Čeka se izručenje Vedrana Pavleka, njegova odvjetnica tvrdi kako “nije u bijegu, već na godišnjem odmoru”... zadnje vrijeme letio u Dubai i Moskvu… djelatnik saveza Nenad Eror je uhvaćen na granici sa sto tisuća eura u gotovini i s popisom ljudi kojima je taj novac trebao biti isporučen. Eror je tako preko granice prenio gotovo 11 milijuna eura (Index)
Izbori u srpskim selima jasno su otkrili da Vučić neće predati vlast čak i ako izgubi izbore (Jutarnji)
Gordan Bosanac: Split i Zadar rekorderi u EU. Imaju 24.000 stanova za turistički najam (Nacional)
Milanović zbog izjava Vučića otkazao summit Brdo-Brijuni (Index)
U srijedu, 1. travnja je najviša razina, crveno upozorenje na vjetar, aktivan za Riječku i Splitsku regiju. Na području Riječke regije očekuje se olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, osobito podno Velebita, s najjačim udarima većim od 120 km/h (tportal)
Nevjerojatan prizor iz Gorskog kotara: Medvjed uz prometni znak postao hit na mrežama (tportal)
DHMZ: udari vjetra iznad 115 kilometara na sat očekuju se u razdoblju duljem od 100 godina, srušen je rekord, puhalo je i do 120 km/h (najviše dosad u Zagrebu izmjereno je 94 kilometara na sat, i to 2008.) (Index)
Die Welt: Rusija stvara sve veću prijetnji Njemačkoj i Europi, Putin bi mogao pojačati napade na Ukrajinu zahvaljujući većim prihodima od nafte (tportal)
Završeni Porini u Splitu: Ovo su dobitnici večeri – Album godine Parni Valjak – Kažu pčele umiru…, pjesma godine Kapetan bez broda, nagradu za najbolji ženski vokal posthumno je dodijeljen Gabi Novak, Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao Marku Tolji, najbolja vokalna suradnja Vojko V i Baby Lasagna, Goran Končar dobitnik Porina za životno djelo… (HRT), kao i Vlatko Stefanovski (HRT)
Otvaranjem izložbe “Stotinu cvjetova u mom domu” u Ključu kod Novog Marofa, rodnom mjestu našeg poznatog slikara, počeli su 10. Rabuzinovi dani. U mjesec dana posjetitelje očekuju izložbe, radionice, književni susreti i edukativni sadržaji (HRT)
Filip Hrgović se vraća u ring, odmjeriti snage s 34-godišnjim britanskim boksačem Daveom Allenom 16. svibnja u Doncasteru (tportal)
Više od 5000 vatrogasaca bilo je angažirano na više od 1600 intervencija diljem Hrvatske nakon snažnog nevremena koje je pogodilo zemlju (Index), Tomašević: Oštećeno 39 vrtića, 27 osnovnih i 16 srednjih škola (N1), direktor zagrebačkog groblja naveo da su otkazani pokopi (tportal)
Subota većinom manje vjetrovita i hladna, ali još lokalno kiša, snijeg (HRT), meteorolog najavio novo nevrijeme: “Smirivanje je samo privremeno, vrlo slična situacija čeka nas već u utorak i srijedu” (Nova TV, Index)
Vedranu Pavleku u Turskoj oduzet mobitel, čeka se izručenje (Nacional)
Iranski hakeri upali u Gmail šefa FBI-ja, objavili njegove privatne fotografije (Index)
Putin zabranio izvoz zlata i gotovine iz Rusije (Index), od 1. travnja zabranjuju i izvoz nafte (Reuters)
Junetina će u Hrvatskoj poskupjeti, ali razlog za to nije rat na Bliskom istoku, nego visoki troškovi i nedostatak teladi (tportal)
Još gori na Zvučnom zidu u Dubravi – samo neka gori, kaže Zoran Stajčić u reportu za Ravno do dna
Slovenija: Više od 300 intervencija zbog nevremena (HRT)
HUP: Poskupljenje hrane moglo bi inflaciju podići na pet posto (Lider)
Vjesnikov neboder prošao test nevremena, maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru, on može slobodno prolaziti kroz njega… čestice azbesta se izgledno ne šire, no ostaje pitanje ostalog otpada (Večernji)
Slučaj Skijaškog saveza: sve je počelo još 2014. – tvrtke ispostavljale HSS-u fakture za usluge koje nikada nisu obavljene, no ipak su plaćene, odnosno preko njih se izvlačio novac… (Index), ‘Plaćao i estetske operacije ženama‘ (Jutarnji)
Uz već dobro prihvaćene programe “Majstori Doxa” i “Factumentarci”, Međunarodni festival dokumentarnog filma “ZagrebDox” predstavlja ove godine još jedan – “Dox otpora”, s filmovima o različitim vrstama pritiska u današnjem svijetu koji gledatelje potiču na kritičko razmišljanje i nove oblike otpora (HRT)
Amerikanci u gabuli: Iranski udari razorili im baze, vojska ratuje iz hotela i ureda (tportal)
U Zagrebu izmjereni orkanski udari od 120 km/h, osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje (tportal), DHMZ izdao novo upozorenje: Nakon olujnog vjetra stiže nova prijetnja – od poplava (Zagreb.info)
Hrvatska na 37. mjestu u svijetu po broju registriranih patenata po stanovniku (Mreža)
Nekad kultni restoran, a danas opasna rupa u srcu Zagreba… Sjećanja na štrukle i kestene sudaraju se s pravnim zavrzlamama i godinama zapuštenosti u Frankopanskoj (Jutarnji)
Sud u Novom Meksiku naložio je Meti da plati 375 milijuna dolara zbog obmanjivanja korisnika o sigurnosti svojih platformi za djecu (Poslovni)
Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju u prijateljskoj utakmici pred SP 2:1 (Index)