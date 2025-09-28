Split 3 dobiva novi trg, park, sportsku dvoranu i poslovno-trgovački kompleks - Monitor.hr
Danas (21:00)

Kad sportska dvorana razgovara s trgovinom, a park šeta po krovu

Split 3 dobiva novi trg, park, sportsku dvoranu i poslovno-trgovački kompleks

Idejno rješenje za Split 3, potpisuju arhitektice Juras, Medoš, Vitlić i Žilić, dovršava urbanu strukturu naselja Križine-Trstenik. Projekt uključuje multifunkcionalni trg, urbani park sa sportskim i rekreativnim sadržajima, novu sportsku dvoranu i poslovno-trgovački kompleks s podzemnom garažom. Očuvane su pješačke osi, postojeće zelenilo i prostorna fleksibilnost. Trg i krov dvorane stvaraju nove prostorne dimenzije, a “unutarnja ulica” u zgradi potiče interakciju korisnika. Cilj je kvalitetan, funkcionalan javni prostor koji odgovara potrebama lokalne zajednice i integrira se u postojeći urbanistički kontekst. Haus


Slične vijesti

03.09. (12:00)

'Neću politiku u svoj Split, a dugove u tuđi džep'

Puljak kod Mojmire: Sve sam im ostavio u stabilnom stanju, oni kažu da sam kriv

Puljak se izlaskom iz politike vratio znanosti. No, i dalje prati sve vezano za Split. Tvrdi da HDZ-ova “vertikala” nije preduvjet za projekte te kao primjer navodi Žnjan i Spaladium Arenu. Odbacuje optužbe Šute i Keruma oko pogodovanja Debeljaku i dugova, ističući da je Split ostavio u stabilnom stanju i bez “uhljebljivanja”, te su pazili da ne dođe do zastare. Kaže da je izbore izgubio jer su se protiv njega udružili HDZ, Kerum, mediji i kriminalci, te jer SDP nije htio koaliciju. Mediji su, po njemu, krivo prikazali njegovu kritiku SDP-a kao negativnu kampanju. Kritizira HDZ zbog korištenja vjere i domovine u političke svrhe i podsjeća da je i Sanader djelovao pristojnije. Net

18.08. (09:00)

Socijalistički san s pogledom na more

Splitski ‘grad u gradu’ već pola stoljeća simbolizira Split i arhitekturu brutalizma koju još uvijek dolaze proučavati stručnjaci

Split 3 bio je tema brojnih međunarodnih izložbi, a veliko zanimanje izazvalo je njegovo pojavljivanje na izložbi o socijalističkoj arhitekturi u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti (MOMA) gdje ga se spominjalo kao suvremenu Dioklecijanovu palaču, simbol Splita iz doba starog Rima. “Split 3 je puno više od naselja, to je prostor u kojem je arhitektura u službi zajednice. Pažljivo planiran s naglaskom na javni interes i kvalitetu života, projektiran je kao cjelovit i funkcionalan grad unutar grada. Odražava visoke standarde kolektivnog stanovanja i prostorne pravednosti.” Izgrađen 70-ih, na njemu je radio cijeli tim arhitekata. Danas se smatra jednim od najvažnijih primjera urbanizma i arhitekture socijalističke Jugoslavije. “Mi smo vjerovali da arhitektura može oblikovati odnose među ljudima – kroz trgove, hodnike, zajedničke terase.”… napisala je jedna od arhitektica u svojoj monografiji. Tome je posvećena i jedna od epizoda Betonskih spavača. Index

17.08. (15:00)

Split bez Poljuda? To bi bilo ka’ pizza bez sira

Pomisao na rušenje stadiona na Poljudu užasava jer je riječ o arhitektonskom djelu svjetske vrijednosti

Boris Magaš, arhitekt Poljuda s lakoćom spaja znanja različitih područja – povijesti i teorije arhitekture, umjetnosti, ali i konstrukcije i statike – kreativno ih preplićući i nadograđujući te dovodeći do inovativnih oblikovnih, prostornih i konstrukcijskih ishoda. Tako Magaš je uistinu uzor i motivacija, primjer kako do najsuvremenijih postignuća doći s osloncima u povijesti i teoriji, kažu stručnjaci za tportal. U svijetu je nakon Poljuda, izgrađeno nekoliko stadiona po tom predlošku. Poljud, iako zaštićeni spomenik kulture, može se obnavljati bez problema ako se zadrži ideja i vizualna vrijednost Magaševog djela, uz primjenu suvremenih tehnologija i sigurnosnih standarda. Rušenje se smatra gubitkom identiteta Splita i Dalmacije, ali arhitekt Bužančić ističe da takve tvrdnje pretjeruju – obnova s modernim materijalima ne bi uništila vrijednost originala, niti bi digitalni semafori ili slično bili “hereza”. Ključno je da obnova bude održiva i financijski razumna, kako ne bi “pojela” sredstva za druge spomenike, a Poljud bi nakon temeljite obnove ostao najmoderniji stadion u Hrvatskoj. tportal

12.08. (12:00)

Kad oluja odnese krov, ne treba joj prepustiti i temelj

Poljud treba obnovu – ali glavom, ne čekićem

Osim zapuštene sportske infrastrukture, oštećenje pokrova poljudskog stadiona u oluji i prateća rasprava o njegovom rušenju nastavljaju nam otkrivati u kojoj mjeri smo kao društvo spremni žrtvovati čak i najznačajnije dosege vlastitog kulturnog nasljeđa zarad brzih rješenja. U srpnju, nakon nevremena, Tomislav Šuta poništava javnu nabavu zbog novonastalih okolnosti koje “više ne odražavaju stvarno stanje predmeta nabave”. No, umjesto da “stane na balun” i izvuče pouke iz manjkavosti dotadašnjeg pristupa, novi gradonačelnik pod pritiskom ishitreno produbljuje sustavne greške u koracima. Još na dan oluje, naizgled progresivnom retorikom participativne demokracije najavljuje kobno prepuštanje odluke o sudbini Poljuda građanima putem referenduma, uz otvaranje mogućnosti za skidanje trajne konzervatorske zaštite i rušenje stadiona.

DAS poziva na cjelovit, stručan i transparentan proces, naglašavajući da se zaštite kulturnim dobrima “ne daju olako” te da je “neprihvatljiva ideja samovoljnog pričanja o ukidanju iste”. Upozorava da se odlučivanje o sudbini Poljuda “ne smije prepuštati interesnim skupinama niti provoditi kroz populističke referendume”. Fabijanić podsjeća da je njegov tim već izradio projekt obnove stadiona koji Grad Split “drži u ladici”, daleko od očiju javnosti. Novosti

02.06. (16:00)

Nije timski igrač

Puljak je pobijedio dva puta na izborima, ove je izgubio… zašto? Napadao kandidata koji ga nije mogao ugroziti

Politička priča obitelji Puljak započela je 2010. godine, da bi za tri godine Marijana Puljak ušla u Gradsko vijeće. Supruga znanstvenika Ivice ulazi u sabor 2020., a samo godinu kasnije Ivica pobjeđuje Vicu Mihanovića, ali s labavom većinom u vijeću. Tada se ponavljaju izbori gdje Puljak učvršćuje poziciju. Što se dogodilo u sljedeće tri i pol godine da su Splićani okrenuli leđa Puljku? Razlog je u katastrofalno vođenoj kampanji. Umjesto da se bazira na uspjesima, uglavnom je napadao svoje protivnike, što bi imalo više smisla da je izazivač. Prvi krug je prošao u znaku napada na Davora Matijevića, SDP-ovca koji ga nije ni mogao ozbiljnije ugroziti. Time je ujedno postigao da mu SDP, potencijalni partner u vijeću, okrene leđa. Istu taktiku ponavlja u drugom krugu, napadajući Šutu. A tu treba nadodati i svađe s partnerima s kojima je i ulazio u koalicije… Index

02.06. (12:00)

Crvena i većinski plava Hrvatska

Analitičar Pecnik: HDZ je kao HSS u Kraljevini Jugoslaviji, sve ostale stranke su kao ukras formalnoj demokraciji

Goran Vojković smatra da je Puljak, znanstvenik s više citata na Google Scholar nego što će HDZ imati afera, bio osoba koja je mogla zaista promijeniti Split, ali i proširiti se na nacionalnu razinu kao stvarna oporba HDZ-u da nije imao jedan problem – posvađao se sa svima (Sličnog je stava i Petranović za tportal). Puljak je pogriješio fokusirajući se na SDP-ovog kandidata Davora Matijevića u prvom krugu, smatra Jaroslav Pecnik za N1. Split tako ostaje grad čiji gradonačelnici ne dožive više od jednog mandata.

Novi gradonačelnik Tomislav Šuta Puljkovim povlačenjem imat će manje problema nego Peđa Grbin u Puli ili Pavliček u Vukovaru. U potonjem su birači više kaznili Penavu nego birali Pavličeka koji je i bio dogradonačelnik. Glasovi Selak Raspudić, kojih nije malo, više su rezultat nezadovoljstva Tomaševićem. Njezina retorika u kampanji je pokazala kako nije dorasla jednoj takvoj funkciji. A kad se podvuče crta ispod rezultata lokalnih izbora, HDZ se pokazao uvjerljivim pobjednikom koji, zadržavši Osijek i Zadar te osvojivši Split, sada drži vlast u tri od pet najvećih gradova. tportal

14.05. (22:00)

Znanstvenik na čelu grada

Puljak u Index Studiju: Bit ću gradonačelnik Splita samo još jedan mandat

Mi smo više napravili nego što smo rekli. Neke projekte nismo napravili iako smo rekli da hoćemo, ali smo napravili i neke koje nismo najavili. Mi smo jedan od velikih gradova, možda i jedini, koji ima upisanu svu djecu u jaslicama i vrtiću. Izgradili smo i dvije javne garaže, a gradit ćemo ih još pet. Kupili smo nove autobuse i isplanirali nove linije prema željama građana, a zatim smo riješili i problem nedostatka vozača. Ne smijemo dopustiti da se Grad Split pretvori u grad koji će voditi ljudi kojima je grad bankomat – Matijević i Šuta su takvi. Obnovit ćemo sve škole i sve će biti u jednoj smjeni. Politika nije i neće odlučivati o Hajduku, imaju svoj Nadzorni odbor. Rekao je gradonačelnik Splita za Index

27.03. (13:00)

Bolje kupovati nekretnine na brijegu

Visković: Splitska riva će do 2050. biti pod morem, ali ljudi to ne shvaćaju

Splitska riva i Dioklecijanova palača bit će pod morem do 2050., ali ljudi to ne mogu osvijestiti, izjavio je umirovljeni sveučilišni profesor prava, političar, kulturni animalist i kulturni botaničar iz Splita Nikola Visković u emisiji Vide TV Zavidavanje by Lado Tomičić, koju možete gledati na ovoj poveznici. ” Ljudima je važno da prežive, i nije ih briga za unuke. A moji će unuci imati teška okapanja, planeta će biti u vrlo bolesnom stanju”, upozorio je splitski profesor, koji je s Tomičićem razgovarao i o hrvatskoj i svjetskoj politici u svjetlu epohalnih klimatskih promjena. Novosti

15.02. (18:00)

Nisu sporni datumi, već ono što se skriva iza njih

Pecnik: Puljak osvjetlao obraz hrvatske politike

Inzistiranje da datum oslobođenja Splita od fašizma ostane na štandarcu još je vrijednije jer je Puljak taj potez poduzeo tri mjeseca prije lokalnih izbora i time pokazao hrabrost, ali i zadao domaći zadatak drugim gradonačelnicima. Pod nacionalnu kapu i zastavu trpa se sve i svašta samo da ima nacionalni, a pogotovo isključivi predznak. Pokušava se prikazati kako povijest 1941.-1945. nije bila tako strašna, ustaše nisu bili takvi zločinci i ako su nešto kojim slučajem i učinili loše, to je eto, tako, bilo iznuđeno, ali sve ono što su činili antifašisti, što su poduzimali partizani, to je bio zločin svjetskih razmjera, komentira politički analitičar Jaroslav Pecnik za Novosti. Gradska uprava Splita namjerava ukloniti spomenik i pokloniti ga Muzeju pobjede u Šibeniku.

14.02. (08:00)

Ma, nek si nosi taj spomenik doma...

Sud odlučio: Sa spomenika u Splitu se briše datum oslobođenja od fašizma, Puljak odlučio ukloniti cijeli spomenik, a datum – ostaviti

Prošlogodišnjom odlukom splitskog Gradskog vijeća naknadno je uklesan datum oslobođenja Splita od fašizma na štandarcu na kojem su već bili datumi iz splitske povijesti, redom do 1991., što ih je uklesao akademski kipar Kuzma Kovačić koji je podnio tužbu da su naknadnim uklesavanjem povrijeđena njegova autorska prava. Sud je naložio uklanjanje naknadno uklesanog datuma “26. listopada 1944.” u roku od 15 dana, kako navode lokalni portali, neovisno što je ta odluka nepravomoćna. Gradonačelnik Puljak tvrdi kako je “oslobođenje od fašista koji i dan danas svojataju Split i Dalmaciju za njih važno jer je to uvjet opstanka svih nas ovdje gdje živimo od pamtivijeka“, nadodavši kako građani Splita imaju pravo odlučivati što će pisati na ulicama njihovog grada. Također, kažu da će predložiti rješenje da datum ipak ostane, pa makar bez “umjetničkog djela” navednog autora (Index)… Prošle godine o negodovanju autora pisali na Novostima. Evo što kažu na Forumu