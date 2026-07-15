Španjolska nadigrala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva - Monitor.hr
Danas (07:30)

Au revoir, Tricolori!

Španjolska nadigrala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva

Španjolska je u Dallasu dominirala i svladala Francusku s 2:0, osiguravši svoje drugo finale Svjetskog prvenstva u povijesti. Ključni trenutak dogodio se u 20. minuti kada je Lucas Digne skrivio jedanaesterac, a Mikel Oyarzabal bio siguran s bijele točke za svoj peti gol na turniru. Pobjedu Španjolaca potvrdio je Pedro Porro u 58. minuti nakon sjajne akcije s Danijem Olmom. Nemoćni Francuzi, čiji je niz od dva uzastopna finala prekinut, nisu ozbiljnije ugrozili Španjolsku, a nemoć “Trikolora” potvrdio je i frustrirani Kylian Mbappé pred kraj susreta. Sportske, Index

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Lik koji o sebi govori isključivo u trećem licu (kao pokojni Milan Bandić, ali kudikamo zabavnije), čovjek koji je čak i na počecima karijere odbijao probne angažmane jer: ‘Zlatana se ne isprobava’, čovjek koji je za sebe bez treptaja rekao da se ‘lavovi ne uspoređuju s ljudima’, nogometaš koji je bio jednako poznat po svojim nevjerojatnim golovima (s 30-ak metara škaricama 2012. protiv Engleske, na primjer), po svojim sukobima s Pepom Guardiolom, kao i po svojem živopisnom karakteru, imidžu i načinu komuniciranja s javnošću. Fox ga koristi kao nešto između vrhunskog stručnog analitičara (jer Zlatan, kad je nogomet u pitanju, bez sumnje zna o čemu govori), gostujućeg celebrityja, stand-up komičara i zločestog kritičara koji će izgovoriti ono što će drugi uvijati u celofan. On nije samo bivši napadač koji analizira utakmice. On je čovjek koji već dvadeset godina razumije kako funkcionira pozornica. Zrinka Pavlić za tportal

Nedjelja (14:00)

FIFA vam materina, sve morate uništiti

Dežulović: Zbogom, nogomete

Bio je to po svemu povijesni trenutak: nogomet kao fizička igra i službeno je dokinut. Ono što ćemo gledati u decenijama koje slijede više neće biti jednostavna igra za djecu i profesionalce, već video-igrica za hi-tech magnate, bogataše i – mafijaše. Zašto, naime, stati na čipovima koji će registrirati kontakt molekule lipidno-proteinske membrane u kutikuli ljudske dlake s poliuretanskom makromolekulom Adidasove lopte?

“Pravi razlozi” pokazat će se dvanaest godina kasnije onom Infantinovom Debilovom nagradom za mir Donaldu Trumpu i Fifinom službenom preprodavačkom platformom s ulaznicama od deset ili stotinu hiljada dolara, “hydration breakom” koji je nogomet pretvorio u košomet s četvrtinama za reklamne blokove i maltretiranjem sumnjivih navijača, sudaca i cijelih reprezentacija, a konačno razotkriti Trumpovom telefonskom intervencijom i oproštenom kaznom zbog crvenog kartona za američkog napadača Folarina Baloguna, baš kao i onom za Cristiana Ronalda, oproštenom pred početak Mundijala zbog golemog marketinškog kapitala portugalske superzvijezde.

Zbog čega će, najzad, u šesnaestini finala gol Hrvatske za 2-2 suci mrtvi-hladni poništiti zbog kontakta lopte s Matanovićevom dlakom, već sada proglašenog najvećom pljačkom u povijesti nogometa. Nije, naime, stvar u tome da je tehnologija Pravde zakazala: ona je u službi profita izravno proizvela Nepravdu. Boris Dežulović za Novosti.

Subota (16:00)

Prilagođavaju se klimi, a malo i publici

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Svjetsko prvenstvo 2026. istaknulo je razliku između europskih stadiona s nadstrešnicama i američkih arena koje su ili potpuno otvorene ili posve zatvorene. Razlozi su klimatske krajnosti u SAD-u (ekstremne vrućine na jugu i kultura igranja po snijegu na sjeveru), ekonomija NFL-a s malim brojem domaćih utakmica koja ne opravdava skupe polukrovove te ogromna arhitektonska struktura s luksuznim ložama. Rješenje za budućnost nudi ETFE tehnologija – lagana, prozirna plastična membrana koja omogućuje fiksne zatvorene kupole s osjećajem otvorenog prostora i potpunom kontrolom klime. Bug

Petak (19:00)

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Zvijezda prvenstva: Što Erlinga Haalanda čini globalnim fenomenom i miljenikom žena

Norveški nogometaš Erling Haaland privlači pažnju javnosti i izvan terena, a njegovoj privlačnosti pozabavili su se i stručnjaci. Kako piše Psychology Today, iako dominira fizičkom snagom, ključ šarma napadača Norveške i Manchester Cityja leži u psihološkim i društvenim osobinama. Studije pokazuju da nas privlači njegova sklonost zaštiti suigrača, nevjerojatna emotivna samokontrola pod pritiskom na terenu, te dokazana ljubaznost prema navijačima. Uz to, Haaland zrači odanošću prema dugogodišnjoj partnerici (unatoč ležernijim norveškim bračnim običajima) te specifičnim humorom koji signalizira inteligenciju. Iako su izgled i talent neosporni, Haaland osvaja jer u jednom paketu donosi sve – od vikinške snage do neočekivane topline i stabilnosti. Ako ste prisutni na društvenim mrežama, nemoguće da vam je promaknula navijačka pjesma posvećena njemu.

Četvrtak (19:00)

Minimalac, da se pita kolege

Zlatko Dalić od HNS-a zaradio 10 milijuna eura, u zadnjoj godini imao plaću od 1.5 milijuna eura godišnje

Nakon devet godina i ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. od Portugala, Zlatko Dalić je od HNS-a zaradio oko 10 milijuna eura osnovne plaće, počevši s oko 500 tisuća eura do konačnih 1.5 milijuna eura godišnje (bez bonusa). Unatoč tome, sa svojom je plaćom bio tek na 20. mjestu među izbornicima na SP-u, daleko iza Carla Ancelottija koji je u Brazilu zarađivao 10 milijuna eura godišnje. Index

Najplaćeniji izbornici na SP-u:

  1. Carlo Ancelotti – Brazil – 10 milijuna €
  2. Julian Nagelsmann – Njemačka – 7 milijuna €
  3. Mauricio Pochettino – SAD – 6 milijuna €
  4. Thomas Tuchel – Engleska – 5.8 milijuna €
  5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milijuna €
  6. Roberto Martinez – Portugal – 4 milijuna €
  7. Didier Deschamps – Francuska – 3.8 milijuna €
  8. Ronald Koeman – Nizozemska – 3 milijuna €
  9. Marcelo Bielsa – Urugvaj – 3 milijuna €
  10. Jesse Marsch – Kanada – 2.5 milijuna €
04.07. (17:00)

Fina svota

Svjetsko prvenstvo 2026. donosi 9 milijardi dolara sjevernoameričkom gospodarstvu

SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku najveće je u povijesti, s 48 reprezentacija i 104 utakmice. Prema analizi Allianz Tradea, turnir će sjevernoameričkom gospodarstvu donijeti oko devet milijardi dolara dodatne aktivnosti, ponajviše zahvaljujući potrošnji 6,5 milijuna posjetitelja. Navijači će potrošiti oko osam milijardi dolara na smještaj, hranu i prijevoz, od čega najviše u SAD-u (5,4 milijarde). Ipak, stručnjaci napominju da je ovaj doprinos, u usporedbi s veličinom gospodarstava domaćina, tek kratkotrajan poticaj turističkom sektoru, a ne dugoročni pokretač općeg ekonomskog razvoja. Novi list

04.07. (10:00)

Dobili su nas za dlaku!

Senzorska kontra: VAR i ‘pametna’ lopta izbacili Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva

U dramatičnoj završnici utakmice protiv Portugala, Hrvatskoj je u 103. minuti poništen izjednačujući pogodak za 2:2, čime je ispala sa Svjetskog prvenstva. Iako su navijači slavili gol Marija Pašalića nakon ubačaja Ivana Perišića, intervenirao je VAR. FIFA je ekspresno pojasnila da su senzori u Adidas Trionda lopti detektirali minimalan dodir Igora Matanovića, koji je tako Pašalića aktivirao iz zaleđa. Odluka je izazvala lavinu kontroverzi jer javnosti nisu prikazani svi grafikoni dodira, uključujući i onaj portugalskog braniča, što je otvorilo dugotrajne debate o tome ubija li tehnologija draž nogometa. Bug

03.07. (05:21)

Protiv VAR-a ne pomaže ni Gospa

SP je gotov za nas: Portugal preokrenuo u zadnjim minutama i poslao Hrvatsku kući

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Portugala rezultatom 2:1 u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Nakon dominacije Portugala u prvom poluvremenu, Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića na asistenciju Stanišića. Portugal se vraća u 68. minuti kada Cristiano Ronaldo izjednačuje s bijele točke. Unatoč sjajnim prilikama Kovačića (stativa) i Matanovića, Goncalo Ramos u 90+4. minuti glavom donosi preokret i pobjedu Portugalu. U sudačkoj nadoknadi Jošku Gvardiolu je nakon VAR snimke poništen gol za izjednačenje. Index

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02.07. (07:51)

Nekome sparina, nekome hladan tuš

BiH s igračem više izgubila od SAD-a 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva

U osmini finala nogometnog prvenstva SAD je u Santa Clari pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2:0. BiH je bolje otvorila utakmicu preko Alajbegovića, no Amerikanci su poveli u 45. minuti kada je Folarin Balogun iskoristio nespretnost bosanskohercegovačke obrane. U drugom poluvremenu BiH gubi ozlijeđenog kapetana Džeku, ali u 63. minuti dobiva igrača više nakon što je Balogun zaradio izravni crveni karton. Unatoč brojčanoj prednosti, Barbarezova momčad nije uspjela stvoriti prave prilike. Pobjedu SAD-a potvrdio je Malik Tillman u 82. minuti sjajnim golom iz slobodnog udarca. Index

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29.06. (15:00)

Kad ne možeš brzinom, ti ih udavi veznim redom

Tehnički nogomet je DNK Vatrenih. Pomiriti ga sa fizičkim potrebama znači biti konkuretniji fizički jačim ekipama

Nakon poraza od Engleza i neuvjerljivosti u pobjedi protiv Paname, mnogi su bili skeptični da Hrvatska može nadigrati Ganu. Reprezentaciju koja ima izrazitu fizičku moć i izdržljivost, koja nije dopustila razmahivanje Englezima, koji imaju sve one igrače i karakteristike (brzina, moć, krila…) za kojima Hrvatska žudi. Dalić je sredinu terena napunio s četiri vezna igrača (Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina) i jednim dodatnim (Vlašić) koji je ofenzivniji i motoričan. I tako je Hrvatska, praktično bez famoznih krila, s Perišićem na beku, djelovala u prirodnom staništu. Posjed lopte, kontrola ritma i kombinatorika za gradnju napada. Jedan od razloga zašto joj Portugal ne odgovara jest to što imaju isti DNK igre, ali imaju bitno više motoričnijih igrača i brzine. Oni sve mogu raditi brže, ali to ne znači da će im Hrvatska omogućiti da se razmašu hitrinom. Robert Matteoni za Sportske.

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