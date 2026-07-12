Kakvih sve ima, on je Zlatan
Zlatan Ibrahimović kao komentator nogometnog prvenstva ispao pun pogodak
Lik koji o sebi govori isključivo u trećem licu (kao pokojni Milan Bandić, ali kudikamo zabavnije), čovjek koji je čak i na počecima karijere odbijao probne angažmane jer: ‘Zlatana se ne isprobava’, čovjek koji je za sebe bez treptaja rekao da se ‘lavovi ne uspoređuju s ljudima’, nogometaš koji je bio jednako poznat po svojim nevjerojatnim golovima (s 30-ak metara škaricama 2012. protiv Engleske, na primjer), po svojim sukobima s Pepom Guardiolom, kao i po svojem živopisnom karakteru, imidžu i načinu komuniciranja s javnošću. Fox ga koristi kao nešto između vrhunskog stručnog analitičara (jer Zlatan, kad je nogomet u pitanju, bez sumnje zna o čemu govori), gostujućeg celebrityja, stand-up komičara i zločestog kritičara koji će izgovoriti ono što će drugi uvijati u celofan. On nije samo bivši napadač koji analizira utakmice. On je čovjek koji već dvadeset godina razumije kako funkcionira pozornica. Zrinka Pavlić za tportal