Što je zapravo IMAX i zašto je izmislio "novo kino"? - Monitor.hr
Danas (08:00)

Jer ti streaming servisi ne nude takvo platno

Što je zapravo IMAX i zašto je izmislio “novo kino”?

IMAX dvorane građene su namjenski – platna su znatno viša, blago zakrivljena i smještena bliže publici. Sjedala su postavljena pod strmijim kutom kako bi ekran ispunio kompletan periferni vid gledatelja i stvorio osjećaj dubine. Novi Nolanov spektakl “Odiseja” prvi je dugometražni igrani film u povijesti koji je od prve do zadnje sekunde u potpunosti snimljen na masivnoj 70 mm IMAX celuloidnoj traci. Iako digitalna era nudi brzu i jednostavnu distribuciju, filmska traka donosi nenadmašnu teksturu, dubinu i gigantski format slike (1,43:1). Kako na cijelom svijetu postoji samo 41 dvorana s analognom 15/70 tehnologijom – od kojih je za gledatelje iz Hrvatske najbliža kino Cinema City Flora u Pragu – odlazak u kino ponovno postaje ekskluzivan događaj te pravi hodočasnički pothvat za sve istinske ljubitelje sedme umjetnosti. Magnet


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Jučer (12:00)

Oprez, spoilers ahead!

Razlike između Nolanove filmske “Odiseje” i Homerova izvornika

Bogovi su svedeni na Atenu kao Odisejevu viziju. Izbacivanjem Feačana (i Nausikaje), priča se prenosi kroz flashbackove kod Kalipso. U podzemlju nema Ahileja ni majke, a nasilni prizori vješanja ropkinja i mučenja kozara su ublaženi. Prikaz Trojanskog konja je dodan, kao i lik Sinona te koncept trgovačkih ratova kao stvarni povod Trojanskom ratu (dok je otmica Helene samo izgovor). Nema smicalica s Kiklopom, Kalipso koristi lotos umjesto strasti, a Kirka iz samilosti vraća ljude u izvorni oblik. Kraj vam nećemo spojlat. tportal, Guardian

Jučer (12:00)

Gorski kotar je nova Istra

Kreće Cinehill: Prikazuje se više od sto naslova

Novo izdanje Cinehill Film Festivala održava se u Fužinama od 21. do 26. srpnja, donoseći stotinjak filmskih naslova. Glavni program predvode dobitnik Grand Prixa u Cannesu Minotaur Andreja Zvjaginceva, nagrađivano More te domaća dramedija Koke, ovjenčana Velikom Zlatnom arenom. Festival nudi bogat kratkometražni program CineCorto sa sedam svjetskih premijera, fokus na crnogorsku kinematografiju, programe o Grenlandu i sportu te retrospetive. Dobitnik nagrade Maverick je njemački oskarovac Edward Berger, dok je priznanje 50 godina pripalo glumačkoj legendi Zijahu Sokoloviću. Poseban pečat daju i djela slavnog oskarovca Dušana Vukotića. Jutarnji

Petak (18:00)

Stare dobre škare i ljepilo

Nolanov ‘Odisej’: Kako je antički ep snimljen isključivo na 70-milimetarskom IMAX-u bez digitalnih prečaca

Film s Mattom Damonom prvi je cjelovečernji uradak snimljen isključivo na glomaznom 70-milimetarskom IMAX-u. Kako bi prevladao tehnička ograničenja poput buke i kratke trake, Nolanov tim koristio je inovativno zvučno kućište (“lijes”) od 136 kg i sustav zrcala za krupne planove. Umjesto CGI-ja, koristili su stvarne lokacije, rekonstruirani vikinški brod i mehaničkog Kiklopa od 18 metara, dok se fizička traka montira ručno, fotokemijskim spajanjem. Ivan Podnar za Magnet

  • IMAX (skraćenica za Image Maximum) je visokotehnološki format filma i sustav projekcije koji koristi znatno veću površinu filmske trake od standardnih formata. Dok se u klasičnim kinima nekada koristila traka od 35 mm (koja se kroz projektor kreće okomito), pravi analogni IMAX koristi 70-milimetarsku traku koja kroz kameru i projektor putuje vodoravno.
13.07. (18:00)

Kako preživjeti modernizam s obje lijeve noge

Arhitektura kao filmski geg: Genij Jacquesa Lagrangea u Tatijevom filmu “Moj ujak”

Kultno remek-djelo Jacquesa Tatija kroz humor propituje odnos poslijeratnog društva prema modernoj arhitekturi i dizajnu. Film suprotstavlja tradicionalni, živahni stari grad i sterilne, automatizirane prigradske četvrti tog doba. Simbol tog novog doba je Vila Arpel – ultramoderna kuća čistih linija i apsurdne automatizacije. Iako je postojala samo kao filmski set i kasnija muzejska rekonstrukcija, Vila Arpel postala je globalna ikona arhitekture svog vremena. Film time zorno demonstrira koliku moć filmska i umjetnička kritika mogu imati na oblikovanje stvarnog diskursa o arhitekturi i razvoju modernih gradova. Arch Daily

  • Tekst na Archived Dreams analizira suradnju slikara i scenografa Jacquesa Lagrangea s redateljem Jacquesom Tatijem na filmu Moj ujak (1958.), s naglaskom na kultnu Vilu Arpel. Ta satirična, antiseptička modernistička kuća, izgrađena u studiju, bila je istovremeno arhitektonska teza i komični poligon koji kritizira sterilnost modernizma. Izgrađen na temeljima obiteljskog umjetničkog nasljeđa, Lagrange je fluidno spajao slikarstvo, tapiseriju i urbanu arhitekturu (poput projekata za Tour Albert i pariški Jussieu). Njegova Vila Arpel prerasla je iz kritike modernizma u trajni estetski rječnik, dokazujući kako dizajn diktira ljudsko ponašanje, a granice među umjetnostima ostaju porozne.
  • U filmu se pojavljuje Tatijev Mr. Hulot, francuska inačica lika Skitnice Charlieja Chaplina. Dobroćudni je i smotani protagonist koji kroz fizičku komediju i minimalan dijalog satirizira apsurde modernog društva. Prepoznatljiv po luli, kišobranu i neobičnom hodu, pojavljuje se u četiri Tatijeva filma. Mon Oncle dobitnik je Oscara za najbolji strani film i ujedno je prvi Tatijev film u boji. Screen Rant
08.07. (22:00)

Dijagnoza: Hollywood

Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.

08.07. (16:00)

Kako sam prestao brinuti i uživao gledajući oba filma

Hladnoratovski dvoboj na ekranu: Sličnosti Kubrickovog ‘Dr. Strangelove-a’ i Lumetovog ‘Fail Safe’

Oba filma zapravo vrlo slične radnje i settinga, bave se jezivim hladnoratovskim scenarijem nuklearne katastrofe, ali na potpuno suprotne načine. Dok Dr. Strangelove mračno ismijava ludilo generala opsjednutih teorijama zavjere i donosi antologijske humoristične replike Petera Sellersa, Lumetov Fail Safe nudi napetu, smrtno ozbiljnu dramu s briljantnim Henryjem Fondom i šokantnim predsjedničkim rješenjem za nuklearni promašaj. Oba filma iz 1964. nastala su iz dviju različitih knjiga slične radnje: ozbiljnog trilera Red Alert (baza za Kubricka) i bestselera Fail-Safe, koji je optužen za plagijat. Kubrick je prvotno planirao dramu, ali kad je saznao da Lumet snima gotovo isti film, promijenio je pristup i sudski se izborio da njegov film izađe čak 9 mjeseci prije, što je naštetilo gledanosti Lumetovog filma. No, oba filma vrijedi pogledati (usporedite npr. scene telefonskih razgovora predsjednika: Fail Safe i Dr. Strangelove). FPA

03.07. (21:00)

Holivudski roštilj za 4th of July

Sutra je Dan nezavisnosti: Filmovi koji definiraju američko društvo

Povodom 250. rođendana SAD-a, NoFilm School donosi popis kultnih ostvarenja koja služe kao zrcalo američkog društva, njegovih uspona i padova. Ovaj žanrovski raznolik izbor slavi kinematografiju kao čuvara kolektivnog sjećanja. Od Chaplinovog Modern Timesa preko Easy Ridera, Harlan Countyja, zatim Singletonovog prikaza odrastanja u Boyz n the Hood i Linklaterove tinejdžerske nostalgije u Dazed and Confused, Lucasovog kultnog American Graffiti do Bogdanovicheve crno-bijele melankolije u The Last Picture Show, tekst slavi autorsku viziju američkih redatelja. Tu su i Spielbergove Ralje, Costnerovo Polje snova, Kubrickov kultni horor Isijavanje, te Scorsesejev i Andersonov mračni presjek kapitalizma i otuđenja koji bezvremenski oslikavaju američki identitet. Ima i part 2

30.06. (22:00)

Kad ponestane sunca i ideja za plažu

Što gledati na streaming servisima u srpnju

Srpanj donosi bogat program na vodećim streaming platformama. Među najistaknutijim naslovima su filmski nastavci poput Enole Holmes 3 na Netflixu i dugoočekivanog hita Vrag nosi Pradu 2 na Disney+ kanalu. Ljubitelji serija mogu pratiti tinejdžerske dane Elle Woods u prequelu Elle te napetu adaptaciju romana Stephena Kinga The Long Walk. Za dozu akcije i komedije zaduženi su naslovi Lucky s Anyom Taylor-Joy i Ride or Die, dok modne entuzijaste čeka dokumentarac Sofije Coppole o Marcu Jacobsu. Ponudu zaokružuje sportska komedija The Dink o svijetu pickleballa. Index

28.06. (10:00)

Povedite psa i uštedite na karti

Fantastic Zagreb slavi obljetnice klasika i donosi najuzbudljivije nove žanrove

Znanstveno-fantastičnim trilerom „Uljezi“ američkog redatelja Caleba Phillipsa otvoreno je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Do 5. srpnja, festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac i novoj lokaciji BrickClub donosi bogat žanrovski program – od atraktivnih svjetskih premijera do kultnih retro klasika poput „Ralja“, kojima se slavi 80. rođendan Stevena Spielberga. Uz gostovanja stranih filmaša, publika može pratiti besplatan program domaćih kratkometražnih filmova „Hrvatska petoljetka“. Festival ostaje jedinstven i po tome što je u potpunosti “dog-friendly”, pa vlasnici pasa na Tuškancu imaju osiguran besplatan ulaz. Index, Novi list