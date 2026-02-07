“Most prijateljstva”, koji spaja dvije obale prekrivene snijegom i koji je nekoć bio simbol suradnje, sada na estonskoj strani sadrži bodljikavu žicu i takozvane “zmajeve zube”, strahuju da će biti iduća Putinova meta (N1)
Japan se ubrzano priprema za rat: Ne sviđa im se ono što vide u susjedstvu, oko Tajvana (tportal)
Unuka ubijenog karikaturista opisala je kako je došlo do ubojstva u Međimurju: susjed je godinama prijetio, policija je intervenirala i prije, navodno se sporili oko međe (medjimurski, Index)
Kina četvrti put od 2020. lansirala višekratnu svemirsku letjelicu (HRT)
Suhozid nije tek način gradnje – on je kronika krajolika i ljudi koji su ga oblikovali, ovi se ljudi brinu za njegov opstanak (Jutarnji)
Čak 200 radnika odlučilo je tužiti Dukat (u vlasništvu Lactalisa), jer im poslodavac duguje naknadu za godišnji odmor u iznosu od 1500 do 4500 eura po radniku, dobili su (Danica)
Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija (Index)
Sarajevski safari: Mediji otkrili tko je Talijan koji se hvalio sudjelovanjem u pucanju na građane Sarajeva za novac – danas je 80-godišnjak, strastveni lovac i ribič, navodno mrzovoljnog karaktera i otvoreni fašist (Index)
Bijela kuća povukla je video koji prikazuje Obame kao majmune 12 sati nakon što je poručila novinarima da se ‘prestanu lažno zgražati‘ (Jutarnji)
Namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u plastičnim posudama: maslinovo ulje, maslac, sir, meso, ribe, orašaste plodove, prženu hranu, umak na bazi vrhnja te masne ostatke obroka… alternativa su staklene ili metalne posude (N1)
Javne garaže na Langovu i Kvaternikovu trgu bit će djelomično zatvorene zbog radova do kraja veljače (Jutarnji, Poslovni)
Europljani se okreću protiv Amerike: Sve više ih SAD ne smatra prijateljskom zemljom (tportal)
Suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka naveo je da je Europa u krizi i to utječe na posao Gredelja koji je postao neisplativ – ako država ima 100 milijuna eura za putnički promet, prodajem odmah (tportal), sindikati žele novog vlasnika Gredelja, kažu da posla ima (Lider)
Deutsche Telekom u Münchenu je otvorio svoju novu „tvornicu umjetne inteligencije“. Postaje li Njemačka time doista neovisnija? Iako Telekom upravlja tvornicom, hardver dolazi od Nvidije, ima više otvorenih pitanja (DW)
U Međimurju u petak došlo do ubojstva i samoubojstva, ubijeni je karikaturist Damir Novak, tijekom karijere je osvojio čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama (N1)
Od napuštenog golf terena u Engleskoj napravili zelenu oazu, dječji vrtić i prostor za sve (Green)
Iran je u Perzijskom zaljevu zaplijenio dva strana naftna tankera i pritvorio 15 članova posade, optužujući ih za krijumčarenje goriva, svega nekoliko sati uoči ključnih pregovora sa SAD-om u Omanu (Index)
U općini Vareš u BiH nastavlja se ozbiljna zdravstvena kriza uzrokovana masovnim trovanjem stanovništva olovom, javlja N1 (Jutarnji)
Povjesničar Klasić: Thompson je ogledalo HDZ-a. Plenković ima velik problem – našao se na čelu stranke kojoj, prema vlastitom habitusu, u principu ne pripada. I stalno se mora dokazivati (N1)
Doček brončanih rukometaša na Trgu Josipa bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a, potvrdio je za 24sata Zagrebački holding (tportal)
Trump objavio fotomontažu bračnog para Obama u kojoj ih prikazuje kao majmune, uz teoriju zavjere o izborima (Index)
Trump odbio Putinovu ponudu za produljenje sporazuma Novi START (tportal)
Bitcoin se ne ponaša prema očekivanjima, ipak nije sigurno utočište u nesigurnim vremenima… geopolitičke napetosti rastu, a AI unosi nemir na burze (Index)
Oko 32 posto umirovljenika u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva, što je znatno iznad EU prosjeka. Ako pak žele raditi uzima im se pola mirovine. Uz to veliki broj umirovljenika plaća porez na dohodak od mirovine ako ona prelazi osobni odbitak u iznosu od 600 eura (N1)
Fortenova prodaje Jamnicu i PIK Vrbovec? Poznato ime mogućih kupaca – Jamnica bi mogla pripasti Coca Coli, a za PIK Vrbovec zainteresiran je Bosqar Invest, koji u svom portfelju već ima Mlinar i slovensku Panvitu (tportal)
Adriano Jagušić (20) prelazi iz Slaven Belupa u grčki Panathinaikos, potvrdio je direktor kluba za Podravski list, i to za rekordan iznos: 5,2 milijuna eura (Index)
Prosječna mirovina svih “dvostupaša”“ je 845 eura, pri čemu starosne mirovine prelaze iznos od 1036 eura, uz dodatnu isplatu iz drugog stupa. Sve više građana bira kombiniranu mirovinu (Nacional)
U Epsteinovim dosjeima postoji riječ koja se pojavljuje čak 859 puta, a ljudi strahuju da je riječ o kodu koji otkriva što se doista događalo u svijetu Jeffreyja Epsteina, piše Lad Bible. Epsteinovo ime se u dokumentima pojavljuje češće nego Harry Potter u knjigama o Harryju Potteru (N1)
Maksimir dobiva svoj prvi močvarni ekosustav (HRT)
Masovni obračun dviju obitelji u Zagrebu, pucalo se. Tri uhićena, dvojica bila pod krevetom ( Jutarnji, Index)
Povratak ‘Popodice’: Kalkulator Tonija Miluna ponovno pomaže kako ostvariti maksimalan povrat poreza (Lider)
Jug Dalmacije pogodila ciklona kakvu ne pamte, rive su se našle pod vodom, a valovi su bez zadrške ulazili u kuće i poslovne prostore uz obalu – kritično u Trogiru, Kaštelima, Vranjic, Omiš, Hvar, Vodice i dijelovima Splita (tportal, Slobodna), vrijeme danas na kontinentu stabilno, Dalmacija u žutom i dio u narančastom (tportal)
Human Rights Watch: Trump napao temeljne stupove demokracije (N1)
Tko je Hrvat koji je Epsteinu nudio hrvatske manekenke i brod? Boris Nikolić, liječnik i investitor hrvatskog podrijetla, bivši bliski savjetnik Billa Gatesa, trenutno generalni direktor tvrtke Biomatics (Index)
Bračni par iz Texasa sagradio u svom dvorištu montažnu kuću od 37 kvadrata za punicu, vlastitim rukama, za samo 28 tisuća eura (Business Insider, Jutarnji)
Cvjećar iz Šibenika u Potjeri rekao da ima 65 godina (zapravo ima 45), njegov mladolik izgled izazvao nevjericu, počeli mu se javljati na društvenim mrežama da im otkrije svoju tajnu, spominjale se i “kreme” (Index)
Propali pregovori SAD-a i Irana. Vojni udari sve izgledniji (Index)
U pojedinim se prodavaonicama skraćuje radno vrijeme delikatesa i mesnica, uvodi samoposluživanje te zapošljavaju studenti i umirovljenici. Poslodavci i struka procjenjuju da je veći problem manjak kvalificiranih i iskusnih radnika nego ukupnog broja zaposlenih, pa se sve češće poseže za automatizacijom, pakiranjem robe i prilagodbom poslovnih modela (Poslovni)
Je li stigla kripto zima? Michael Burry, investitor koji je predvidio financijsku krizu 2008. godine, predviđa pad Bitcoina i na 50 tisuća dolara (Lider)
Inflacija u siječnju 3,4 posto – opći rast cijena na godišnjoj razini blago ubrzao, a u Hrvatskoj je i dalje među najvišima u eurozoni (N1)
Switch postao Nintendova najprodavanija konzola, Nintendo DS pao na drugo mjesto (Bug)
Hrvatska izgubila u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu 2:1 protiv Španjolske (Index)
Više od 90% globalne proizvodnje rijetkih metala, ključnih za sve, od pametnih telefona do električnih vozila, pod kontrolom je Kine. Trump ih želi. No, put do minerala u Pakistanu vodi kroz krvavu lokalnu bitku (Index)
Hrvatska bi do 2050. mogla izgubiti oko 600 tisuća stanovnika, upozoravaju Eurostat i UN, može li novi zakon donijeti preokret? Kratkoročno, trebalo bi poraditi na poboljšanju kvalitete života, povećane porodiljne naknade i nešto veći broj rođenih prošle godine daju nadu za optimizam (HRT)
Osramoćeni princ Andrew nakon novih dokumenata iz slučaja Epstein seli iz Windsora na kraljevsko imanje Sandringham u istočnoj Engleskoj (tportal)
53% poduzeća u EU koristilo je plaćene usluge u cloudu u 2025. (Mreža)