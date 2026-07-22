Jer ti streaming servisi ne nude takvo platno

IMAX dvorane građene su namjenski – platna su znatno viša, blago zakrivljena i smještena bliže publici. Sjedala su postavljena pod strmijim kutom kako bi ekran ispunio kompletan periferni vid gledatelja i stvorio osjećaj dubine. Novi Nolanov spektakl “Odiseja” prvi je dugometražni igrani film u povijesti koji je od prve do zadnje sekunde u potpunosti snimljen na masivnoj 70 mm IMAX celuloidnoj traci. Iako digitalna era nudi brzu i jednostavnu distribuciju, filmska traka donosi nenadmašnu teksturu, dubinu i gigantski format slike (1,43:1). Kako na cijelom svijetu postoji samo 41 dvorana s analognom 15/70 tehnologijom – od kojih je za gledatelje iz Hrvatske najbliža kino Cinema City Flora u Pragu – odlazak u kino ponovno postaje ekskluzivan događaj te pravi hodočasnički pothvat za sve istinske ljubitelje sedme umjetnosti. Magnet