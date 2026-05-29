Eurostat: Hrvatska s medijalnom starošću od 45,5 godina među najstarijima u Europi
Danas (23:00)

Sjedobradi kontinent i baka Hrvatska

Eurostat: Hrvatska s medijalnom starošću od 45,5 godina među najstarijima u Europi

Najnoviji podaci Eurostata za 2025. godinu potvrđuju da Hrvatska ubrzano stari – medijalna starost stanovništva dosegnula je 45,5 godina, što je iznad prosjeka Europske unije (44,9 godina). Polovica građana Hrvatske tako je starija od 45 i pol godina. Iako su od Hrvatske starije Italija (49,1), Portugal, Bugarska i Grčka, cijela regija pati zbog iseljavanja mladih. Srbija bilježi 45,4, a Slovenija 45,5 godina. S druge strane, najmlađe su Turska (34,4) i Island (37,2). Zbog niskog nataliteta, medijalna starost u EU bi do kraja stoljeća mogla premašiti 50 godina, što ozbiljno ugrožava mirovinski i zdravstveni sustav. N1


10.04. (22:00)

Od binga i briškule se ne živi (a i dom treba platiti)

Demografska kriza: Izazovi skrbi za sve starije stanovništvo u Hrvatskoj

Hrvatska se suočava s ozbiljnim demografskim starenjem: udio osoba starijih od 65 godina dosegnuo je 23,3%, uz nepovoljan omjer radnog stanovništva. Tradicionalna obiteljska skrb više nije održiva, a kapaciteti javnih domova (pokrivaju tek 3,4% populacije) nedostatni su. Iako država i gradovi grade nove centre, ključni problemi ostaju visoki operativni troškovi (ekonomska cijena do 1700 € naspram mirovine od 611 €) i kritičan deficit stručnog kadra. Bez sustavnih javnih subvencija i strateškog zapošljavanja, novi objekti riskiraju cjenovnu nedostupnost ili nemogućnost pružanja usluge. Poslovni

30.08.2025. (13:00)

Prosjek starosti - taman za krizu srednjih godina na razini cijele države

Zavod za statistiku: Hrvatska je početkom srpnja lani imala oko 3,866 milijuna stanovnika

Što je blizu 6000 ljudi više nego prethodine godine. Najveće povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarila je Istarska županija, gdje je ostvaren relativni porast od 1,66 posto. Nakon nje slijede Zadarska (1,27 posto) i Zagrebačka županija (1,14 posto). Porast je zabilježen u još sedam županija. Najveći relativni pad broja stanovnika imaju Požeško-slavonska županija (1,51 posto), Virovitičko-podravska (1,27 posto) te Vukovarsko-srijemska (1,15 posto). Nastavio se i trend starenja stanovništva, prosječni stanovnik Hrvatske ima 44,5 godina, što Hrvate svrstava među najstarije nacije u Europi. Morski, Danica

28.05.2025. (10:00)

Kad bake nadjačaju bebe

EU gubi stanovništvo: nizak natalitet, starenje i ovisnost o imigraciji

EU se suočava s demografskim padom: fertilitet je rekordno nizak, stanovništvo stari, a imigracija nužna, ali politički osjetljiva. Južne članice poput Hrvatske bilježe i iseljavanje mladih, što dodatno pogoršava situaciju. Iako imigranti podižu natalitet, njihova integracija nailazi na otpor. Bez reformi i boljih socijalnih politika, do 2050. prijeti kolaps mirovinskih sustava i gospodarski pad. Ravnopravniji rodni odnosi, ekonomska sigurnost i pametna integracija ključni su za izbjegavanje „sudara generacija“. Index

02.03.2021. (21:30)

Bake i djedovi nemaju koga čuvati!

U Hrvatskoj 770 tisuća djece i 860 tisuća starijih od 65

U Hrvatskoj imamo samo 774.817 djece i mladih do 19 godina, a nasuprot njima, 862.958 onih sa 65 i više godina. Usto, najbrojnija dobna skupina stariji su od 75 i više godina kojih imamo 382,2 tisuća, dok su najmalobrojnija dobna skupina djeca do 4 godine kojih imamo svega 181,5 tisuća. Sredinom 2020. imali smo 4,047 milijuna stanovnika. Večernji

15.07.2020. (19:30)

Old world

Zbog pada fertiliteta i starijeg stanovništva do 2100. bit će dvije milijarde ljudi manje

Na Zemlji će 2100. biti 8,8 milijarda ljudi, dvije milijarde manje od procjena UN-a, prema istraživanju objavljenom u časopisu Lancet. S padom stopa fertiliteta i rastom očekivanog životnog vijeka širom svijeta broj djece mlađe od pet godina smanjit će se više od 40 posto, sa 681 milijun u 2017. na 401 milijun u 2100., utvrdila je studija. Na drugom kraju spektra 2,37 milijarde ljudi, više od četvrtine globalnog stanovništva, bit će starije od 65 godina. Onih starijih od 80 bit će umjesto današnjih 140 milijuna – čak 866 milijuna. 24 sata

14.07.2020. (21:30)

Imam tri bake i tri djeda

Hrvatska među najstarijima u EU – na 100 radno sposobnih imamo 33 starijih od 65

Na svakih sto stanovnika u radno-aktivnoj dobi (od 15 do 64 godine) Hrvatska danas ima 33 osobe starije od 65 godine, i po tom je udjelu osma najstarija članica EU (u Italiji je ovaj udio 36). Eurostat procjenjuje da će za deset godina na svakih 100 radno aktivnih hrvatskih građana dolaziti 40 starijih od 65 godina, za dvadeset godina bit će ih iznad 50 posto, a do kraja stoljeća 60 posto. Novi list

04.05.2017. (14:19)

Otok – jedan od najmlađih hrvatskih gradova, a stanovništvo u njemu sve starije