Sjedobradi kontinent i baka Hrvatska

Najnoviji podaci Eurostata za 2025. godinu potvrđuju da Hrvatska ubrzano stari – medijalna starost stanovništva dosegnula je 45,5 godina, što je iznad prosjeka Europske unije (44,9 godina). Polovica građana Hrvatske tako je starija od 45 i pol godina. Iako su od Hrvatske starije Italija (49,1), Portugal, Bugarska i Grčka, cijela regija pati zbog iseljavanja mladih. Srbija bilježi 45,4, a Slovenija 45,5 godina. S druge strane, najmlađe su Turska (34,4) i Island (37,2). Zbog niskog nataliteta, medijalna starost u EU bi do kraja stoljeća mogla premašiti 50 godina, što ozbiljno ugrožava mirovinski i zdravstveni sustav. N1