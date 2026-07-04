Fina svota

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Svjetsko prvenstvo 2026. donosi 9 milijardi dolara sjevernoameričkom gospodarstvu
SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku najveće je u povijesti, s 48 reprezentacija i 104 utakmice. Prema analizi Allianz Tradea, turnir će sjevernoameričkom gospodarstvu donijeti oko devet milijardi dolara dodatne aktivnosti, ponajviše zahvaljujući potrošnji 6,5 milijuna posjetitelja. Navijači će potrošiti oko osam milijardi dolara na smještaj, hranu i prijevoz, od čega najviše u SAD-u (5,4 milijarde). Ipak, stručnjaci napominju da je ovaj doprinos, u usporedbi s veličinom gospodarstava domaćina, tek kratkotrajan poticaj turističkom sektoru, a ne dugoročni pokretač općeg ekonomskog razvoja. Novi list