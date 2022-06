Iskoristimo to sunce

Europska unija želi ubrzati masovno uvođenje solarne energije, a istodobno obnoviti europsku solarnu proizvodnu industriju. Solarni paneli mogli bi biti na svim javnim zgradama u Europi do 2029. godine. Plan je dio strategije da se prekine oslanjanje na ruska fosilna goriva, posebno prirodni plin, do 2030. EU trenutno dobiva oko 40% svog plina iz Rusije po cijeni od više od 110 milijuna dolara dnevno. Kao dio plana, Europska unija je uvela nekoliko mjera, od udvostručavanja stope uvođenja toplinskih pumpi do uspostavljanja područja za obnovljive izvore energije. Među tim mjerama, Europska komisija je također uvela “inicijativu za solarne krovove” kojom bi do 2029. postala obvezna ugradnja solarnih panela na nove javne, poslovne i stambene zgrade. Green