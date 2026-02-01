Trump izjavio da ga novoobjavljeni dokumenti o slučaju Jeffreyja Epsteina “u potpunosti oslobađaju” od bilo kakvih sumnji ili povezanosti (Jutarnji)
Plenković dao intervju za HRT: Jačanje strateške autonomije Europe je presudno
Suzdržanost među Pučanima za Weberov “Plan iz Zagreba”, na sastanku europskih Pučana, njihov čelnik je iznio ambiciozne planove za reformu struktura Europske unije. No i njemački kancelar nije uvjeren, je li se to uopće može provesti (DW)
Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a (tportal)
Strani radnici postaju okosnica turističke sezone (HRT)
Novi objavljeni dokumenti iz slučaja Epstein teško optužuju Trumpa – spominju se silovanja, orgije, zabave… no, FBI nije našao provjerljive dokaze protiv njega (Index), objavljene fotografije princea Andrewa kako kleči nad ženom, prepiske s Muskom, fotke Clintona kako reže tortu… (Index)
U Zagrebu osvanuli prijeteći grafiti, ustaško U i kukasti križ. Pupovac: Što je slijedeće? (Nacional)
AI sam stvorio svoju društvenu mrežu: Austrijski programer Peter Steinberger objavio je osobnog AI asistenta otvorenog koda koji se proširio iznimno brzo (Index)
Mate Rimac isporučio prvu Neveru R Founder’s Edition: Hrvatski hiperautomobil debitirao u St. Moritzu (Poslovni)
SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada (N1)
Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame (tportal)
Euro je u odnosu na dolar ojačao, je li to dobro ili loše? Stručnjaci za DW: ESB bi možda u jednom trenu trebao reagirati, možda smanjiti kamatne stope…
Novog ministra financija Tomislava Ćorića čekaju brojni izazovi: Deficit će teško držati pod kontrolom, povećanja plaća u javnom sektoru nisu bila povezana s ispunjenjem radnih ciljeva, a na djelu je i inflacija dok će europski novac dolaziti u smanjenom obimu (Poslovni)
Ante Gotovina ušao u novi biznis: Pridružio se tvrtci generala Čermaka (N1)
FIFA: Na transfere 2025. godine potrošeno 13,08 milijardi dolara, i ženski nogomet zabilježio je još jednu godinu značajnog rasta (Poslovni)
Nakon zatvaranja Name u Ilici, slijedi i prodaja robne kuće na Kvaternikovu trgu (Nacional)
Stan u Zagrebu od 42 kvadrata s parkingom prije 7 godina platio 100.000 eura, danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000: “Ni sa 150 tisuća eura ne mogu kupiti ništa” (Večernji)
Glavni tajnik OECD-a: Hrvatska je pokazala fantastičan napredak (N1)
Ptičja gripa potvrđena kod labudova, pojačane mjere u cijeloj Hrvatskoj (HRT)
Prođe li sljedeću prepreku, belgijski Genk, Dinamo u osmini finala igra s Romom ili Freiburgom (Sportske), Modri su jučer poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 0:2, no ipak su izborili plasman u nokaut-fazu Europa lige (Index)
U veljači 33. sajam nautike u ZG Velesajmu, najavljeno više od 230 izlagača (Nacional)
Vlada ima 300 milijuna eura. Plenković: Dižemo plaće državnom sektoru (Index)
Estonija se zalaže za uvođenje zabrane ulaska na područje cijele EU za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, vojnici koji se vraćaju s bojišnice u Ukrajini povezuju s porastom kriminala u Rusiji (Index)
Po prvi put u povijesti električna vozila prestigla benzince u EU, Strujni krug očekuje snažan rast i u Hrvatskoj (Poslovni)
OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta (Mreža)
HAKOM: Zabilježen pad korištenja IPTV usluga, raste mobilni internet za kućanstvo (tportal)
Ekstremna hladnoća djelomično zaledila slapove Niagare (HRT)
Ruski naftni div Lukoil pristao je jučer prodati svoju cjelokupnu imovinu u inozemstvu jednoj američkoj investicijskoj tvrtki, što se smatra jasnim pokazateljem da sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Moskve daju rezultate (Index)
Kako bi Iran mogao uzvratiti na američki napad ukoliko dođe do njega? Iako vojno nadmašen, Teheran ima snažan utjecaj kroz svoju sposobnost da poremeti energetska tržišta i globalnu trgovinu (Index)
Dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija. S obzirom da će se skup održavati u centru grada, mnogi već strepe od prometnog kaosa (tportal)
Novo jače pogoršanje: Naglo će zatopliti, prijete obilna kiša i poplave (N1)
Gubi li bitcoin status “digitalnog zlata”? Rasprodaja se nastavlja, vlada pesimizam (Index)
Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je (N1)
Merz: Europa mora “naučiti govoriti jezikom politike moći” (DW)
Sigurdsson kritizirao EHF i organizaciju EP u rukometu: Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao kokoške i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega (Index), objavljena fotka na kojoj hrvatski rukometaši spavaju na podu autobusa i jedini nisu smješteni u Herningu (Index), EHF odgovorio: Raspored je poznat svim reprezentacijama najkasnije prilikom ždrijeba završnog turnira, više od šest mjeseci prije turnira (Index)
Koliko vrijedi NIS? Vučić spominje do milijardu, Mađari 1,4 milijarde eura (Nacional)
U Šibeniku snimili bolesnu divlju životinju, vjerojatno lisicu. Udruga: Tu kod luke je već 2 mjeseca, Grad je obećao pomoćida je se ulovi, mi ćemo je liječiti i vratiti u prirodu (Index)
Zagreb bi mogao biti sjedište budućeg carinskog tijela EU (Jutarnji)
Novi podaci o liječenju raka iz Amerike. Preživljava sedam od deset oboljelih (Index)
Bez prava na strane radnike ostalo čak 600 tvrtki u Hrvatskoj, radi se o tvrtkama s utvrđenim nepravilnostima u zapošljavanju (Poslovni)
Vlatko Stefanovski dobitnik Porina za poseban doprinos hrvatskoj glazbi (HRT)
Bez redovitih linija, život na otoku postaje izazov za djecu i obitelji (HRT)
EP u rukometu: Hrvatska će u petak u ranijem terminu, od 17:45 sati, igrati protiv Njemačke u borbi za ulazak u finale (tportal), Hrvatska juri prema finalu, Tomašević je u problemu… što će napraviti ukoliko ponovno na dočeku zatraže Thompsona? (Index)