kulturama razlog su zašto sam se toliko puta vraćao čitanju njegovih knjiga i tekstova, nevino kao da ih čitam prvi put, i što sam se toliko puta iznova morao dubinski razočarati. Ali paradoks tog razočaranja leži u tome što se nisam mogao razočarati u autora i njegove stavove, nego sam se razočaravao u njegovu ograničenu imaginaciju. Pritom, upravo zbog te ograničene imaginacije on i jest postao kao sveprisutan i moćan autor. Svojim knjigama Harari prilazi svijetu inteligentnih, ali nenačitanih i suštinski neproduhovljenih ljudi. On prilazi svijetu koji je zarad suština odavno prezreo formu pa je odbacio metaforu, pripovijest i legendu te se krenuo baviti takozvanim činjenicama. Ono što Harari piše na granici je priručnika za samopomoć ljudima – u pogledu na svijet. To je nešto čime se u slobodno vrijeme bavi Slavoj Žižek. Time se za trumpoidni i tobože konzervativni dio svijeta bavi Jordan Peterson. Jedan je filozof, drugi je klinički psiholog, a Harari je povjesničar. Jedini Žižek nema problema s imaginacijom jer on je Balkanac, a Balkanci se bore da prežive… Jergovic.com