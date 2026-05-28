I Amerika ima svoju Veneciju

U znanstvenom časopisu Nature Sustainability upozoravaju da bi New Orleans do kraja stoljeća mogao ostati potpuno okružen morem zbog rasta razine Meksičkog zaljeva za tri do sedam metara. Grad, koji većinom leži ispod razine mora, zbog urbanizacije i industrije ubrzano gubi močvarna područja koja su ih štitila od uragana i oluja. Čak 99% stanovnika živi u visokorizičnoj zoni od poplava, a odustajanje države od skupih projekata obnove močvara dodatno pogoršava situaciju. Autori studije apeliraju na hitnu izradu plana organiziranog preseljenja stanovništva kako bi se izbjegao kaos, ističući da bi ekonomske posljedice i skupe potpore najviše pogodile siromašne. tportal