  • Prema novoj anketi, Možemo! i SDP imaju za 4.2 postotna boda bolji rezultat od HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera (Index), analitičar Trogrlić: To bi bilo da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica, HDZ bi vjerojatno i dalje imao više mandata nego SDP i Možemo! zajedno (N1), lijeva opozicija računa i na Milanovića (Nacional)
  • Odvjetnici Ghislaine Maxwell poručili da će ona “progovoriti o cijeloj istini” vezanoj uz slučaj Epstein ukoliko ju Trump pomiluje (BBC, Index)
  • U Slavoniji se grade kuće i zgrade za mlade obitelji. Nakon najma će ih moći otplatiti – program “Naša Slavonija i Baranja, naš dom” predviđa izgradnju do 50 obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada na temelju javnog poziva (Index)
  • Hrvatski sportaši danas nastupaju na Olimpijskim igrama (tportal)
  • “Svadba” je i službeno najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj, prestigao i Titanic – pogledalo ga je 522.106 gledatelja u domaćim kinima, a u BiH 202.063 (HRT)

  • Ćimić: Fortenova opet prodaje firme. Što je ostalo od Agrokora (Index)? Ako Jamnica i PIK Vrbovec odu, Agrokor kao integrirani sustav prestaje postojati i formalno i sadržajno, ostaje kao holding bez “teških” proizvodnih brendova s fokusom na financijsko zatvaranje kruga, a ne razvoj
  • Ivana Kekin: SDP i Možemo! prema zadnjoj anketi zajedno imaju veću podršku građana od HDZ-a s DP-om (Telegram)
  • Ministarstvo socijalne politike Marina Piletića uložilo žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka, Jutarnji doznaje: Piletić odlazi iz Vlade, umjesto njega predložit će Alena Ružića, sadašnjeg ravnatelja KBC-a Rijeka… SDP poslao priopćenje: Kad god afera postane prevelika, ide se u rekonsturkciju Vlade (Jutarnji)
  • Drina opet zatrpana smećem zbog nedostatka političke volje, padaline i kiše uvijek iznova ističu problem loše komunalne politike u BiH i regiji (DW)
  • Seattle Seahawksi osvojili Super Bowl (Index), nastup Bad Bunnyja za povijest – prvi izvođač koji je izvodio na španjolskom jeziku (BBC), nije nedostajalo i političkih poruka, show kritizirao Trump (DW)
  • Rijeka smeća: Šokantni prizori s Drine zgrozili Europu, obilne kiše ponovno su kod Višegrada u istočnoj BiH nagomilale velike količine otpada, koji je u rijeku dospio s ilegalnih odlagališta uzvodno, ali i iz susjedne Srbije (Jutarnji)
  • Nova anketa: Skočio rejting HDZ-u i Plenkoviću. Velika promjena na listi najnegativnijih političara – Tomašević na drugom mjestu, iza Plenkovića (Net, N1)
  • Epsteinov jezivi ranč: Žrtve svjedočile o zlostavljanjima, FBI nikad nije ušao (Index)
  • Petranović: ‘Svadba’ će po masovnosti – odnosno po broju plaćenih ulaznica za nju – sustići i famozni Thompsonov spektakl na Hipodromu, međutim nije svaka publika politika (tportal)
  • Pisma i fotografije zatočenika nacističkih logora i danas se prodaju na eBayu. Za njihove obitelji to je bolno poniženje – ali pravni okvir ne pruža skoro nikakvu mogućnost da se tome stane na kraj (DW)
  • Ribar na Visu naletio na truplo velikog, u tom trenutku neidentificiranog morskog sisavca dugačkog oko pet-šest metara… “morska krava nije, analiza će pokazati što je” (Jutarnji)
  • Zimske Olimpijske igre donijet će Italiji 5,3 milijarde eura zarade, a koristi će se zbrajati godinama (Nacional, financije)
  • Orban na predizbornom skupu: Ukrajina je naš neprijatelj (Index)
  • Supruga Noama Chomskog se ispričala za “tešku pogrešku” u vezi s Epsteinom (Index)
  • U čokoladama ima svega i svačega, a sve manje kakaa (N1)
  • Ukida se zabrana rada nedjeljom za male trgovine, ali samo za obiteljske obrte (Index)
  • Uhvaćen serijski džeparoš iz zagrebačkih tramvaja: Policija objavila savjete kako se zaštititi: obratite pozornost na odvraćanje pozornosti guranjem i naguravanjem, preporučljivo je torbice držati na prednjoj strani i pridržavati ga rukom… (N1)
  • Beč želi zelenilo umjesto parkirališta, kreću u razbijanje betonskih površina, a ujedno žele potaknuti ljude da koriste i javni prijevoz (DW)
  • Američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je težak pad tijekom olimpijske utrke spusta u talijanskoj Cortini d’Ampezzo, strahuje se da bi joj to mogao biti kraj karijere (Index)
  • Riječki nadbiskup Mate Uzinić postigao nemoguće: Na misi u riječkoj katedrali okupio molitelje (klečavce) i one koji im se protive (Novi list)
  • HNL: Rijeka i Dinamo bez golova, Hajduk dobio Slaven 2:0, Vukovar Istru 3:2, Varaždin Osijek 2:1, Lokomotiva dobila Goricu 3:0, Hajduk je sada Dinamu na pet bodova zaostatka
  • Lani rođeno 527 djece više nego 2024. Demograf: Jedna lasta ne čini proljeće (Index)
  • Nad Hrvatskom se stvara zračna masa zbog koje postoji opasnost od poplava (N1)
  • Liječnički pregled za vojsku prošlo 90 posto mladića, vojna obuka kreće u ponedjeljak 9. ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi (N1)
  • Brad Arnold (pjevač 3 Doors Down) preminuo s 47 godina (Muzika)
  • Automatski prijevod i sinkronizacija sadržaja svima na YouTubeu (Bug)
  • Grupa Chui je u proširenom izdanju predstavila album ‘Prošireni svemir’ u četvrtak u krcatoj Močvari – osvrt donosi Ravno do dna
  • Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, dobili Francusku na penale (Index)
  • Pokušaj pokretanja referenduma za opoziv zagrebačkog gradonačelnika ugasio se gotovo na startu; u pet dana prikupljeno je tek 720 potpisa, HDZ sad želi i ocjenu ustavnosti odluke o zabrani Thompsona (tportal)
  • Izašla snimka Zdravka Mamića kako ljubi ruke Ceci Ražnatović, trgao košulju, navodno gurao bendu 2 tisuće eura… (Večernji, 24 sata, Jutarnji)
  • Zrinka Pavlić: ‘Melania’ – dokumentarac koji glumi film, a zapravo je jedno veliko NIŠTA (tportal)
  • Učenici u Hrvatskoj u jednoj školskoj godini izostanu s nastave više od 40 milijuna sati, a prosječan učenik oko 90 sati, pri čemu se, iako se većina izostanaka vodi kao opravdana, izbjegavanje nastave sve češće pokazuje kao složen problem (N1)
  • “Most prijateljstva”, koji spaja dvije obale prekrivene snijegom i koji je nekoć bio simbol suradnje, sada na estonskoj strani sadrži bodljikavu žicu i takozvane “zmajeve zube”, strahuju da će biti iduća Putinova meta (N1)
  • Japan se ubrzano priprema za rat: Ne sviđa im se ono što vide u susjedstvu, oko Tajvana (tportal)
  • Unuka ubijenog karikaturista opisala je kako je došlo do ubojstva u Međimurju: susjed je godinama prijetio, policija je intervenirala i prije, navodno se sporili oko međe (medjimurski, Index)
  • Kina četvrti put od 2020. lansirala višekratnu svemirsku letjelicu (HRT)
  • Suhozid nije tek način gradnje – on je kronika krajolika i ljudi koji su ga oblikovali, ovi se ljudi brinu za njegov opstanak (Jutarnji)
  • Čak 200 radnika odlučilo je tužiti Dukat (u vlasništvu Lactalisa), jer im poslodavac duguje naknadu za godišnji odmor u iznosu od 1500 do 4500 eura po radniku, dobili su (Danica)
  • Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija (Index)
  • Sarajevski safari: Mediji otkrili tko je Talijan koji se hvalio sudjelovanjem u pucanju na građane Sarajeva za novac – danas je 80-godišnjak, strastveni lovac i ribič, navodno mrzovoljnog karaktera i otvoreni fašist (Index)
  • Bijela kuća povukla je video koji prikazuje Obame kao majmune 12 sati nakon što je poručila novinarima da se ‘prestanu lažno zgražati‘ (Jutarnji)
  • Namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u plastičnim posudama: maslinovo ulje, maslac, sir, meso, ribe, orašaste plodove, prženu hranu, umak na bazi vrhnja te masne ostatke obroka… alternativa su staklene ili metalne posude (N1)
  • Javne garaže na Langovu i Kvaternikovu trgu bit će djelomično zatvorene zbog radova do kraja veljače (Jutarnji, Poslovni)
  • Europljani se okreću protiv Amerike: Sve više ih SAD ne smatra prijateljskom zemljom (tportal)
  • Suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka naveo je da je Europa u krizi i to utječe na posao Gredelja koji je postao neisplativ – ako država ima 100 milijuna eura za putnički promet, prodajem odmah (tportal), sindikati žele novog vlasnika Gredelja, kažu da posla ima (Lider)
  • Deutsche Telekom u Münchenu je otvorio svoju novu „tvornicu umjetne inteligencije“. Postaje li Njemačka time doista neovisnija? Iako Telekom upravlja tvornicom, hardver dolazi od Nvidije, ima više otvorenih pitanja (DW)
  • U Međimurju u petak došlo do ubojstva i samoubojstva, ubijeni je karikaturist Damir Novak, tijekom karijere je osvojio čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama (N1)
  • Od napuštenog golf terena u Engleskoj napravili zelenu oazu, dječji vrtić i prostor za sve (Green)
  • SAD poziva na novi multilateralni nuklearni sporazum, Novi START je bio manjkav, kažu, jer ne uključuje i Kinu (HRT)
  • Uskoro kreću radovi na izgradnji čvora Požega na autocesti A3, povezat će je brzom cestom (Poslovni), raspisan i natječaj za brzu cestu do Koprivnice koju će bolje povezati sa Zagrebom (Danica)
  • I Slovenija najavljuje ograničavanje društvenih mreža mlađima od 15 godina (Bug)
  • Nakon više od 30 godina uklonjen mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu na groblju u Borovu Selu (Večernji)
  • Podsjetnik za Plenkovića i Kekina: Hladno pivo snimilo je navijačku pjesmu još 2002. godine (Ravno do dna)
  • Gdje ste zadnji put vani jeli? Iskustva po restoranima na Forumu