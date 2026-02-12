Zloupotreba na vidiku
Utopijski scenarij u kojem je AI podređen ljudskom i planetarnom opstanku nažalost je najmanje izgledan
Moguća su tri scenarija razvoja superinteligencije. Prvi, najizgledniji, jest tehnokratska dominacija u kojoj AI služi elitama i optimizira postojeće nejednakosti. Drugi je katastrofalni neuspjeh upravljanja – loše postavljeni ciljevi i gubitak kontrole dovode do eskalacija i potencijalne civilizacijske krize. Treći, najmanje vjerojatan, podrazumijeva radikalnu globalnu koordinaciju i moralnu zrelost, uz ograničenje moći i podređivanje AI općem dobru. Paradoks je da bi upravo scenarij koji bi donio najveću korist zahtijevao političku i etičku transformaciju za koju zasad nema naznaka. Vladimir Lokner za Ideje