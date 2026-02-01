Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Trump izjavio da ga novoobjavljeni dokumenti o slučaju Jeffreyja Epsteina “u potpunosti oslobađaju” od bilo kakvih sumnji ili povezanosti (Jutarnji)
  • Plenković dao intervju za HRT: Jačanje strateške autonomije Europe je presudno
  • Suzdržanost među Pučanima za Weberov “Plan iz Zagreba”, na sastanku europskih Pučana, njihov čelnik je iznio ambiciozne planove za reformu struktura Europske unije. No i njemački kancelar nije uvjeren, je li se to uopće može provesti (DW)
  • Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a (tportal)
  • Strani radnici postaju okosnica turističke sezone (HRT)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Novi objavljeni dokumenti iz slučaja Epstein teško optužuju Trumpa – spominju se silovanja, orgije, zabave… no, FBI nije našao provjerljive dokaze protiv njega (Index), objavljene fotografije princea Andrewa kako kleči nad ženom, prepiske s Muskom, fotke Clintona kako reže tortu… (Index)
  • U Zagrebu osvanuli prijeteći grafiti, ustaško U i kukasti križ. Pupovac: Što je slijedeće? (Nacional)
  • AI sam stvorio svoju društvenu mrežu: Austrijski programer Peter Steinberger objavio je osobnog AI asistenta otvorenog koda koji se proširio iznimno brzo (Index)
  • Mate Rimac isporučio prvu Neveru R Founder’s Edition: Hrvatski hiperautomobil debitirao u St. Moritzu (Poslovni)
  • SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada (N1)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame (tportal)
  • Euro je u odnosu na dolar ojačao, je li to dobro ili loše? Stručnjaci za DW: ESB bi možda u jednom trenu trebao reagirati, možda smanjiti kamatne stope…
  • Novog ministra financija Tomislava Ćorića čekaju brojni izazovi: Deficit će teško držati pod kontrolom, povećanja plaća u javnom sektoru nisu bila povezana s ispunjenjem radnih ciljeva, a na djelu je i inflacija dok će europski novac dolaziti u smanjenom obimu (Poslovni)
  • Ante Gotovina ušao u novi biznis: Pridružio se tvrtci generala Čermaka (N1)
  • FIFA: Na transfere 2025. godine potrošeno 13,08 milijardi dolara, i ženski nogomet zabilježio je još jednu godinu značajnog rasta (Poslovni)
  • Nakon zatvaranja Name u Ilici, slijedi i prodaja robne kuće na Kvaternikovu trgu (Nacional)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Sastanak EPP-a u Zagrebu: Weber želi promijeniti EU (DW)
  • Objavljeni milijuni novih dokumenata o Epsteinu, spominje se i Zagreb, ima i prepiski s domaćim poduzetnikom (24sata, Index, Nacional)
  • Catherine O’Hara, zvijezda filma “Sam u kući” (gdje je glumila Kevinovu majku), umrla u 72. godini (HRT)
  • Sinoć u muzejima i galerijama diljem Hrvatske na gotovo 300 lokacija održana 21. Noć muzeja (HRT)
  • Hrvatska i službeno ukida “crne plombe”, odnosno zubne amalgame, iako ima i izuzetaka (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Stan u Zagrebu od 42 kvadrata s parkingom prije 7 godina platio 100.000 eura, danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000: “Ni sa 150 tisuća eura ne mogu kupiti ništa” (Večernji)
  • Glavni tajnik OECD-a: Hrvatska je pokazala fantastičan napredak (N1)
  • Ptičja gripa potvrđena kod labudova, pojačane mjere u cijeloj Hrvatskoj (HRT)
  • Prođe li sljedeću prepreku, belgijski Genk, Dinamo u osmini finala igra s Romom ili Freiburgom (Sportske), Modri su jučer poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 0:2, no ipak su izborili plasman u nokaut-fazu Europa lige (Index)
  • U veljači 33. sajam nautike u ZG Velesajmu, najavljeno više od 230 izlagača (Nacional)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Vlada ima 300 milijuna eura. Plenković: Dižemo plaće državnom sektoru (Index)
  • Estonija se zalaže za uvođenje zabrane ulaska na područje cijele EU za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, vojnici koji se vraćaju s bojišnice u Ukrajini povezuju s porastom kriminala u Rusiji (Index)
  • Po prvi put u povijesti električna vozila prestigla benzince u EU, Strujni krug očekuje snažan rast i u Hrvatskoj (Poslovni)
  • OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta (Mreža)
  • HAKOM: Zabilježen pad korištenja IPTV usluga, raste mobilni internet za kućanstvo (tportal)
  • Ekstremna hladnoća djelomično zaledila slapove Niagare (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Ruski naftni div Lukoil pristao je jučer prodati svoju cjelokupnu imovinu u inozemstvu jednoj američkoj investicijskoj tvrtki, što se smatra jasnim pokazateljem da sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Moskve daju rezultate (Index)
  • Kako bi Iran mogao uzvratiti na američki napad ukoliko dođe do njega? Iako vojno nadmašen, Teheran ima snažan utjecaj kroz svoju sposobnost da poremeti energetska tržišta i globalnu trgovinu (Index)
  • Dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija. S obzirom da će se skup održavati u centru grada, mnogi već strepe od prometnog kaosa (tportal)
  • Novo jače pogoršanje: Naglo će zatopliti, prijete obilna kiša i poplave (N1)
  • Gubi li bitcoin status “digitalnog zlata”? Rasprodaja se nastavlja, vlada pesimizam (Index)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je (N1)
  • Merz: Europa mora “naučiti govoriti jezikom politike moći” (DW)
  • Sigurdsson kritizirao EHF i organizaciju EP u rukometu: Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao kokoške i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega (Index), objavljena fotka na kojoj hrvatski rukometaši spavaju na podu autobusa i jedini nisu smješteni u Herningu (Index), EHF odgovorio: Raspored je poznat svim reprezentacijama najkasnije prilikom ždrijeba završnog turnira, više od šest mjeseci prije turnira (Index)
  • Koliko vrijedi NIS? Vučić spominje do milijardu, Mađari 1,4 milijarde eura (Nacional)
  • U Šibeniku snimili bolesnu divlju životinju, vjerojatno lisicu. Udruga: Tu kod luke je već 2 mjeseca, Grad je obećao pomoćida je se ulovi, mi ćemo je liječiti i vratiti u prirodu (Index)
Četvrtak (16:00)

Brze i kratke

  • Tko ima pravo na povrat poreza i kako izvući maksimalni iznos, provjerili na tportalu
  • Agenti ICE-a nakon ubojstva dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: “Izbjegavajte kontakt s agitatorima” (N1)
  • Grad Sarajevo pridružuje se istrazi milanskog tužiteljstva u slučaju “Sarajevski safari” (Nacional)
  • Uskoro se očekuje otvaranje gradilišta lukobrana u Puli, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj u 2026. godini, investicija vrijedna 26,8 milijuna eura (Poslovni)
  • Indija uskoro dobiva vlastite brendove mobitela za globalno tržište (Bug)
Četvrtak (10:00)

Brze i kratke

  • Zagreb bi mogao biti sjedište budućeg carinskog tijela EU (Jutarnji)
  • Novi podaci o liječenju raka iz Amerike. Preživljava sedam od deset oboljelih (Index)
  • Bez prava na strane radnike ostalo čak 600 tvrtki u Hrvatskoj, radi se o tvrtkama s utvrđenim nepravilnostima u zapošljavanju (Poslovni)
  • Vlatko Stefanovski dobitnik Porina za poseban doprinos hrvatskoj glazbi (HRT)
  • Bez redovitih linija, život na otoku postaje izazov za djecu i obitelji (HRT)
  • EP u rukometu: Hrvatska će u petak u ranijem terminu, od 17:45 sati, igrati protiv Njemačke u borbi za ulazak u finale (tportal), Hrvatska juri prema finalu, Tomašević je u problemu… što će napraviti ukoliko ponovno na dočeku zatraže Thompsona? (Index)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska u ovom trenutku neće pristupiti Odboru za mir Donalda Trumpa (Poslovni)
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) danas je predstavio projekt ZdrAVKO koji građanima omogućava da dobiju neke osnovne zdravstvene informacije, na Indexu ga isprobali i nisu oduševljeni
  • Tomislav Šuta u šopingu: Namještaj za njegov ured 30 tisuća eura, jedna stolica gotovo tisuću eura  (tportal)
  • YouTube planira naplaćivati i odabir brzine reprodukcije, opcija koja je dosad bila besplatna (Bug)
  • Livaković se vraća u Dinamo, dogovorena je posudba do kraja sezone uz odštetu od 200 tisuća eura (Index)