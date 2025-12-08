Tko pjeva, nije skroz nevin
Varoufakis u Ljubljani: 2025. je godina raspada EU. Slovenci, budite ponosni jer ne sudjelujete u genocidnom Eurosongu
Yanis Varufakis u Ljubljani je predstavio novu knjigu Probudite svoj duh! i pritom žestoko kritizirao Europsku uniju, vodstvo Ursule von der Leyen i Kaje Kallas te europsku reakciju na rat u Gazi. Pohvalio je slovensku odluku o bojkotu Eurovizije, ustvrdio da EU nema plan ni za rat ni za mir te čak predvidio da će 2025. biti “godina raspada Unije”. Govorio je i o ženama koje su oblikovale njegove političke stavove te ponovio svoj optimistični, iako porazima naviknut, ljevičarski duh. Podsjetio je i na vlastite recentne kontroverze, uključujući otkazivanje nastupa u riječkom HNK. tportal