Stotinjak susjeda, jedan lift i dnevna doza kaosa

Čudo arhitekture nalazi se u Jemenu, u gradu Shibamu – neboderi sagrađeni od blata, koji datiraju još iz 16. stoljeća. Zbog ove osebujne gradnje, koja je izdržala razne klimatske izazove, ove su građevine primjer kako prirodni materijali pružaju puno više od krova nad glavom. Napravljeni od opeka od blata, materijala koji se inače tradicionalno koristio u Jemenu zbog energetske učinkovitosti – jer zadržava hladnoću unutar zgrade tijekom vrućih dana i toplinu tijekom hladnih noći – neboderi su gotovo 500 godina bili utočište od velikih temperaturnih oscilacija, ali i povremenih poplava. Shibam je UNESCO-va svjetska baština od 1982. godine zbog svoje jedinstvene urbanističke organizacije i arhitekture. Grad nije samo primjer kreativne uporabe lokalnih resursa, već i kulturno središte koje svjedoči o stoljećima tradicije i prilagodbi pustinjskim uvjetima.