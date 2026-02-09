Ukida se zabrana rada nedjeljom za male trgovine, ali samo za obiteljske obrte (Index)
Uhvaćen serijski džeparoš iz zagrebačkih tramvaja: Policija objavila savjete kako se zaštititi: obratite pozornost na odvraćanje pozornosti guranjem i naguravanjem, preporučljivo je torbice držati na prednjoj strani i pridržavati ga rukom… (N1)
Beč želi zelenilo umjesto parkirališta, kreću u razbijanje betonskih površina, a ujedno žele potaknuti ljude da koriste i javni prijevoz (DW)
Američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je težak pad tijekom olimpijske utrke spusta u talijanskoj Cortini d’Ampezzo, strahuje se da bi joj to mogao biti kraj karijere (Index)
Riječki nadbiskup Mate Uzinić postigao nemoguće: Na misi u riječkoj katedrali okupio molitelje (klečavce) i one koji im se protive (Novi list)
HNL: Rijeka i Dinamo bez golova, Hajduk dobio Slaven 2:0, Vukovar Istru 3:2, Varaždin Osijek 2:1, Lokomotiva dobila Goricu 3:0, Hajduk je sada Dinamu na pet bodova zaostatka
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, dobili Francusku na penale (Index)
Pokušaj pokretanja referenduma za opoziv zagrebačkog gradonačelnika ugasio se gotovo na startu; u pet dana prikupljeno je tek 720 potpisa, HDZ sad želi i ocjenu ustavnosti odluke o zabrani Thompsona (tportal)
Izašla snimka Zdravka Mamića kako ljubi ruke Ceci Ražnatović, trgao košulju, navodno gurao bendu 2 tisuće eura… (Večernji, 24 sata, Jutarnji)
Zrinka Pavlić: ‘Melania’ – dokumentarac koji glumi film, a zapravo je jedno veliko NIŠTA (tportal)
Učenici u Hrvatskoj u jednoj školskoj godini izostanu s nastave više od 40 milijuna sati, a prosječan učenik oko 90 sati, pri čemu se, iako se većina izostanaka vodi kao opravdana, izbjegavanje nastave sve češće pokazuje kao složen problem (N1)
“Most prijateljstva”, koji spaja dvije obale prekrivene snijegom i koji je nekoć bio simbol suradnje, sada na estonskoj strani sadrži bodljikavu žicu i takozvane “zmajeve zube”, strahuju da će biti iduća Putinova meta (N1)
Japan se ubrzano priprema za rat: Ne sviđa im se ono što vide u susjedstvu, oko Tajvana (tportal)
Unuka ubijenog karikaturista opisala je kako je došlo do ubojstva u Međimurju: susjed je godinama prijetio, policija je intervenirala i prije, navodno se sporili oko međe (medjimurski, Index)
Kina četvrti put od 2020. lansirala višekratnu svemirsku letjelicu (HRT)
Suhozid nije tek način gradnje – on je kronika krajolika i ljudi koji su ga oblikovali, ovi se ljudi brinu za njegov opstanak (Jutarnji)
Čak 200 radnika odlučilo je tužiti Dukat (u vlasništvu Lactalisa), jer im poslodavac duguje naknadu za godišnji odmor u iznosu od 1500 do 4500 eura po radniku, dobili su (Danica)
Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija (Index)
Sarajevski safari: Mediji otkrili tko je Talijan koji se hvalio sudjelovanjem u pucanju na građane Sarajeva za novac – danas je 80-godišnjak, strastveni lovac i ribič, navodno mrzovoljnog karaktera i otvoreni fašist (Index)
Bijela kuća povukla je video koji prikazuje Obame kao majmune 12 sati nakon što je poručila novinarima da se ‘prestanu lažno zgražati‘ (Jutarnji)
Namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u plastičnim posudama: maslinovo ulje, maslac, sir, meso, ribe, orašaste plodove, prženu hranu, umak na bazi vrhnja te masne ostatke obroka… alternativa su staklene ili metalne posude (N1)
Javne garaže na Langovu i Kvaternikovu trgu bit će djelomično zatvorene zbog radova do kraja veljače (Jutarnji, Poslovni)
Europljani se okreću protiv Amerike: Sve više ih SAD ne smatra prijateljskom zemljom (tportal)
Suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka naveo je da je Europa u krizi i to utječe na posao Gredelja koji je postao neisplativ – ako država ima 100 milijuna eura za putnički promet, prodajem odmah (tportal), sindikati žele novog vlasnika Gredelja, kažu da posla ima (Lider)
Deutsche Telekom u Münchenu je otvorio svoju novu „tvornicu umjetne inteligencije“. Postaje li Njemačka time doista neovisnija? Iako Telekom upravlja tvornicom, hardver dolazi od Nvidije, ima više otvorenih pitanja (DW)
U Međimurju u petak došlo do ubojstva i samoubojstva, ubijeni je karikaturist Damir Novak, tijekom karijere je osvojio čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama (N1)
Od napuštenog golf terena u Engleskoj napravili zelenu oazu, dječji vrtić i prostor za sve (Green)
Iran je u Perzijskom zaljevu zaplijenio dva strana naftna tankera i pritvorio 15 članova posade, optužujući ih za krijumčarenje goriva, svega nekoliko sati uoči ključnih pregovora sa SAD-om u Omanu (Index)
U općini Vareš u BiH nastavlja se ozbiljna zdravstvena kriza uzrokovana masovnim trovanjem stanovništva olovom, javlja N1 (Jutarnji)
Povjesničar Klasić: Thompson je ogledalo HDZ-a. Plenković ima velik problem – našao se na čelu stranke kojoj, prema vlastitom habitusu, u principu ne pripada. I stalno se mora dokazivati (N1)
Doček brončanih rukometaša na Trgu Josipa bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a, potvrdio je za 24sata Zagrebački holding (tportal)
Trump objavio fotomontažu bračnog para Obama u kojoj ih prikazuje kao majmune, uz teoriju zavjere o izborima (Index)
Trump odbio Putinovu ponudu za produljenje sporazuma Novi START (tportal)
Bitcoin se ne ponaša prema očekivanjima, ipak nije sigurno utočište u nesigurnim vremenima… geopolitičke napetosti rastu, a AI unosi nemir na burze (Index)
Oko 32 posto umirovljenika u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva, što je znatno iznad EU prosjeka. Ako pak žele raditi uzima im se pola mirovine. Uz to veliki broj umirovljenika plaća porez na dohodak od mirovine ako ona prelazi osobni odbitak u iznosu od 600 eura (N1)
Fortenova prodaje Jamnicu i PIK Vrbovec? Poznato ime mogućih kupaca – Jamnica bi mogla pripasti Coca Coli, a za PIK Vrbovec zainteresiran je Bosqar Invest, koji u svom portfelju već ima Mlinar i slovensku Panvitu (tportal)
Adriano Jagušić (20) prelazi iz Slaven Belupa u grčki Panathinaikos, potvrdio je direktor kluba za Podravski list, i to za rekordan iznos: 5,2 milijuna eura (Index)