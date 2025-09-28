Kad sportska dvorana razgovara s trgovinom, a park šeta po krovu
Split 3 dobiva novi trg, park, sportsku dvoranu i poslovno-trgovački kompleks
Idejno rješenje za Split 3, potpisuju arhitektice Juras, Medoš, Vitlić i Žilić, dovršava urbanu strukturu naselja Križine-Trstenik. Projekt uključuje multifunkcionalni trg, urbani park sa sportskim i rekreativnim sadržajima, novu sportsku dvoranu i poslovno-trgovački kompleks s podzemnom garažom. Očuvane su pješačke osi, postojeće zelenilo i prostorna fleksibilnost. Trg i krov dvorane stvaraju nove prostorne dimenzije, a “unutarnja ulica” u zgradi potiče interakciju korisnika. Cilj je kvalitetan, funkcionalan javni prostor koji odgovara potrebama lokalne zajednice i integrira se u postojeći urbanistički kontekst. Haus