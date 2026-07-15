Au revoir, Tricolori!
Španjolska nadigrala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva
Španjolska je u Dallasu dominirala i svladala Francusku s 2:0, osiguravši svoje drugo finale Svjetskog prvenstva u povijesti. Ključni trenutak dogodio se u 20. minuti kada je Lucas Digne skrivio jedanaesterac, a Mikel Oyarzabal bio siguran s bijele točke za svoj peti gol na turniru. Pobjedu Španjolaca potvrdio je Pedro Porro u 58. minuti nakon sjajne akcije s Danijem Olmom. Nemoćni Francuzi, čiji je niz od dva uzastopna finala prekinut, nisu ozbiljnije ugrozili Španjolsku, a nemoć “Trikolora” potvrdio je i frustrirani Kylian Mbappé pred kraj susreta. Sportske, Index