Tomašević: Očito je da HDZ kontrolira Thompsona jer kad pjeva na Hipodromu ili u Areni, onda ima ‘Čavoglava’, ali kad nastup organizira Vlada, odnosno HDZ, onda nema (tportal), Plenković: Zagreb nije samo jedinica lokalne i područne samouprave, nego je glavni grad cijele Hrvatske. Zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi kad se grad izmaknuo (Index)
Sveučilišni profesor: Tomašević se mogao nametnuti kao lider oporbe da je bio rezolutniji po svjetonazorskim pitanjima: umjesto da se skriva iza odluke Gradske skupštine, trebao je jasno reći zbog čega je donesena odluka, kao npr. za Thompsona. Dok ljevica i centar počivaju na beskrvnoj tehnokraciji ili običnoj političkoj vulgarnosti kavanskog tipa, kao što to čine Milanović ili Hajdaš Dončić, Plenković bi mogao vladati narednih 500 godina (Jutarnji)
Građevinski radnici i ugostitelji već su godinama na vrhu liste deficitarnih zanimanja, piše Dnevnik: zidari, krovopokrivači, stolari, bravari, pekari i slastičari traže se u četiri najveća grada. Uz njih, tržištu nedostaju liječnici, medicinske sestre i tehničari, logopedi, inženjeri strojarstva i stručnjaci STEM područja, traženi i mesari (tportal)
Srpski političar tjera glumce iz zemlje, Bjelogrlić mu odgovorio: “Malo je i naša” (Index)
OnePlus 16 trebao bi imati zaslon od 240 Hz i bateriju kapaciteta 9.000 mAh (Bug)
Posjet slavnoj rimskoj fontani Trevi više nije besplatan, ulaznica stoji dva eura i može se kupiti na internetu (HRT)
Doček rukometaša: Oglasila se policija – kažu da nije bilo incidenata. Dok je Thompson pjevao, izvješeno “Ujedinjeni protiv fašizma” (Index)
Puhovski o dočeku: Ovdje je riječ o kontroli nad domoljubljem, a ne rukometu. No, i Plenković i Tomašević su na dobitku (N1)
Iz Grada Zagreba poručili kako su komunalni redari „postupali kao i inače” te izdavali prekršajne naloge… odgovornost za eventualne prekršaje snositi organizatori dočeka, a prema dostupnim informacijama to su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski rukometni savez (Jutarnji)
Mirovine rastu, ali stručnjaci upozoravaju: Dugoročno to neće biti dovoljno (tportal)
HNL: Završilo i 20. kolo, Dinamo pobijedio Vukovar 3:1, Osijek Rijeku 1:0, Slaven izgubio od Varaždina 0:2, Gorica dobila Hajduk 1:0, dok su Istra i Lokomotiva odigrali neriješeno, Dinamo na ljestvici pobjegao Hajduku na +7 bodova
Rekordni rast zlata i srebra prekinut snažnom korekcijom (Lider)
Gotovo sto tisuća Čeha sinoć izašlo na ulice u znak podrške liberalnom predsjedniku Petru Pavelu (HRT)
Steven Spielberg ostvario EGOT osvojivši svoj prvi Grammy za najbolji glazbeni film Music by John Williams– dodavši i tu nagradu uz svoja tri Oscara, četiri Emmyja i nagradu Tony (Ravno do dna)
Ovo su svi dobitnici nagrade Zlatni Studio: Fiume o morte najbolji film, Nina Violić najbolja glumica, Filip Šovagović najbolji glumac, bravo! najbolji radio, Severina izvođačica godine, Stanje nacije najbolja tv emisija, Sram najbolja serija… (Jutarnji)
Rukometaši došli kod Plenkovića. Policija ušla u Možemo, Tomašević primio prijetnje… reagirao i SDP: Savez popušta u dogovoru s HDZ-om i zapravo rade jedan dernek koji nije namijenjen hrvatskom sportu ni rukometašima nego je čista politizacije i zapravo doček za pjevača (Index)
Pravnici o dočeku i Thompsonu: “Onaj tko je prijavio današnji skup je u prekršaju, javno okupljanje mora se prijaviti najmanje sedam dana unaprijed” (Index), profesor prava: Vlada krši Ustav, tako može u vašem dvorištu organizirati što želi (Nacional)
Tomašević održao pressicu: Ovo je udar države na Grad Zagreb (tportal) HDZ laže, Hrvatske ruže bi izvele himnu rukometaša, nikad se nije pojavio dodatni zahtjev da se izvođačima pridruži Thompson (Index)
HRS se oglasio oko dočeka: Ne želimo podjele i nismo nikakva politička grupacija (Sport klub)
Pisanje rukom sve je rjeđe. Mnogi učenici više ne mogu pisati duže tekstove bez zamora. Prema mišljenju stručnjaka, pisanje rukom pomaže kao sredstvo učenja i razmišljanja (DW)
Tko puni arene u Hrvatskoj? Objavljene službene koncertne liste za 2025: na vrhu Thompson, slijedi Severina, Parni Valjak, Dalmatino, Damir Urban… (Muzika)
Rukometaši s navijačima na Tuđmanu u noći pjevali Thompsona. Žestoka reakcija Anušića, Most napao Rukometni savez (ali i Tomaševića), reagirali i drugi (Index, Jutarnji)
Analitičar Macan: politiku i ove vrste manipulacija trebalo bi maknuti iz sporta – ostaviti ga igračima i navijačima, no pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo… Tomašević je već dopustio Thompsonu da pjeva na dočeku sportaša, čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih… do kompromisnog dogovora pokušali su doći pritiskom (tportal)
Svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Rukometnom savezu bit će isplaćen iznos od 5250 eura (Index)
Danas prijeti susnježica, a već sutra nova promjena: Stižu obilni pljuskovi s grljavinom (tportal)
Spliiit – platforma koja omogućuje dijeljenje troškova pretplata na digitalne servise (Bug)
Rađa se novi svjetski poredak: Ključni američki saveznici se okreću Kini– kanadski premijer Mark Carney sklopio je trgovinski sporazum, britanski premijer Keir Starmer boravio je u Pekingu, a dolazak njemačkog kancelara Friedricha Merza u posjet Xiju očekuje se sljedećeg mjeseca (Index)
Kaos u Torinu: Tisuće na prosvjedu protiv zatvaranja društvenog centra, ranjeno 100-injak policajaca (N1)
Broj obrtnika u Hrvatskoj lani rekordno poskočio, uslužna ‘branša’ posebno je popularna (Poslovni)
Ronioci iz Hrvatske oborili dva Guinnessova rekorda u splitskom bazenu – jedan je u bazenu iz čučnja podignuo čak 300 kg, a drugi 20 puta napravio salto na dubini od pet metara (HRT)
Doček bronačnih rukometaša najavljen za sutra u Zagrebu od 16 sati, trebali bi nastupiti Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže (Index), pojavile informacije da je doček upitan jer dio rukometaša inzistira na Thompsonu (Index), inače Danska prvak Europe, pobijedili Njemačku 34: 27 (Index)
Zagreb dobiva novi 10K festival na legendarnoj lokaciji: Zoster, hip-hop i elektronika osvajaju Dubravu – od 5. do 7. ožujka 2026. Jadran Film postaje novo žarište urbane kulture (Muzika)
BROJ ruskih vojnika poginulih u borbama u ratu protiv Ukrajine u posljednjih je nekoliko tjedana naglo porastao, a taj trend – ako se nastavi – mogao bi Kremlju otežati nadoknađivanje gubitaka bez nekog oblika mobilizacije, što Putin pokušava izbjeći (Index)
Njemački kancelar Friedrich Merz tijekom boravka u Zagrebu: Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili ćemo biti igračka velesila (HRT, Nacional)
EHF uvodi velike promjene nakon istupa Dagura Sigurdssona, uvode se jasno razdvojeni dani za putovanja i obvezan odmor između utakmica, neke utakmice neće biti dan za danom (Slobodna)
Brodarski institut – tehnološki gigant iz zagrebačkog Sigeta koji je više od sedam desetljeća bio jedan od najvažnijih razvojnih simbola nacionalne privrede – potonuo je do dna – reportažu donosi Dubravko Grakalić za Index
U najstarijoj poljoprivrednoj školi – Gospodarskoj u Križevcima, učenici proizvode sireve koji osvajaju zlata (HRT)
Trump izjavio da ga novoobjavljeni dokumenti o slučaju Jeffreyja Epsteina “u potpunosti oslobađaju” od bilo kakvih sumnji ili povezanosti (Jutarnji)
Plenković dao intervju za HRT: Jačanje strateške autonomije Europe je presudno
Suzdržanost među Pučanima za Weberov “Plan iz Zagreba”, na sastanku europskih Pučana, njihov čelnik je iznio ambiciozne planove za reformu struktura Europske unije. No i njemački kancelar nije uvjeren, je li se to uopće može provesti (DW)
Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a (tportal)
Strani radnici postaju okosnica turističke sezone (HRT)
Novi objavljeni dokumenti iz slučaja Epstein teško optužuju Trumpa – spominju se silovanja, orgije, zabave… no, FBI nije našao provjerljive dokaze protiv njega (Index), objavljene fotografije princea Andrewa kako kleči nad ženom, prepiske s Muskom, fotke Clintona kako reže tortu… (Index)
U Zagrebu osvanuli prijeteći grafiti, ustaško U i kukasti križ. Pupovac: Što je slijedeće? (Nacional)
AI sam stvorio svoju društvenu mrežu: Austrijski programer Peter Steinberger objavio je osobnog AI asistenta otvorenog koda koji se proširio iznimno brzo (Index)
Mate Rimac isporučio prvu Neveru R Founder’s Edition: Hrvatski hiperautomobil debitirao u St. Moritzu (Poslovni)
SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada (N1)
Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame (tportal)
Euro je u odnosu na dolar ojačao, je li to dobro ili loše? Stručnjaci za DW: ESB bi možda u jednom trenu trebao reagirati, možda smanjiti kamatne stope…
Novog ministra financija Tomislava Ćorića čekaju brojni izazovi: Deficit će teško držati pod kontrolom, povećanja plaća u javnom sektoru nisu bila povezana s ispunjenjem radnih ciljeva, a na djelu je i inflacija dok će europski novac dolaziti u smanjenom obimu (Poslovni)
Ante Gotovina ušao u novi biznis: Pridružio se tvrtci generala Čermaka (N1)
FIFA: Na transfere 2025. godine potrošeno 13,08 milijardi dolara, i ženski nogomet zabilježio je još jednu godinu značajnog rasta (Poslovni)
Nakon zatvaranja Name u Ilici, slijedi i prodaja robne kuće na Kvaternikovu trgu (Nacional)