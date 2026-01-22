Nema susjeda do komšije
Stajčić o Svadbi: Smijati se idiotizmu naših mikro svjetova bilo je uistinu ljekovito
Film nije baš savršen, muče ga određene scenarističke boljke nelogičnosti u završnici, što onda stvara dojam da je i budžet bio skroman, možda i nedostatan, ali spašava ga upravo situacijska i dijaloška uvjerljivost spomenutog all stars kasta. Uz sve, treba imati u vidu da je „Svadba“ prva veća koprodukcija Srbije i Hrvatske, lansirana kao svojevrsni probni balon, koja upravo oživljava zajednički postjugoslovenski narativ ciljane komercijalne komedije za više regionalnih filmskih tržišta, dakle nešto što nije postojalo posljednjih 36 godina. Svijet se raspada na više načina, ali nasmijao sam se od srca desetak puta hrvatsko-srpskim stereotipima u kino-dvorani i time izašao dovoljno mentalno olakšan ne razmišljajući o scenarističkim zamjerkama. Zoran Stajčić za Ravno do dna (a film se komentira naveliko i na Forumu…)