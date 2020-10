Poduzetnici na koljenima

Tri su na kraju izgledne opcije u vezi Ine: pronalazak novog strateškog partnera koji bi od MOL-a otkupio njegov udio u kompaniji, druga je da Vlada otkupi te dionice ili da sve ostane isto kao i dosad. Kako je to kazao Davor Štern, prema kojem Ina ne vrijedi više od milijardu eura, najbolja je opcija novi strateški partner. No tu su u igri ruske kompanije koje zbog geopolitičkih razloga ne bi dobile američki blagoslov. Najizgledniji i najrealniji je scenarij stoga da MOL ostaje u Ini, ali uz uvjet da ispuni svoje obveze poput modernizacije riječke rafinerije, a s čime se napokon i krenulo. Hrvatska teško da bi si mogla, pogotovo sad u koronakrizi, priuštiti trošak otkupa 50 posto Ine, ma na koliko on bio procijenjen. Večernji list