Sport i glazba

  • Rukometaši došli kod Plenkovića. Policija ušla u Možemo, Tomašević primio prijetnje… reagirao i SDP: Savez popušta u dogovoru s HDZ-om i zapravo rade jedan dernek koji nije namijenjen hrvatskom sportu ni rukometašima nego je čista politizacije i zapravo doček za pjevača (Index)
  • Pravnici o dočeku i Thompsonu: “Onaj tko je prijavio današnji skup je u prekršaju, javno okupljanje mora se prijaviti najmanje sedam dana unaprijed” (Index), profesor prava: Vlada krši Ustav, tako može u vašem dvorištu organizirati što želi (Nacional)
  • Tomašević održao pressicu: Ovo je udar države na Grad Zagreb (tportal) HDZ laže, Hrvatske ruže bi izvele himnu rukometaša, nikad se nije pojavio dodatni zahtjev da se izvođačima pridruži Thompson (Index)
  • HRS se oglasio oko dočeka: Ne želimo podjele i nismo nikakva politička grupacija (Sport klub)
  • Pisanje rukom sve je rjeđe. Mnogi učenici više ne mogu pisati duže tekstove bez zamora. Prema mišljenju stručnjaka, pisanje rukom pomaže kao sredstvo učenja i razmišljanja (DW)
  • Tko puni arene u Hrvatskoj? Objavljene službene koncertne liste za 2025: na vrhu Thompson, slijedi Severina, Parni Valjak, Dalmatino, Damir Urban… (Muzika)

  • Rukometaši s navijačima na Tuđmanu u noći pjevali Thompsona. Žestoka reakcija Anušića, Most napao Rukometni savez (ali i Tomaševića), reagirali i drugi (Index, Jutarnji)
  • Analitičar Macan: politiku i ove vrste manipulacija trebalo bi maknuti iz sporta – ostaviti ga igračima i navijačima, no pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo… Tomašević je već dopustio Thompsonu da pjeva na dočeku sportaša, čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih… do kompromisnog dogovora pokušali su doći pritiskom (tportal)
  • Svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Rukometnom savezu bit će isplaćen iznos od 5250 eura (Index)
  • Danas prijeti susnježica, a već sutra nova promjena: Stižu obilni pljuskovi s grljavinom (tportal)
  • Spliiit – platforma koja omogućuje dijeljenje troškova pretplata na digitalne servise (Bug)
  • Rađa se novi svjetski poredak: Ključni američki saveznici se okreću Kini– kanadski premijer Mark Carney sklopio je trgovinski sporazum, britanski premijer Keir Starmer boravio je u Pekingu, a dolazak njemačkog kancelara Friedricha Merza u posjet Xiju očekuje se sljedećeg mjeseca (Index)
  • Kaos u Torinu: Tisuće na prosvjedu protiv zatvaranja društvenog centra, ranjeno 100-injak policajaca (N1)
  • Broj obrtnika u Hrvatskoj lani rekordno poskočio, uslužna ‘branša’ posebno je popularna (Poslovni)
  • Ronioci iz Hrvatske oborili dva Guinnessova rekorda u splitskom bazenu – jedan je u bazenu iz čučnja podignuo čak 300 kg, a drugi 20 puta napravio salto na dubini od pet metara (HRT)
  • Doček bronačnih rukometaša najavljen za sutra u Zagrebu od 16 sati, trebali bi nastupiti Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže (Index), pojavile informacije da je doček upitan jer dio rukometaša inzistira na Thompsonu (Index), inače Danska prvak Europe, pobijedili Njemačku 34: 27 (Index)
  • Zagreb dobiva novi 10K festival na legendarnoj lokaciji: Zoster, hip-hop i elektronika osvajaju Dubravu – od 5. do 7. ožujka 2026. Jadran Film postaje novo žarište urbane kulture (Muzika)
  • BROJ ruskih vojnika poginulih u borbama u ratu protiv Ukrajine u posljednjih je nekoliko tjedana naglo porastao, a taj trend – ako se nastavi – mogao bi Kremlju otežati nadoknađivanje gubitaka bez nekog oblika mobilizacije, što Putin pokušava izbjeći (Index)
  • Njemački kancelar Friedrich Merz tijekom boravka u Zagrebu: Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili ćemo biti igračka velesila (HRT, Nacional)
  • EHF uvodi velike promjene nakon istupa Dagura Sigurdssona, uvode se jasno razdvojeni dani za putovanja i obvezan odmor između utakmica, neke utakmice neće biti dan za danom (Slobodna)
  • Brodarski institut – tehnološki gigant iz zagrebačkog Sigeta koji je više od sedam desetljeća bio jedan od najvažnijih razvojnih simbola nacionalne privrede – potonuo je do dna – reportažu donosi Dubravko Grakalić za Index
  • U najstarijoj poljoprivrednoj školi – Gospodarskoj u Križevcima, učenici proizvode sireve koji osvajaju zlata (HRT)
  • Trump izjavio da ga novoobjavljeni dokumenti o slučaju Jeffreyja Epsteina “u potpunosti oslobađaju” od bilo kakvih sumnji ili povezanosti (Jutarnji)
  • Plenković dao intervju za HRT: Jačanje strateške autonomije Europe je presudno
  • Suzdržanost među Pučanima za Weberov “Plan iz Zagreba”, na sastanku europskih Pučana, njihov čelnik je iznio ambiciozne planove za reformu struktura Europske unije. No i njemački kancelar nije uvjeren, je li se to uopće može provesti (DW)
  • Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a (tportal)
  • Strani radnici postaju okosnica turističke sezone (HRT)
  • Novi objavljeni dokumenti iz slučaja Epstein teško optužuju Trumpa – spominju se silovanja, orgije, zabave… no, FBI nije našao provjerljive dokaze protiv njega (Index), objavljene fotografije princea Andrewa kako kleči nad ženom, prepiske s Muskom, fotke Clintona kako reže tortu… (Index)
  • U Zagrebu osvanuli prijeteći grafiti, ustaško U i kukasti križ. Pupovac: Što je slijedeće? (Nacional)
  • AI sam stvorio svoju društvenu mrežu: Austrijski programer Peter Steinberger objavio je osobnog AI asistenta otvorenog koda koji se proširio iznimno brzo (Index)
  • Mate Rimac isporučio prvu Neveru R Founder’s Edition: Hrvatski hiperautomobil debitirao u St. Moritzu (Poslovni)
  • SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada (N1)
  • Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame (tportal)
  • Euro je u odnosu na dolar ojačao, je li to dobro ili loše? Stručnjaci za DW: ESB bi možda u jednom trenu trebao reagirati, možda smanjiti kamatne stope…
  • Novog ministra financija Tomislava Ćorića čekaju brojni izazovi: Deficit će teško držati pod kontrolom, povećanja plaća u javnom sektoru nisu bila povezana s ispunjenjem radnih ciljeva, a na djelu je i inflacija dok će europski novac dolaziti u smanjenom obimu (Poslovni)
  • Ante Gotovina ušao u novi biznis: Pridružio se tvrtci generala Čermaka (N1)
  • FIFA: Na transfere 2025. godine potrošeno 13,08 milijardi dolara, i ženski nogomet zabilježio je još jednu godinu značajnog rasta (Poslovni)
  • Nakon zatvaranja Name u Ilici, slijedi i prodaja robne kuće na Kvaternikovu trgu (Nacional)
  • Sastanak EPP-a u Zagrebu: Weber želi promijeniti EU (DW)
  • Objavljeni milijuni novih dokumenata o Epsteinu, spominje se i Zagreb, ima i prepiski s domaćim poduzetnikom (24sata, Index, Nacional)
  • Catherine O’Hara, zvijezda filma “Sam u kući” (gdje je glumila Kevinovu majku), umrla u 72. godini (HRT)
  • Sinoć u muzejima i galerijama diljem Hrvatske na gotovo 300 lokacija održana 21. Noć muzeja (HRT)
  • Hrvatska i službeno ukida “crne plombe”, odnosno zubne amalgame, iako ima i izuzetaka (Index)
  • Stan u Zagrebu od 42 kvadrata s parkingom prije 7 godina platio 100.000 eura, danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000: “Ni sa 150 tisuća eura ne mogu kupiti ništa” (Večernji)
  • Glavni tajnik OECD-a: Hrvatska je pokazala fantastičan napredak (N1)
  • Ptičja gripa potvrđena kod labudova, pojačane mjere u cijeloj Hrvatskoj (HRT)
  • Prođe li sljedeću prepreku, belgijski Genk, Dinamo u osmini finala igra s Romom ili Freiburgom (Sportske), Modri su jučer poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 0:2, no ipak su izborili plasman u nokaut-fazu Europa lige (Index)
  • U veljači 33. sajam nautike u ZG Velesajmu, najavljeno više od 230 izlagača (Nacional)
  • Vlada ima 300 milijuna eura. Plenković: Dižemo plaće državnom sektoru (Index)
  • Estonija se zalaže za uvođenje zabrane ulaska na područje cijele EU za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, vojnici koji se vraćaju s bojišnice u Ukrajini povezuju s porastom kriminala u Rusiji (Index)
  • Po prvi put u povijesti električna vozila prestigla benzince u EU, Strujni krug očekuje snažan rast i u Hrvatskoj (Poslovni)
  • OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta (Mreža)
  • HAKOM: Zabilježen pad korištenja IPTV usluga, raste mobilni internet za kućanstvo (tportal)
  • Ekstremna hladnoća djelomično zaledila slapove Niagare (HRT)
  • Ruski naftni div Lukoil pristao je jučer prodati svoju cjelokupnu imovinu u inozemstvu jednoj američkoj investicijskoj tvrtki, što se smatra jasnim pokazateljem da sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Moskve daju rezultate (Index)
  • Kako bi Iran mogao uzvratiti na američki napad ukoliko dođe do njega? Iako vojno nadmašen, Teheran ima snažan utjecaj kroz svoju sposobnost da poremeti energetska tržišta i globalnu trgovinu (Index)
  • Dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija. S obzirom da će se skup održavati u centru grada, mnogi već strepe od prometnog kaosa (tportal)
  • Novo jače pogoršanje: Naglo će zatopliti, prijete obilna kiša i poplave (N1)
  • Gubi li bitcoin status “digitalnog zlata”? Rasprodaja se nastavlja, vlada pesimizam (Index)