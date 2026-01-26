'Svadba': Konačno hit komedija u kojoj Hrvati nisu gospoda, a Srbi sirovine, nego - obrnuto - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Nešto da bude i za raju

‘Svadba’: Konačno hit komedija u kojoj Hrvati nisu gospoda, a Srbi sirovine, nego – obrnuto

Naravno da nije riječ o vrhunskoj komediji niti je ovaj domaći megahit operiran od elemenata obaveznog programa iz otrcane sheme, ali… funkcionira! Ne funkcionira savršeno, ne obara pričom ni karakterima, fore joj nisu ‘držite-me-ljudi-da-ne-puknem-od-smijeha’, ali odeš u kino, odsjediš cca sat i pol uz kokice i kolu, tu i tamo se nasmiješ ili nasmiješiš, slušaš kako se većina publike valja od smijeha i ne pomisliš da su svi debilni zbog toga te na kraju iz dvorane izađeš dobro raspoložen. Neka Svadbe, bit će hit! Kaže Zrinka Pavlić za tportal. Trenutno je treći najgledaniji hrvatski film u povijesti, ispred nje su Šegrt Hlapić i Kako je počeo rat na mom otoku, prenose na Forumu


Petak (19:00)

Da se barem nečemu možemo nasmijati

Svadba: Populistička komedija kao mjera ukusa domaće publike

Realne projekcije su da će film već u prvom vikendu prikazivanja prodati 100.000 ulaznica, a, ovisno o dužini repertoarskog života, u konačnici i prebaciti 200.000 gledatelja. Brojke vrijede samo za Hrvatsku i treba im pridodati još i one regionalne. Simetrija kao osnovna postavka sjajno funkcionira za humor na prvu loptu koji je zasnovana na stereotipima o Srbima i Hrvatima, kao i Srbima i Hrvatima skupa, po sistemu „volimo se – ne volimo se”, „slični smo – nismo slični” i sve u tom stilu. Humor je prvoloptaški, baziran na stereotipima, likovi plošni i često karikaturalni, pogled površinski, a i dinamika se u drugoj polovici ispuše, ali kod Šeregija makar nema zle namjere. „Svadba“ je film koji dovodi publiku u kino, što je valjda i cilj. Marko Stojiljković za Lupigu

Četvrtak (23:00)

Nema susjeda do komšije

Stajčić o Svadbi: Smijati se idiotizmu naših mikro svjetova bilo je uistinu ljekovito

Film nije baš savršen, muče ga određene scenarističke boljke nelogičnosti u završnici, što onda stvara dojam da je i budžet bio skroman, možda i nedostatan, ali spašava ga upravo situacijska i dijaloška uvjerljivost spomenutog all stars kasta. Uz sve, treba imati u vidu da je „Svadba“ prva veća koprodukcija Srbije i Hrvatske, lansirana kao svojevrsni probni balon, koja upravo oživljava zajednički postjugoslovenski narativ ciljane komercijalne komedije za više regionalnih filmskih tržišta, dakle nešto što nije postojalo posljednjih 36 godina. Svijet se raspada na više načina, ali nasmijao sam se od srca desetak puta hrvatsko-srpskim stereotipima u kino-dvorani i time izašao dovoljno mentalno olakšan ne razmišljajući o scenarističkim zamjerkama.  Zoran Stajčić za Ravno do dna (a film se komentira naveliko i na Forumu…)

Srijeda (18:00)

Naši i vaši, regionalno izdanje...

Krenulo prikazivanje hit filma ‘Svadba’ u kinima, samo u pretprodaji prodano viš od 40 tisuća ulaznica

Kćer hrvatskog poduzetnika i sin srpskog ministra očekuju dijete te svoje obitelji obavještavaju o sretnoj vijesti, koju ni jedni ni drugi ne primaju baš olako… Šeregi je vješto iskoristio očitu sklonost domaće publike prema sukobu naših i vaših, urbanih i ruralnih, modernih i tradicionalnih, a kako su potrošene sve kulturološke i mentalitetne razlike između domaćih lokalizama, preostao je veliki slobodan teren kad je riječ o onim najzanimljivijim i najosjetljivijim mentalitetnim sukobima malih razlika – hrvatsko-srpskim. Komedija mentaliteta najuspješniji je ovdašnji žanrovski proizvod još od Našeg malog mista, preko već spomenutih Naših i vaših pa sve do Svećenikove djece. I Šeregi je krenuo tim putem, no ono što je zanimljivo kod Svadbe je da mentalitet nije ni jedini ni glavni temelj nesporazuma. Kažu na Indexu. S nevjerojatne 41.263 prodane ulaznice, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima… Jutarnji. Film ima i temu na Forumu