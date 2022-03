Previše slučajeva da bi bila slučajna

Dok vojni i policijski eksperti ne objave službeni izvještaj i odluku iz WAR-sobe u dubokoj sjeni tog slučaja ostali su do daljnjega i slučaj obnove Banije, slučaj Horvat, slučaj vjetroelektrane, slučaj MOST-ovi referendumi, slučaj Vruja, slučaj Žalac, slučaj dužnosničkih stanova, slučaj HNB, slučaj Milošević, slučaj Aladrović, slučaj Đerek, slučaj kaj bi ti štel biti, i brojni drugi. Opću sliku kvari jedino najfriškiji slučaj Tramišak, ali neće ni on dugo ostati pod reflektorima, jer će uslijediti neki novi. Pročitajte još jednom Milanovićevu cjelokupnu izjavu, ponovite gradivo, uzmite si vremena koliko vam god treba da biste došli do jedinog mogućeg zaključka: slučajevi su u Hrvatskoj – pravilo. Renato Baretić za Tportal.