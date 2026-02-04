Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ustavna stručnjakinja o potezu Tomaševića: Ovo je sad veliki test za Ustavni sud (Index), Thompsonov tim demantira napise da je pjevač plaćen za pjevanje na dočeku, a da izbor pjesama nije diktirao Plenković, već su ih izvodili prema željama rukometaša (Index), Zagreb zbog Thompsona na dočeku može tražiti i odštetu (Index)
  • Iran i EU proglasili jedne druge teroristima: Može li nam Teheran stvarno zaprijetiti? Božo Kovačević: Nema straha da će njihove rakete gađati Europu, no nadam se da EU neće pozdraviti napade SAD-a ukoliko dođe do njega (tportal)
  • Šeregi: Uspjeh “Svadbe” govori da je ljudima trebala komedija, snimamo nastavak (HRT)
  • Podignuta optužnica protiv Sonje Hranjec za ubojstvo u Medici: Nožem napala Vedrana Gračana u njegovoj sobi i zadala mu ubodne rane (Telegram)
  • Slavenov Adriano Jagušić (20) vrlo je blizu prelaska u Dinamo. Pregovori su u tijeku, ali detalji transfera još nisu poznati.. Jagušić ove sezone ima 22 nastupa, devet golova i šest asistencija, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura, od Dalića dobio i pretpoziv za reprezentaciju (Sport klub)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Doček hrvatskih rukometaša: tko određuje što je patriotizam? Politički od toga profitira i ljevica i desnica (DW)
  • Željeznički koridor Alpe – zapadni Balkan ključ je regionalne suradnje: Dobra povezanost RH i Sjeverne Makedonije temelj snažnije suradnje u turizmu, ali i novim projektima (Poslovni)
  • Grad Zagreb povukao prve poteze u obračunu protiv Vlade, uputit će Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša, najavljen i mogući referendum (N1)
  • Na kuću u kojoj živi poznati pjevač Zdravko Čolić u Beogradu bačena eksplozivna naprava, nema ozlijeđenih, materijalna šteta je poveća (tportal)
  • Hrvati udvostručili kupnju zlata – s 350 milijuna na milijardu eura u samo godinu dana, čini se da domaći ulagači više ne vjeruju obveznicama (Lider)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Tomašević: Očito je da HDZ kontrolira Thompsona jer kad pjeva na Hipodromu ili u Areni, onda ima ‘Čavoglava’, ali kad nastup organizira Vlada, odnosno HDZ, onda nema (tportal), Plenković: Zagreb nije samo jedinica lokalne i područne samouprave, nego je glavni grad cijele Hrvatske. Zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi kad se grad izmaknuo (Index)
  • Sveučilišni profesor: Tomašević se mogao nametnuti kao lider oporbe da je bio rezolutniji po svjetonazorskim pitanjima: umjesto da se skriva iza odluke Gradske skupštine, trebao je jasno reći zbog čega je donesena odluka, kao npr. za Thompsona. Dok ljevica i centar počivaju na beskrvnoj tehnokraciji ili običnoj političkoj vulgarnosti kavanskog tipa, kao što to čine Milanović ili Hajdaš Dončić, Plenković bi mogao vladati narednih 500 godina (Jutarnji)
  • Građevinski radnici i ugostitelji već su godinama na vrhu liste deficitarnih zanimanja, piše Dnevnik: zidari, krovopokrivači, stolari, bravari, pekari i slastičari traže se u četiri najveća grada. Uz njih, tržištu nedostaju liječnici, medicinske sestre i tehničari, logopedi, inženjeri strojarstva i stručnjaci STEM područja, traženi i mesari (tportal)
  • Srpski političar tjera glumce iz zemlje, Bjelogrlić mu odgovorio: “Malo je i naša” (Index)
  • OnePlus 16 trebao bi imati zaslon od 240 Hz i bateriju kapaciteta 9.000 mAh (Bug)
  • Posjet slavnoj rimskoj fontani Trevi više nije besplatan, ulaznica stoji dva eura i može se kupiti na internetu (HRT)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Doček rukometaša: Oglasila se policija – kažu da nije bilo incidenata. Dok je Thompson pjevao, izvješeno “Ujedinjeni protiv fašizma” (Index)
  • Puhovski o dočeku: Ovdje je riječ o kontroli nad domoljubljem, a ne rukometu. No, i Plenković i Tomašević su na dobitku (N1)
  • Iz Grada Zagreba poručili kako su komunalni redari „postupali kao i inače” te izdavali prekršajne naloge… odgovornost za eventualne prekršaje snositi organizatori dočeka, a prema dostupnim informacijama to su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski rukometni savez (Jutarnji)
  • Mirovine rastu, ali stručnjaci upozoravaju: Dugoročno to neće biti dovoljno (tportal)
  • HNL: Završilo i 20. kolo, Dinamo pobijedio Vukovar 3:1, Osijek Rijeku 1:0, Slaven izgubio od Varaždina 0:2, Gorica dobila Hajduk 1:0, dok su Istra i Lokomotiva odigrali neriješeno, Dinamo na ljestvici pobjegao Hajduku na +7 bodova
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Rekordni rast zlata i srebra prekinut snažnom korekcijom (Lider)
  • Gotovo sto tisuća Čeha sinoć izašlo na ulice u znak podrške liberalnom predsjedniku Petru Pavelu (HRT)
  • Steven Spielberg ostvario ​EGOT osvojivši svoj prvi Grammy za najbolji glazbeni film Music by John Williams– dodavši i tu nagradu uz svoja tri Oscara, četiri Emmyja i nagradu Tony (Ravno do dna)
  • Ovo su svi dobitnici nagrade Zlatni Studio: Fiume o morte najbolji film, Nina Violić najbolja glumica, Filip Šovagović najbolji glumac, bravo! najbolji radio, Severina izvođačica godine, Stanje nacije najbolja tv emisija, Sram najbolja serija… (Jutarnji)
  • Europa u siječnju dobila pet jednoroga (Mreža)
Prekjučer (16:00)

Sport i glazba

Brze i kratke

  • Rukometaši došli kod Plenkovića. Policija ušla u Možemo, Tomašević primio prijetnje… reagirao i SDP: Savez popušta u dogovoru s HDZ-om i zapravo rade jedan dernek koji nije namijenjen hrvatskom sportu ni rukometašima nego je čista politizacije i zapravo doček za pjevača (Index)
  • Pravnici o dočeku i Thompsonu: “Onaj tko je prijavio današnji skup je u prekršaju, javno okupljanje mora se prijaviti najmanje sedam dana unaprijed” (Index), profesor prava: Vlada krši Ustav, tako može u vašem dvorištu organizirati što želi (Nacional)
  • Tomašević održao pressicu: Ovo je udar države na Grad Zagreb (tportal) HDZ laže, Hrvatske ruže bi izvele himnu rukometaša, nikad se nije pojavio dodatni zahtjev da se izvođačima pridruži Thompson (Index)
  • HRS se oglasio oko dočeka: Ne želimo podjele i nismo nikakva politička grupacija (Sport klub)
  • Pisanje rukom sve je rjeđe. Mnogi učenici više ne mogu pisati duže tekstove bez zamora. Prema mišljenju stručnjaka, pisanje rukom pomaže kao sredstvo učenja i razmišljanja (DW)
  • Tko puni arene u Hrvatskoj? Objavljene službene koncertne liste za 2025: na vrhu Thompson, slijedi Severina, Parni Valjak, Dalmatino, Damir Urban… (Muzika)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Rukometaši s navijačima na Tuđmanu u noći pjevali Thompsona. Žestoka reakcija Anušića, Most napao Rukometni savez (ali i Tomaševića), reagirali i drugi (Index, Jutarnji)
  • Analitičar Macan: politiku i ove vrste manipulacija trebalo bi maknuti iz sporta – ostaviti ga igračima i navijačima, no pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo… Tomašević je već dopustio Thompsonu da pjeva na dočeku sportaša, čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih… do kompromisnog dogovora pokušali su doći pritiskom (tportal)
  • Svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Rukometnom savezu bit će isplaćen iznos od 5250 eura (Index)
  • Danas prijeti susnježica, a već sutra nova promjena: Stižu obilni pljuskovi s grljavinom (tportal)
  • Spliiit – platforma koja omogućuje dijeljenje troškova pretplata na digitalne servise (Bug)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Rađa se novi svjetski poredak: Ključni američki saveznici se okreću Kini– kanadski premijer Mark Carney sklopio je trgovinski sporazum, britanski premijer Keir Starmer boravio je u Pekingu, a dolazak njemačkog kancelara Friedricha Merza u posjet Xiju očekuje se sljedećeg mjeseca (Index)
  • Kaos u Torinu: Tisuće na prosvjedu protiv zatvaranja društvenog centra, ranjeno 100-injak policajaca (N1)
  • Broj obrtnika u Hrvatskoj lani rekordno poskočio, uslužna ‘branša’ posebno je popularna (Poslovni)
  • Ronioci iz Hrvatske oborili dva Guinnessova rekorda u splitskom bazenu – jedan je u bazenu iz čučnja podignuo čak 300 kg, a drugi 20 puta napravio salto na dubini od pet metara (HRT)
  • Doček bronačnih rukometaša najavljen za sutra u Zagrebu od 16 sati, trebali bi nastupiti Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže (Index), pojavile informacije da je doček upitan jer dio rukometaša inzistira na Thompsonu (Index), inače Danska prvak Europe, pobijedili Njemačku 34: 27 (Index)
  • Zagreb dobiva novi 10K festival na legendarnoj lokaciji: Zoster, hip-hop i elektronika osvajaju Dubravu – od 5. do 7. ožujka 2026. Jadran Film postaje novo žarište urbane kulture (Muzika)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • BROJ ruskih vojnika poginulih u borbama u ratu protiv Ukrajine u posljednjih je nekoliko tjedana naglo porastao, a taj trend – ako se nastavi – mogao bi Kremlju otežati nadoknađivanje gubitaka bez nekog oblika mobilizacije, što Putin pokušava izbjeći (Index)
  • Njemački kancelar Friedrich Merz tijekom boravka u Zagrebu: Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili ćemo biti igračka velesila (HRT, Nacional)
  • EHF uvodi velike promjene nakon istupa Dagura Sigurdssona, uvode se jasno razdvojeni dani za putovanja i obvezan odmor između utakmica, neke utakmice neće biti dan za danom (Slobodna)
  • Brodarski institut – tehnološki gigant iz zagrebačkog Sigeta koji je više od sedam desetljeća bio jedan od najvažnijih razvojnih simbola nacionalne privrede – potonuo je do dna – reportažu donosi Dubravko Grakalić za Index
  • U najstarijoj poljoprivrednoj školi – Gospodarskoj u Križevcima, učenici proizvode sireve koji osvajaju zlata (HRT)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Trump izjavio da ga novoobjavljeni dokumenti o slučaju Jeffreyja Epsteina “u potpunosti oslobađaju” od bilo kakvih sumnji ili povezanosti (Jutarnji)
  • Plenković dao intervju za HRT: Jačanje strateške autonomije Europe je presudno
  • Suzdržanost među Pučanima za Weberov “Plan iz Zagreba”, na sastanku europskih Pučana, njihov čelnik je iznio ambiciozne planove za reformu struktura Europske unije. No i njemački kancelar nije uvjeren, je li se to uopće može provesti (DW)
  • Od danas skuplje dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a (tportal)
  • Strani radnici postaju okosnica turističke sezone (HRT)
Subota (22:00)

Brze i kratke

  • Novi objavljeni dokumenti iz slučaja Epstein teško optužuju Trumpa – spominju se silovanja, orgije, zabave… no, FBI nije našao provjerljive dokaze protiv njega (Index), objavljene fotografije princea Andrewa kako kleči nad ženom, prepiske s Muskom, fotke Clintona kako reže tortu… (Index)
  • U Zagrebu osvanuli prijeteći grafiti, ustaško U i kukasti križ. Pupovac: Što je slijedeće? (Nacional)
  • AI sam stvorio svoju društvenu mrežu: Austrijski programer Peter Steinberger objavio je osobnog AI asistenta otvorenog koda koji se proširio iznimno brzo (Index)
  • Mate Rimac isporučio prvu Neveru R Founder’s Edition: Hrvatski hiperautomobil debitirao u St. Moritzu (Poslovni)
  • SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada (N1)