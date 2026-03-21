Ruši se zapadni aneks Vjesnikova nebodera, sam neboder se trenutačno može tek očistiti do 16. kata (Jutarnji)
Anketa: Šveđani spremni ginuti u obrani Hrvatske, ali ne i za Orbana i Erdogana, samo 60 posto ispitanika podržava slanje švedskih vojnika u obranu SAD-a (Index)
Mate Rimac slavi desetljeće putovanja tijekom kojeg je tvrtka Rimac Automobili prerasla iz pothvata u garaži u globalnu korporaciju posebnim izdanjem Nevere (Autonet)
Recenzija Nothing Phone 4a Pro: Srednja klasa koja parira Pixelu 10a (Engadget)
Dinamo se od europskih natjecanja oprostio krajem veljače u srazu s belgijskim Genkom, dok je Rijeka zaustavljena ovog četvrtka u osmini finala Konferencijske lige od francuskog Strasbourga, u ovoj sezoni rekordno ‘nabildali’ koeficijent, skupivši 7031 bod – tablicu koeficijenata, možete pogledati ovdje (tportal)
Puhovski: U Bejrutu su čitave četvrti uništene, Izrael će uništiti Libanon i kao zajednicu… iako žele uništiti vodstvo Irana, oni se ponovno regrutiraju. To može ići u beskonačnost, Izrael je u velikim teškoćama… Putin je dobitnik jer je rat u Ukrajini pao u drugi plan, a i naftu može prodavati po starim cijenama (HRT, Index)
Ćorić: Građani drže 8,5 posto javnog duga, to je pozitivna vijest (Lider)
Rušenje stadiona na Maksimiru očekuje se iduće godine (Poslovni)
Želite raditi u državnoj službi? Najavljene promjene u zapošljavanju – obavezan izobrazba, cilj je da do 2030. sve imaju online (tportal)
U Hrvatskoj sve veći jaz između plaća i mirovina: Skoro svaki treći umirovljenik ispod granice siromaštva (Nacional)
Bitka za Hormuz: Američki dužnosnici navode kako A-10 i Apache već danima uništavaju iranske brze čamce koji ometaju komercijalni promet (Jutarnji)
Zašto je u Njemačkoj gorivo poskupjelo daleko više nego drugdje u EU? O tome se raspravljalo i u Bundestagu i konačno su donesene mjere koje bi barem malo mogle obuzdati hirovitost cijene goriva (DW)
Zarada Rusije od fosilnih goriva dosegnula je 7.7 milijardi eura u samo dva tjedna od početka rata u Iranu, potaknutog zajedničkim američko-izraelskim napadima. Trenutni sukob doveo je do skoka globalnih cijena nafte i nagnao Sjedinjene Američke Države na ublažavanje sankcija prema Moskvi, piše Euronews. (Index)
Vujčić i službeno imenovan potpredsjednikom Europske središnje banke (Poslovni)
Svaki dan u RH 11 ljudi sazna da ima rak debelog crijeva – tihog ubojicu bez simptoma (HRT)
Iran uspostavio plaćeni “siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac, bivši zapovjednik NATO-a: Iran je u bezizlaznoj poziciji (Index), Netanyahu je naveo tri ključna cilja izraelskih operacija: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuno uništenje iranskog balističkog raketnog programa te stvaranje uvjeta u kojima bi građani Irana mogli ‘uzeti sudbinu u svoje ruke’ (tportal)
Von der Leyen nakon završetka EU samita najavila “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku (N1)
Vlada će u ponedjeljak ponovno ograničiti cijene goriva. A do kraja mjeseca, očekuje se i zadržati postojeće subvencije za struju i plin o čemu se još razgovara. Kako bi ublažila udar na standard građana, RTL Danas doznaje da će i cijene svih 100 proizvoda – mahom prehrambenih – ostati ograničene (Nacional)
Domaća tvrtka: “Nemamo stranih radnika jer domaće dobro plaćamo, imaju u prosjeku više od 1.600 eura mjesečno” (Poslovni)
Gospodar prstenova se vratio u kina, i to u produljenom izdanju (Bug)
SAD i Izrael djeluju zajedno, ali ne gađaju iste ciljeve, na pomolu bi mogao biti raskol između Trumpa i Netanyahua (Index)
U autorskom tekstu za magazin The Economist, omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi upozorava da su Sjedinjene Američke Države izgubile kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom te poziva njihove saveznike da pomognu okončati, kako ga naziva, nezakoniti rat (Index)
Samit Europske unije, koji je prvotno trebao biti prilika za jačanje gospodarstva EU-a, sada se pretvorio u ozbiljan test izdržljivosti. Čelnici koji se danas okupljaju suočit će se s iznimno zahtjevnim dnevnim redom: financijskim opstankom Ukrajine, eskalacijom na Bliskom istoku, napetostima u odnosima sa SAD-om te dubokim unutarnjim podjelama oko energetike i klimatske politike (tportal)
Gori najveće plinsko postrojenje u Iranu, napad na rafineriju Asaluyeh velika je eskalacija za Iran, američki obavještajci procjenjuju da je iranski režim znatno oslabljen nakon napada. Trebat će im godine za obnovu vojske i nuklearnog programa (Index)
Zelenski upozorio je da bi rat na Bliskom istoku mogao imati izravne i ozbiljne posljedice na obrambene sposobnosti Ukrajine. U intervjuu za BBC istaknuo je kako se Kijev suočava s mogućim nedostatkom ključnog naoružanja (tportal)
UN: Gotovo 4,9 milijuna djece umrlo prije pete godine života u 2024. (HRT)
Počela sezona poskoka : Stručnjaci upozoravaju na oprez u prirodi (HRT)
Izrudareno 20 milijuna bitcoina, preostao je samo još posljednji – bit će sve teže rudariti zbog načina na koji je mreža strukturirana da funkcionira. Halving se događa otprilike svake četiri godine, što smanjuje nagrade (Lider)
Trump je u problemu, sukob s Iranom ne ide mu baš po planu, cijene nafte rastu, a saveznici ga odbijaju i ne kriju frustraciju… (Index)
Novinar: “Odlučio sam nabaviti Trumpov broj mobitela. Trebalo mi je par minuta”: Imati njegov broj je poput statusnog simbola, gotovo ne prestaje zvoniti, a on se rado odaziva i razgovara s novinarima (Index)
Palice, noževi i dvije nabijene puške: Što je sve (po zakonu) zabranjeno držati u vozilima? Hladno oružje ili predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, poput boksera, bodeža, kama, mačeva, kopalja, sablji i bajuneta, noževa sa skrivenim oštricama, šipki, sprejeva, airsoft i paintball oružja, lukova slabije snage te električnih paralizatora (bez opravdanog razloga) (Revija HAK)
Škola u Istri proizvodi vlastitu struju: Računi pali 70%, na solarima i zarađuju (HRT)
Imate li želju poslati mail svojem budućem sebi? Stranica Futureme nudi upravo to
Projektil pogodio iransku nuklearnu elektranu, javlja agencija UN-a, oštra poruka Teherana. “Mira nema dok Amerika i Izrael ne budu poraženi”, novi val izraelskih napada na Libanon (Index)
Zgrada Vjesnika nije bila sigurna za inspektore, pa je očevid obavljen dronovima. Unatoč tome, nakon potpisivanja ugovora o uklanjanju nebodera, u zgradu su bez problema ušli brojni radnici, većinom stranci, koji su počeli radove na rušenju (Index)
Danas još kiša, snijeg u gorju i olujna bura, a onda stiže povoljniji nastavak tjedna (N1)
U subotu je Dan digitalnog otpada: to su svi suvišni podaci koje svakodnevno gomilamo: duplikati fotografija, zaboravljene aplikacije, nepročitane e-mail pretplate i ‘tamni podaci’ kao informacije koje se prikupljaju i pohranjuju, a nikada se više ne koriste… to troši energiju, iz Udruge Žmergo pozivaju da ih počistite (tportal)
Znate li što zapravo znači ‘o’clock‘? To je skraćeni oblik fraza “of the clock” i “of clock”, koje su ljudi počeli koristiti kako bi preciznije komunicirali vrijeme nakon pojave mehaničkih satova (Jutarnji)
Ali Larijani, iranski šef nacionalne sigurnosti, je prema tvrdnjama Izraela, mrtav – posljednji u nizu ubijenih visokih dužnosnika i dosad možda najvažniji, piše The Telegraph. Smatralo se da je od lipnja prošle godine bio de facto vođa Irana (Index)
Trumpov glavni čovjek za borbu protiv terorizma dao ostavku zbog rata u Iranu (Index)
Napadom na Iran SAD i Izrael stvorili su ekonomsku štetu i velike probleme posebno zemljama Zaljeva, čija ekonomija zasnovana na nafti, zračnom prijevozu, turizmu i nekretninama ovisi o miru i stabilnosti (Novosti)
Građani za “trezorce” ukupno uplatili 1,58 milijardi eura (HRT)
Nova EU aplikacija trebala bi smanjiti gužve na aerodromima (Index)