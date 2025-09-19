Ako se usudite priznati

Mislili ste da je vaš seksualni život jadan i tužan? Vjerojatno je bolji od statistike istraživanja koja kaže da čak 20 posto ljudi uopće nisu seksualno aktivni. Naime, u anketi tvrtke koja prodaje proizvode za odrasle, YouGov, samo četiri posto ispitanika izjavilo je da se seksa svaki dan. Od 1000 ispitanih muškaraca i žena, pet posto je reklo da se nikada u životu nisu seksali, dok je 26 posto reklo da se seksa jednom ili dvaput tjedno, piše Glamour.

U bolji prosjek spada 14 posto ispitanika koji su priznali kako seksualne odnose imaju četiri do pet puta tjedno, a jednom ili dvaput mjesečno seksa se također posto ispitanih. No, ima i onih koji za aktivnosti među plahtama imaju više vremena i energije, pa se tako jedan posto ispitanika seksa više puta dnevno, dok sedam posto ispitanika za seks baš i ne mari previše i seksualne aktivnosti upražnjava svakih nekoliko mjeseci.