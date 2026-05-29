Danas (14:00)
Ne, niste skrenuli, svi čujemo
Zvučni grafiti Nenada Laktašića privremeno vraćaju iseljene građane u centar Zagreba
Umjetnik i arhitekt Nenad Laktašić od 28. svibnja do 8. lipnja provodi akciju “Zvučni grafiti” na četiri lokacije u Zagrebu (Dolac, Petrinjska, Ribnjak, Britanac). Pomoću digitalnog stetoskopa i senzora pokreta, postavio je zvučne module koji emitiraju otkucaje srca i disanje građana prisilno iseljenih nakon potresa 2020. godine. Instalacija bez oštećivanja fasada propituje traumu, birokraciju i gubitak identiteta centra grada. Laktašić, poznat po sličnim ambijentalnim projektima, kroz audio-portrete vraća eho života u prostore koje su ti ljudi nekada zvali domom. Jutarnji