Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Snimka Dabre trese vladajuću koaliciju, što će učiniti HSLS? Plenković stiže u Sabor (Index)
  • Sjećate se Wagnera? Dobili su novi zadatak – napade po Europi: krenuli regrutirati ekonomski ranjive Europljane za izvođenje nasilnih akcija na teritoriju NATO-a (Index)
  • Hrvatska opet u minusima: Najhladnije u Požegi (-5,5 °C), Vukovaru (-5,2 °C), Kutjevu (-4,7 °C).. ( HRT, tportal)
  • Tisuće ljudi okupilo se u nedjelju u više od 400 gradova i općina diljem Češke u znak potpore liberalnom predsjedniku Petru Pavelu usred spora s desničarskom populističkom vladom (tportal)
  • Fakultativni predmet o AI-ju od jeseni u svim razredima srednjih škola (HRT)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Na pitanje koliko je osiguranika osiguranika raskinulo ugovor uslijed poskupljenja, iz HZZO-a su za N1 poručili da preliminarni podaci pokazuju da je dio osiguranika to učinilo, no nije riječ, kako navode, ‘o značajnijem broju’. (tportal)
  • Hrebak zbog Dabre, koji je sad snimljen kako pjeva o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata”, prijeti napuštanjem koalicije (N1)
  • Vozač tramvaja koji je iskliznuo s tračnica u Sarajevu pušten iz pritvora, premijer Kantona Sarajevo podnio ostavku (N1)
  • Šareni kostimi i maškaronska energija zavladali Rijekom (HRT)
  • Pjesme koje nisu pobijedile na Dori, ali su zato postale megahitovi (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Američki državni tajnik Marco Rubio uputio je Europi oštru poruku na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu, pozvavši dugogodišnje saveznike na korjenitu promjenu vrijednosti ili u protivnom riskiraju da budu ostavljeni po strani. Iako je njegov govor bio umotan u prividnu toplinu i reference na zajedničku povijest, ispod površine se krila jasna ucjena koja odražava novu strategiju nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, piše CNN. (Index)
  • Dragan Markovina: Mostarski Hrvati mentalno žive u Hrvatskoj, a Bošnjaci s osjećajem straha (Nacional)
  • Mačak Larry obilježava 15 godina u Downing Streetu (HRT)
  • Poplava na jugu Hrvatske, stanovnici broje veliku štetu, voda im ušla u kuće: ‘Krenuo sam u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi‘ (Rogotin.hr)
  • Sveučilište za treću dob – za građane u najboljim godinama željne učenja: Pokrenulo ga je Sveučilište u Dubrovniku za sugrađane u “najboljim” godinama željne učenja. Važna je i socijalna dimenzija, odnosno druženje starijih, koji su često usamljeni (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Amerikanci umirili Europu. Poljska ipak poslala oštru poruku Washingtonu: Mi plaćamo ovaj rat. Američka izdvajanja su lani bila gotovo nula. Ako mi plaćamo, onda zaslužujemo mjesto za stolom (Index)
  • Na karnevalu u Sućurcu spalili lutku Dalije Orešković: “Blago društvu koje se veseli kad žena gori…” (N1)
  • Modni trgovinski lanci svake godine uništavaju ogromne količine odjeće koja nije prodana, ona po pravilu završava u spalionicama otpada, a samo ta odjeća uzrokuje oko 5,6 miliona tona emisije CO₂ godišnje. EU želi tome stati na kraj i zabraniti uništavanje (DW)
  • iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max navodno donose pet ključnih nadogradnji: redizajn prednje strane, napredniju kameru i novu generaciju vlastitih čipova (Bug)
  • HNL 22. kolo, slavili domaći: Dinamo dobio Istru 4:0, Slaven Lokomotivu 2:0, Rijeka Varaždin 3:1, danas igraju Gorica i Vukovar te Osijek i Hajduk
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Alekseja Navaljnog, koji je umro u arktičkom zarobljeničkom logoru prije dvije godine, ubila je ruska država koristeći snažan otrov iz skupine toksina žaba, priopćile su u subotu vlade Njemačke, Velike Britanije, Švedske i Nizozemske (tportal)
  • Danas je posljednji radni dan kultne zagrebačke robne kuće Nama (Poslovni)
  • Ministarstvo: Utvrđena manja šteta i oštećenja na Titovom Galebu, turskom brodu zabranjeno isploviti (HRT)
  • Insta360 najavio kameru s telefoto mogućnostima za vlogere (Bug)
  • Prof Brautović: Internet nema granica, bit će sve teže prepoznati AI sadržaj (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Rubio uvjerava Europljane da SAD ostaje saveznik i prijatelj (HRT)
  • Četvero pješaka pretrčavalo autocestu A3 kod Novske, na njih naletio auto. Dvoje poginulih (Index)
  • Uz satnicu od 6,56 eura, neoporezivi limit od 4.800 € dopušta tek 61 sat rada mjesečno. To je tek četvrtina punog radnog vremena za studente – bez plaćanja poreza mogu zaraditi 12.000 eura (Lider)
  • Pri iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnji mladić: u Sarajevu dan žalosti, 17-godišnja djevojka bori se za život (N1)
  • Lidija Bajuk u Lisinskom – kao na Newportu: jedna od etno prvakinaj obilježila 40 godina karijere (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Sigurnosna konferencija u Munchenu: Zelenski je izjavio da se nada da Putin, koji nije više mladić, nema još puno vremena, Macron kritizirao odluke SAD-a poput carina i poslovanja u Silicijskoj dolini, Merz poručio da se Njemačka suzdržavala još od Drugog svjetskog rata, no sada se naoružava (Index)
  • EU staje na kraj beskonačnom skrolanju: Europska komisija prvi put se bavi ovisnošću o društvenim mrežama u sklopu borbe protiv TikToka – naložio tvrtki da izmijeni nekoliko ključnih značajki i uvođeenje pauzi (Index, Politico)
  • Braća koja su brutalno prebila dečka godinama se mlate po Rijeci (Index)
  • Sudar u riječkoj luci: Turski brod udario Titov ‘Galeb’ (tportal)
  • Tomašević uputio u proceduru za sjednicu Gradske skupštine 24. veljače prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade zbog organizacije dočeka hrvatskih rukometaša (N1)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Visoki dužnosnici iz cijelog svijeta sastaju se u Münchenu kako bi razmijenili ideje o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosne arhitekture Europe. Trodevna Minhenska sigurnosna konferencija, najavljena kao možda i najvažnija od 1963., tradicionalno se održava u hotelu Bayerischer Hof (tportal), Merz za jaku Europu i očuvanje transatlanskih odnosa (HRT)
  • Građani zapadnih zemalja sve više vjeruju da svijet ide prema globalnom ratu, pokazuju rezultati istraživanja The POLITICO Poll, koji otkrivaju rastuću zabrinutost javnosti zbog rizika i troškova nove ere sukoba (N1)
  • Još imate osobnu s trajnim rokom važenja? Sve one istječu u kolovozu (Bug)
  • Fiskalizirano 12,98 milijuna eRačuna, PU dala uputu u vezi ispravljanja (HRT)
  • Prodaja Fortenove mogla bi Vujnovcu donijeti milijardu eura – ako proda i Konzum plus (Danica)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Bušenja proteklih tjedana u okolici Zaprešića dala su odlične rezultate, a novootrikvenom termalnom vodom mogle bi se zadovoljiti sve toplinske potrebe grada (N1)
  • Počelo suđenje protiv Mete i Googlea zato što su „proizveli ovisnost u mozgovima djece“, ishod rasprava mogao bi uspostaviti značajan sudski presedan u pogledu građanske odgovornosti operatera društvenih mreža koji su dosad bili izuzeti (Jutarnji)
  • Stubičke Toplice: Ulaganje 17,6 milijuna eura u zdravstveni turizam (Poslovni)
  • Zbog krize u građevinskoj i autoindustriji sve više ljudi iseljava iz Njemačke. Među njima su i Hrvati koji su bolji život odlučili pronaći u svojoj domovini ili nekoj drugoj zemlji (tportal)
  • Stižu nove ocjene u ruskim školama. Ocjenjivat će se poslušnost (Index)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Varoufakis: Nalazimo se na raskrižju. Možemo krenuti u smjeru federalizacije ili možemo raspustiti euro (N1)
  • Incident kod Nagasakija: Japan zarobio kineski brod i uhitio kapetana, Tokio najavio korake (tportal)
  • Milanović: Došao sam u Gruziju jer nitko iz EU-a nije (HRT)
  • Napokon krenula obnova Kina Europa, radovi bi trebali trajati do kraja 2027. godine (tportal)
  • Nakon obilnih kiša kod Starigrada nastale vrulje – slatka voda usred mora (HRT)
  • Arena Pula nadjačala Arenu Zagreb: svjetski koncerti koji dolaze 2026 – Od Lennyja Kravitza, Davidy Byrnea, Mobyja preko Jovanottija i Lorde do Kraftwerka i Nicka Cavea (Muzika)
  • Sve je spremno za početak 29. Viroexpa, međunardonog sajma obrtništva ,poduzetništva i poljoprivrede u Virovitici, traje do kraja vikenda (VPŽ)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • USKOK je uhitio gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i još nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju i namještanje gradskih natječaja. Neslužbeno se doznaje da je nakon privođenja potpisao ostavku (Jutarnji)
  • Hedl o “lokalnim šerifima”: Caruju u svojim mjestima, ponašaju se kao država u državi... u pravilu čine “male usluge” građanima, nekima daju stipendije, nekima poticaj, nekima socijalnu pomoć i tako stvaraju sliku osobe koja radi puno za lokalnu sredinu, a naravno najviše su činili za sebe same (N1)
  • Marko Francišković osuđen na dvije godine zatvora, djelomično uvjetno, zbog poticanja na terorizam, osam mjeseci će provesti iza rešetaka (Jutarnji, tportal)
  • Platforma “Halo, inspektore”: Peticija protiv poskupljenja usluga telekoma (HRT)
  • Studija: AI češće širi medicinske dezinformacije kad zvuče stručno i uvjerljivo – Za ove modele važnije je kako je neka tvrdnja napisana, nego je li tvrdnja točna (Index)