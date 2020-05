Svijet u kojem je samo kratko pamćenje dugoga vijeka

Svetislav Basara ima zanimljivu teoriju – ako se nešto pogrešno oslovljava, to nešto nestaje, odnosno neće ni nastati: Poslednjih meseci mi baš žestoko ide na jezički Sebastian masovna upotreba tantuz-reči „bunt“ kojom se označava (i priziva) pobuna, iliti skraćeno – buna. Reči pobuna/buna znamo šta znače, reč „bunt“, kao i brat mu „vaskrs“ ne znači ama baš ništa. Upravo zato što se nešto pogrešno hoće reći dovodi do toga da se to nešto nikada ne dogodi u stvarnosti, kakva god bila.