Danas (11:00)

Stotinjak susjeda, jedan lift i dnevna doza kaosa

Život u zagrebačkim neboderima: prednosti, izazovi i susjedske zgode

Zagrebački stanari visokih zgrada otkrivaju i prednosti i izazove života među stotinama susjeda na Redditu. Pogledi s viših katova i anonimnost privlače, no gužve u liftu, problemi s parkiranjem i nerijetko neuredni susjedi kompliciraju svakodnevicu. Diskusije na Redditu pokazuju da atmosfera ovisi o susjedima i organizaciji, dok su troškovi održavanja, poput servisa dizala, znatni. Bliska komunikacija s najbližim susjedima, dobra volja i razumijevanje pravila često određuju iskustvo stanovanja u mastodontskim zgradama poput Mamutice ili Rakete, gdje predstavnik suvlasnika postaje ključna figura zajednice. Jutarnji


