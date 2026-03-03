Tonči Tadić: Najveća žrtva rata na Bliskom istoku u ovom trenutku bit će Ukrajina jer će ostati bez protuzračne obrane koju je trebala dobiti iz SAD-a – kupnjom, a ne donacijom, dakako – jer će to oružje biti preusmjereno za zaštitu Izraela (tportal)
Inflacija u veljači skočila na 3,8 posto: Hrvatska i dalje među vodećima po rastu cijena u EU (Poslovni)
Ajatolah Ali Hamenei, vrhovni vođa Irana, ubijen je nakon što su izraelske obavještajne službe navodno hakirale prometne kamere u Teheranu da bi potvrdile njegovu lokaciju (tportal)
Nove Cijene goriva: litra benzina skuplja 2 centa (1,46), dizel za 3 (1,48) (N1)
Dodjela Oscara 15. ožujka, nominirani filmovi prikazuju se u kinima tijekom tradicionalne Oscar revije (Journal)
Trump priznao probleme sa streljivom. Iran: Uništili smo američku bazu u Bahreinu (Index), Otvoreno: Režim 47 godina radi za ovaj dan. Ako Iran ima nuklearno oružje, sad ga treba koristiti (HRT, tportal)
Nova velika akcija USKOK-a i policije: Na meti su im direktori HEP-a na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije (Jutarnji)
Deutsche Telekom i Starlink najavili suradnju za područje Europe – integrirat će Starlinkovu tehnologiju V2 za mobilne usluge u područjima s otežanim pristupom signalu, poput zaštićenih regija i planinskih predjela (Bug)
Cijene letova lete u nebo: Milijunaši masovno bježe iz Dubaija, a obični turisti ostaju zarobljeni (tportal)
U Osijeku se gradi novi bolnički kompleks u koji će se uložiti više od 850 milijuna eura (Večernji)
Ubijenog ajatolaha mogao bi naslijediti klerik. “Većina Iranaca je jedva čula za njega”- tvrdolinijaški klerik Alireza Arafi sada je jedan od tri člana privremenog vijeća zaduženog za popunjavanje vakuuma vlasti nakon Hameneijeve smrti… za odabir treba proći nominaciju odbora Skupštine stručnjaka (Index)
Svi bruje o velikoj crvenoj mrlji na Trumpovom vratu, oglasio se njegov osobni liječnik, kaže da je to rezultat korištenja kreme za “preventivnu njegu kože” (Jutarnji)
Petranović: Stadion Poljud je nakon pola stoljeća odslužio svoje i postao efektivno nefunkcionalan, a po svemu sudeći ubrzo će biti i nesiguran. Samo se čeka netko sa zrncem društvene i političke odgovornosti da to jasno izgovori (tportal)
Kina ispisuje povijest: Otvoren najduži tunel na autoputu dug 22,13 km (N1)
Prema nalazima znanstvenika, samo jedna navika, a to je spavanje, mogla bi smanjiti rizik od prijevremene smrti za gotovo četvrtinu – preporučuje se sedam sati sna svake noći u približno isto vrijeme (Net)
Četiri mrtva američka vojnika, srušena im 3 aviona, raste cijena plina. Milanović: Povlačim naše vojnike (Index)
Nafta bi mogla poskupjeti i do 150 dolara po barelu, u nebo leti i cijena zlata, budućnost svjetskog gospodarstva uvelike će ovisiti o trajanju ovog sukoba (Poslovni)
Letovi diljem svijeta blokirani zbog zatvaranja zračnog prostora na Bliskom istoku (Index)
Svako treće dijete koristi AI: Je li Hrvatska pred izazovom digitalnog odrastanja? Postaje nejasno uče li djeca uz pomoć umjetne inteligencije koristeći ju kao podršku učenju, ili kao zamjenu za vlastiti trud i razmišljanje (Bug)
Bogata slovenska obitelj kupila brodogradilište 3. maj, prihvaćena ponuda šibenske tvrtke Iskra brodogradilište za kupnju većinskog udjela (N1)
FIFA u problemu: Jedan od gradova zbog nedostatka financija odbija ugostiti Svjetsko prvenstvo – Stadion Gillette u Foxboroughu, Massachusetts, kapaciteta 65.000 mjesta, trebao bi biti domaćin pet utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva, među njima i jedne s Hrvatskom (tportal)
Bliski istok u plamenu: Izrael i SAD nastavljaju operacije, Iran uzvraća (HRT), arušeni američki avioni, traju novi udari na Teheran (Index)
Tonči Tadić: Iran bi mogao posegnuti i za “prljavom bombom”, ali i nuklearnom – ako je ima. No, to Iranu ne bi donijelio ništa dobro (N1)
Ako želite preživjeti treći svjetski rat, ove stvari morate imati uz sebe: osnovne potrepštine, uključujući zalihe hrane, flaširanu vodu, svjetiljke, šibice, energetske pločice i identifikacijske dokumente osigurane u vodootpornoj vrećici, piše Mirror… (tportal)
Što znači rat u Iranu za svjetsko gospodarstvo? Predviđa se jačanje dolara uz svaki rast cijena nafte (Lider)
Očekuje se najoštriji pad tržišta pametnih telefona u povijesti – uzrok nestašica memorije, brza inflacija cijena komponenti i strukturne ranjivosti među proizvođačima (Mreža)
Koncertni report: KOIKOI u Tvornici – U Zagrebu je ljubav (Ravno do dna)
Iran i Izrael pokrenuli nove napade, sukob se proširio i na Libanon (N1), eksplozije u Dubaiju i Abu Dhabiju, pao američki F-15 u Kuvajtu. Incident na Cipru (Index), Izrael ratuje s Hezbollahom, Bejrut gori, ljudi masovno bježe (Index)
SAD i Izrael procijenili su da će uklanjanje upravljačkog sloja iranskog teokratskog režima donijeti prednost, no time su si zadali novu glavobolju, jer za razliku od Venecuele, gdje je Trump pokušao izvesti sličan scenarij, ovdje ne postoji jasan nasljednik, piše CNN u analizi (tportal)
Starešina: Prije četiri godine nije počeo samo rat, već i resetiranje globalnog poretka – invazijom na Ukrajinu Putin je iskoristio slabost globalnog poretka i krenuo u osvajački rat kako bi ostvario san ‘ruskog svijeta’… (Lider)
Cijene nafte na svjetskim tržištima skočile su u ponedjeljak ujutro više od 8 posto jer se trgovci plaše da bi rat između SAD-a i Irana mogao izmaknuti kontroli (N1)
Britanija, Francuska i Njemačka: Možda ćemo poduzeti nužne obrambene mjere protiv Irana (Index)
Iran još uvijek nije u potpunosti zatvorio Hormuški tjesnac – time bi naštetio vlastitom izvozu nafte u trenutku kada mu je novac prijeko potreban (Index)
U napadima na Iran poginuo i bivši iranski predsjednik Ahmadinedžad, Iran pokrenuo novi val napada na Zaljevske zemlje (Index)
Povijest ne nudi mnogo primjera zračnih kampanja koje su lako srušile režim i dovele na vlast političku opciju po mjeri napadača. Tvrda linija unutar sustava vjerojatno će pokušati brzo popuniti prazninu, makar iz instinkta preživljavanja. Postoji mogućnost da nova iranska vlast ublaži retoriku, no to bi bilo priznavanje slabosti, čemu Teheran nije sklon (tportal)
Republika Srpska Dan nezavisnosti BiH proglasila “danom žalosti” (Index, DW)
Europljani traže veće poreze za bogate pojedince i multinacionalke: Dvije trećine građana podupire porez na bogatstvo, a čak 80 posto traži da multinacionane kompanije plaćaju porez tamo gdje zarađuju (Lider)
Hrvatska ulazi u novu fazu audioizdavaštva: u Zagrebu prvi međunarodni forum o audioknjigama (tportal)
Američka odluka da krene u rat s Iranom bez ikakvog pokušaja dobivanja međunarodnog odobrenja, pa čak ni potpore Kongresa, postavlja opasan presedan za jednostranu upotrebu sile zbog ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva, što bi cijeli planet moglo učiniti znatno nesigurnijim – sada Putin može optužiti druge lidere za dvostruke standarde, a Xi Jinping kao opravdanje za invaziju Tajvana (N1)
Iran shvatio da ruska podrška ništa ne znači – isto je doživio sirijski predsjednik Bašar al-Asad, kao i venecuelanski Maduro, Lavrov Iranu uputio verbalnu podršku (tportal)
Novi sukob na Bliskom istoku prijeti i hrvatskim novčanicima, prije svega rastom cijena goriva (Poslovni), cijena nafte već je porasla (Lider)
Kreirali prvu robotsku pčelu koja može letjeti gotovo kao prava, stručnjaci smatraju da bi mogla zamijeniti pčele u oprašivanju (Green)
Čagalj snimljen među zgradama Utrina, ova divlja životinja još nije viđena ovdje... stanari smatraju da je razlog dolaska čagljeva u naselje velika količina otpada, ovaj je bio ozlijeđen i odveden u Zoološki vrt gdje je zbrinut (Jutarnji)
Kako je ubijen Hamenei? Izraelski obavještajci saznali termin sastanka, premda nije odmah bilo poznato mjesto sastanka… (N1, tportal), tko bi ga mogao zamijeniti? Zasad nema jasnog nasljednika, neki zagovaraju povratak nasljednika monarha Reze Pahlavija, no iranski pravni okvir bi se za to trebao promijeniti iz temelja… tportal, svakodnevno je vodstvo zemlje efektivno prešlo na Alija Larijanija (67), tajnika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti (Jutarnji)
Mamdani: Napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije (N1)
Bolovanja: HUP traži da se plaćanja na njihov teret skrate sa 42 na sedam dana (Nacional)
Interijer novog SAIC-Volkswagena: Sigurno je da ne manjka – ekrana (Revija HAK)
Reuters: Ubijeni su iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde (Index), Brutalna odmazda Irana diljem Bliskog istoka. Raste broj mrtvih (Index), Ogorec: SAD i Izrael kao strateški partner namjeravaju promijeniti strukturu društva u Iranu, prije svega smjenjivanjem vlasti. Iran će uzvratiti sa sviem što ima (Index)
Policija nije dopustila prosvjed desnih ekstremista pred kućom roditelja Borisa Dežulovića, ali to su napravili jedva stotinjak metara dalje urlajući uvrede, prijetnje i govor mržnje pred pedesetak policajaca (Novosti), Keleminec izazvao incident (Index), Dežulović: To nije prosvjed već huškanje i linč (Index)
BDP: Rast hrvatskog gospodarstva ubrzao na 3,6 posto (Poslovni)
Mirovine su rasle, ali oko 40 posto umirovljenika prima manje od 436 eura. S druge strane, jedna kategorija ostvaruje prosječnih 1.832 eura. Prosječna mirovina svih 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima iznosi 567 eura (Mirovina)
Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra službeno stigli na europsko tržište (Bug)