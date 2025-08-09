Hibridno kodiranje: kad se engleski i Python počnu miješati u istoj rečenici - Monitor.hr
Kod nije mrtav, samo se druži s chatom

Hibridno kodiranje: kad se engleski i Python počnu miješati u istoj rečenici

Generativna AI mijenja način na koji stvaramo aplikacije, no kodiranje nije nestalo – samo se razvija u hibridni oblik koji spaja klasični kod i prirodni jezik. Dr. Rania Khalaf ističe da “prompting” sam po sebi nije dovoljno pouzdan te da ga zamjenjuje “context engineering”, koji traži dublje tehničko znanje. Budućnost programiranja vidi kao višemedijsku suradnju čovjeka i stroja, gdje se logika može izražavati mješavinom jezika, koda, pa čak i slika ili zvuka. Forbes


