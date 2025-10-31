Šetnja tišine glasnija od svih parola
Novi Sad spreman za komemorativni marš u čast 16 stradalih građana
U subotu, 1. studenoga, građani i studenti iz cijele Srbije okupit će se u Novom Sadu na komemorativnom maršu posvećenom 16 poginulih građana. Sudionici će se simbolično okupiti na 16 lokacija i uputiti prema Željezničkoj stanici, gdje će održati 16 minuta šutnje, nakon čega slijede govori i polaganje vijenaca. Organizacija, koju vode studenti, uključuje dočeke kolona iz više gradova, punktove za pomoć i poziv na miran, dostojanstven skup bez političkih obilježja. Skup završava na Keju, uz poruku – borba za pravdu se nastavlja. N1