Svjetsko prvenstvo 2026. donosi 9 milijardi dolara sjevernoameričkom gospodarstvu - Monitor.hr
Danas (15:00)

Fina svota

Svjetsko prvenstvo 2026. donosi 9 milijardi dolara sjevernoameričkom gospodarstvu

SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku najveće je u povijesti, s 48 reprezentacija i 104 utakmice. Prema analizi Allianz Tradea, turnir će sjevernoameričkom gospodarstvu donijeti oko devet milijardi dolara dodatne aktivnosti, ponajviše zahvaljujući potrošnji 6,5 milijuna posjetitelja. Navijači će potrošiti oko osam milijardi dolara na smještaj, hranu i prijevoz, od čega najviše u SAD-u (5,4 milijarde). Ipak, stručnjaci napominju da je ovaj doprinos, u usporedbi s veličinom gospodarstava domaćina, tek kratkotrajan poticaj turističkom sektoru, a ne dugoročni pokretač općeg ekonomskog razvoja. Novi list


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Danas (08:00)

Dobili su nas za dlaku!

Senzorska kontra: VAR i ‘pametna’ lopta izbacili Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva

U dramatičnoj završnici utakmice protiv Portugala, Hrvatskoj je u 103. minuti poništen izjednačujući pogodak za 2:2, čime je ispala sa Svjetskog prvenstva. Iako su navijači slavili gol Marija Pašalića nakon ubačaja Ivana Perišića, intervenirao je VAR. FIFA je ekspresno pojasnila da su senzori u Adidas Trionda lopti detektirali minimalan dodir Igora Matanovića, koji je tako Pašalića aktivirao iz zaleđa. Odluka je izazvala lavinu kontroverzi jer javnosti nisu prikazani svi grafikoni dodira, uključujući i onaj portugalskog braniča, što je otvorilo dugotrajne debate o tome ubija li tehnologija draž nogometa. Bug

Jučer (05:21)

Protiv VAR-a ne pomaže ni Gospa

SP je gotov za nas: Portugal preokrenuo u zadnjim minutama i poslao Hrvatsku kući

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Portugala rezultatom 2:1 u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Nakon dominacije Portugala u prvom poluvremenu, Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića na asistenciju Stanišića. Portugal se vraća u 68. minuti kada Cristiano Ronaldo izjednačuje s bijele točke. Unatoč sjajnim prilikama Kovačića (stativa) i Matanovića, Goncalo Ramos u 90+4. minuti glavom donosi preokret i pobjedu Portugalu. U sudačkoj nadoknadi Jošku Gvardiolu je nakon VAR snimke poništen gol za izjednačenje. Index

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  • Perišić prestigao Šukera kao najbolji hrvatski strijelac. Zabio svoj 39. gol (odnosno sedmi na SP-ima) (Index)
  • Španjolska je dobila Austriju 3:0 (Sportske)
  • Pročitajte komentare na Forumu
Prekjučer (07:51)

Nekome sparina, nekome hladan tuš

BiH s igračem više izgubila od SAD-a 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva

U osmini finala nogometnog prvenstva SAD je u Santa Clari pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2:0. BiH je bolje otvorila utakmicu preko Alajbegovića, no Amerikanci su poveli u 45. minuti kada je Folarin Balogun iskoristio nespretnost bosanskohercegovačke obrane. U drugom poluvremenu BiH gubi ozlijeđenog kapetana Džeku, ali u 63. minuti dobiva igrača više nakon što je Balogun zaradio izravni crveni karton. Unatoč brojčanoj prednosti, Barbarezova momčad nije uspjela stvoriti prave prilike. Pobjedu SAD-a potvrdio je Malik Tillman u 82. minuti sjajnim golom iz slobodnog udarca. Index

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Ponedjeljak (15:00)

Kad ne možeš brzinom, ti ih udavi veznim redom

Tehnički nogomet je DNK Vatrenih. Pomiriti ga sa fizičkim potrebama znači biti konkuretniji fizički jačim ekipama

Nakon poraza od Engleza i neuvjerljivosti u pobjedi protiv Paname, mnogi su bili skeptični da Hrvatska može nadigrati Ganu. Reprezentaciju koja ima izrazitu fizičku moć i izdržljivost, koja nije dopustila razmahivanje Englezima, koji imaju sve one igrače i karakteristike (brzina, moć, krila…) za kojima Hrvatska žudi. Dalić je sredinu terena napunio s četiri vezna igrača (Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina) i jednim dodatnim (Vlašić) koji je ofenzivniji i motoričan. I tako je Hrvatska, praktično bez famoznih krila, s Perišićem na beku, djelovala u prirodnom staništu. Posjed lopte, kontrola ritma i kombinatorika za gradnju napada. Jedan od razloga zašto joj Portugal ne odgovara jest to što imaju isti DNK igre, ali imaju bitno više motoričnijih igrača i brzine. Oni sve mogu raditi brže, ali to ne znači da će im Hrvatska omogućiti da se razmašu hitrinom. Robert Matteoni za Sportske.

  • Dalić uoči Portugala: Engleskoj smo poklonili tri gola, a Panama je bila u grču i pritisku. Nije bilo samopouzadnja kod igrača. Krivo sam postavio prve dvije utakmice, preuzeo odgovornost za lošije nastupe. Bili smo dobri i kompaktni protiv Gane, ali nema mjesta euforiji. Novi list
  • Portugalci nezadovoljni uoči Hrvatske nakon remija s Kolumbijom. Ronaldo odbio dati izjavu. Izbornik ga brani… (24 sata)
  • Hrvatska je rušila Brazil, Italiju, Francusku i druge velikane, ali Portugal nam je ‘crna mačka’, nikad ih nismo dobili u službenim utakmicama (24 sata)
Nedjelja (12:00)

A John Malkovich ništa?

Svjetsko prvenstvo potaknulo lavinu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo

Gledanje prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića probudilo je u dijaspori, posebice u SAD-u, duboku želju za povezivanjem s korijenima i dobivanjem “plave putovnice”. Tvrtka CroatianbyDescent, koja pomaže u rješavanju zamršene hrvatske birokracije, bilježi golem porast upita. Veliki sportski događaji pokazali su se kao ključni okidač za jačanje identiteta, pretvarajući nogometnu euforiju u konkretne zahtjeve za stjecanje hrvatskog i europskog državljanstva. Total Croatia News

Nedjelja (02:59)

Vrijedilo je infarkta

Hrvatska pobijedila Ganu i s drugog mjesta u skupini prošla u nokaut fazu

Hrvatska u posljednjoj utakmici grupne faze na Svjetskom prvenstvu tražila je pobjedu koja bi potvrdila plasman u nokaut-fazu natjecanja. Nakon pola sata u kojima nije bilo puno događanja, ukazao se Petar Sučić. Primio je loptu na 30-ak metara od gola, nekoliko koraka ju vodio, a onda uputio ‘bombu‘ s 25 metara koja je letjela 120 km/h i ušla u mrežu. (HRT), u 73. minuti Gana postiže pogodak za koji je sudac prvo dobrano hezitirao i čekao VAR, da bi ipak priznao, jedan igrač im je bio u zaleđu, ali nije utjecao na igru… Vlašić zabija za 2:1 u 82. minuti, Modrić je ubacio iz kornera, a Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu i glavom vratio Hrvatsku u vodstvo… (Sportske)

  • Ivanu Perišiću ovo je 20. nastup na svjetskim prvenstvima za Hrvatsku (N1)
  • Ljudi se dive Modriću: Četrdeset godina na leđima, kapetan, umoran, ali evo ga – prvi se vraća u obranu kao da je finale Lige prvaka (tportal)
  • S drugim mjestom u skupini čeka nas težak ždrijeb – najizgledniji dvoboj protiv Portugala (Index)
  • Tekmu komentiraju na Forumu
  • Engleska dobila Panamu 2:0 i potvrdila prvo mjesto (BBC)
27.06. (18:00)

Samo da ne budemo... ganuti

Hrvatskoj večeras protiv Gane za prolaz dovoljan bod

  • Hrvatska je trenutno treća u skupini L s tri boda nakon pobjede nad Panamom i poraza od Engleske (Index), protiv Gane igra se od 23h, tekma je u Philadelphiji, prati se na Forumu
  • Rezultati sinoć (Index): Iran prestigao Hrvatsku bodom protiv Egipta. Zelenortski Otoci prošli u nokaut-fazu, Španjolska dobila Urugvaj, Belgija razbila Novi Zeland 5:1, Senegal razbio Irak 5:0 (Index), Francuska Norvešku 4:1 (HRT)
  • Dalić: Nikad nismo ovoliko griješili. Prespori smo i lako gubimo lopte (Index)
  • U slučaju poraza, Hrvatska ni u kojem slučaju ne smije izgubiti više od dva razlike (Index)
  • Ljestvica
  • Podforum
25.06. (01:00)

Džeko, mini-sendvič i tri boda

BiH nadomak nokaut-faze nakon slavlja protiv Katara

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar s 3:1 u trećem kolu skupine B i zauzela treće mjesto, čime je stigla korak do osmine finala. BiH je povela sjajnim solom Alajbegovića u 29. minuti, a pet minuta kasnije prednost je udvostručena autogolom Al-Brakea nakon Džekina udarca. Katar je smanjio preko Alhaydosa u 43. minuti, no pobjedu Zmajeva potvrdio je Mahmić u 80. minuti iz gužve nakon kornera. U drugoj utakmici skupine Švicarska je svladala Kanadu s 2:1 i tako osigurala prvu poziciju u grupi. Index… Kako bi bili sto posto sigurni u prolazak, našim susjedima mora se poklopiti neki od ovih rezultata – X2 Češke i Meksika, pobjeda Brazila nad Škotskom, pobjeda Japana nad Švedskom, pobjeda Gane nad Hrvatskom… tportal