Tito na večeri, Frank Sinatra na špagetima i vidjelica koja ga je poslala na vodu
Stevo Karapandža: pionir hrvatskog kulinarskog televizijskog showa koji je kuhinjom osvajao od Tokija do Badena
Stevo Karapandža snimio je više od tisuću epizoda ‘Malih tajni velikih majstora kuhinje’ između 1974. i 1991. – prvog kulinarskog showa na jugoslavenskoj televiziji, ali i šire. Nacional ga je posjetio u Lovranu gdje živi u mirovini, a razgovor je otkrio karijeru koja seže od otvaranja zagrebačkog Intercontinentala, gdje je kuhao za Tita s 28 godina, do švicarskog restorana na vodi koji je 17 godina vodio s partnerom. Karapandža govori o radu u Savoyu, gostovanju u tokijskom Palace Imperialu i o tome zašto je karakter, a ne recept, temelj svakog dobrog kuhara. Premda nema ništa protiv fine dininga i sličnih trendova, on sam će uvijek radije otići na maneštru od bobići, dakle od graha i kukuruza, nakon toga teleću koljenicu s krumpirom, zdjelicu svježe salate i palačinke sa skutom i medom.