Zar se ne možemo napokon malo i slagati - ili je i to red flag?

Riječ je o specifičnom tipu internetskih memova koji ironijski, postironijski ili metaironijski tematiziraju muškost, heteroseksualne odnose i emocionalnu (ne)pismenost. Ti se memovi šire ponajprije na TikToku i Instagramu, a funkcioniraju kao hibrid satire, frustracije i performativnog bijesa. Iako na površini djeluju kao čista provokacija, oni su prije svega digitalni žanr s vlastitim pravilima igre, publikom i estetikom.Izražava se frustracija zbog asimetrije u emocionalnom razvoju; memovi se izruguju muškarcima koji tek u kasnim dvadesetima otkrivaju empatiju koju su žene morale usvojiti još u ranom djetinjstvu. Patologizacija muškosti dodatno se provodi kroz jezičnu igru zagradama i instagramskim Rio de Janeiro filterom – (man)ipulation, (he)adache, (men)ace – čime se sugerira da je svaka toksičnost neraskidivo upisana u samu srž muškog identiteta.

Čak i unutar propitivanja rodnog identiteta i rodne fluidnosti, osjećaj pripadnosti muškom rodu doživljava se kao nešto što treba potisnuti ili skriti jer je biti muškarac percipirano kao ultimativna prepreka autentičnosti.Ovi memovi preporučuju radikalno odbacivanje validacije od strane muškaraca – onog trenutka kada se muškarac složi s autoricom mema, ona mijenja svoje mišljenje kako bi održala distancu od muškog koda razmišljanja.