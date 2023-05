"Mi triatlonci nismo normalni, ne postoji droga koja te tako drži"

Teško da već do sada niste negdje barem čuli za ovu Porečanku, najbolju svjetsku triatlonku 2021./22. u kategoriji 55 do 59 godina koja iza sebe ima 11 Ironmana. Hrvatska Iron Woman Đurđica Orepić uspjela je u onome u čemu niti jedan muškarac, amater ili profesionalni sportaš, u Hrvatskoj nije. “Nakon poluutapanja na plivačkoj dionici, odvozila sam utrku do kraja, debelo na zadnjem mjestu. Već su otvorili promet, tako da sam zadnje kilometre odvozila u pratnji policije s upaljenim sirenama. To mi se činilo prilično cool… do trenutka silaska s bicikla. Kukovi su mi skroz otkazali pa je osjećaj bio kao da sam bez nogu. Bila sam dehidrirana, slomljena, nikakva, moji sugrađani su me gledali u čudu, ali trebalo se dići. Trebalo je još otrčati 21 kilometar. Vrtjelo mi se u glavi, zujalo, mislila sam – nikad više, ali kako je vrijeme odmicalo, noge su uhvatile ritam, sama sebe sam bodrila na milijun načina i na kraju sam do cilja stigla treća”, prisjeća se Đurđica koja je kroz utrke obišla cijeli svijet. Slobodna/Nacional