Kad perzijski tepih dobije motore

IDF upozorava: Iranski projektili u dometu drže London i Pariz
Danas (08:00)

IDF upozorava: Iranski projektili u dometu drže London i Pariz

Izraelska vojska (IDF) objavila je kartu dometa iranskih balističkih projektila, tvrdeći da je Teheran uspješno razvio rakete dosega 4000 kilometara. Prema podacima prikupljenim tijekom operacija 2025. godine, IDF ističe da iranske letjelice sada mogu dosegnuti ključne europske metropole poput Londona, Berlina i Pariza. Iako je iranski režim ranije poricao ove namjere, Izrael upozorava da se regionalna prijetnja transformirala u globalnu opasnost koja obuhvaća desetke zemalja diljem Europe, Azije i Afrike, naglašavajući dosadašnje napade na 12 država u regiji. tportal


Jučer (07:00)

Vujčić: Bliskoistočna kriza podiže inflaciju u Hrvatskoj

Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić upozorio je da će eskalacija sukoba na Bliskom istoku i naftna kriza usporiti hrvatsko gospodarstvo te potaknuti rast cijena. Prema novim projekcijama, inflacija u Hrvatskoj mogla bi iznositi 4,6 posto, uz usporavanje rasta BDP-a na 2,6 posto. Slični scenariji predviđeni su i za eurozonu, gdje neizvjesnost oko isporuke energenata diktira tempo oporavka. Vujčić ističe da su daljnje prognoze podložne brzim promjenama, dok će eventualne Vladine mjere pomoći građanima morati biti privremene i precizno ciljane. tportal

Prekjučer (21:00)

BBC izvukao što je sve Trump u par dana govorio o ratu… proturječne izjave zbunjuju saveznike

Ross Atkins s BBC-a ističe niz kontradiktornih izjava Donald Trump o ratu s Iranom i Hormuškom tjesnacu. Trump je čas tražio pomoć saveznika, čas tvrdio da mu ne trebaju, dok istodobno govori da je rat i završen i tek započeo. Iran opisuje kao “uništen”, ali i dalje je prijetnja. Također negira saznanja o napadima, dok prijeti novima. BBC zaključuje da takva nepredvidivost otežava odnose sa saveznicima. Index, BBC

Četvrtak (14:00)

Trump pokušava smiriti situaciju nakon iranskog napada na važno LNG postrojenje u Kataru

  • Cijene nafte eksplodirale – Iran napao plinski kompleks; S. Arabija gubi strpljenje, prijete vojnom intervencijom (tportal)
  • Iran jučer pokrenuo osvetničke udare. Katar bijesan, protjeruje iranske izaslanike (Index)
  • Utjecaj rata na okoliš: Prema procjeni Inicijative za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u ratu, rat u Ukrajini uzrokovao je više od 300 milijuna tona dodatnih emisija, što je usporedivo s godišnjom proizvodnjom Francuske (Index)
  • Lančana eskalacija od Teherana do Tel Aviva, Britanci nakon Trumpovog poziva: ‘Nema nacije koja će se usuditi ići u Hormuški tjesnac‘ (Jutarnji)
  • Trump zbog odbijenice saveznika kaže da bi SAD trebala preispitati članstvo u NATO-u (Jutarnji)
  • Trump: Nisam znao za izraelski napad na plinska polja. Izrael: Znao je (Index)
  • Amerika u tjedan dana potrošila 11 milijardi dolara na rat. Sad traži više od 200 (Index)
  • Tko je Joe Kent? Ženu upoznao u Iraku, izgubio u Siriji, a sad se otvoreno suprostavio Trumpu zbog Irana (N1)
Srijeda (17:00)

Trump ne uzima u obzir šire posljedice svojih odluka. Ne preuzima odgovornost kada te odluke pođu po zlu, a kada promijeni mišljenje – laže o tome što je rekao prije

Analitičarka i dobitnica Pullitzera Anne Applebaum tvrdi da Donald Trump vodi vanjsku politiku bez ikakve strategije, vođen isključivo trenutnim impulsima i osobnim interesima. Ne razmišlja strateški. Ne razmišlja ni povijesno, ni geografski, pa čak ni racionalno. Ne povezuje odluke koje donese jednog dana s događajima koji slijede tjednima kasnije. Ne razmišlja o tome kako će njegovo ponašanje na jednom mjestu promijeniti ponašanje drugih ljudi. Dok Hormuški tjesnac gori, on vrijeđa NATO saveznike i ultimativno zahtijeva njihovu pomoć, zaboravljajući da ih je mjesecima maltretirao carinama i prijetnjama aneksijom Grenlanda. Ovo je važno jer pokazuje duboki lom: saveznici poput Danske i Kanade više ne vide SAD kao zaštitnika, već kao sigurnosni rizik, dok Trumpovo stopiranje pomoći Ukrajini i trgovanje carinama za darove (poput Rolexa) trajno urušava zapadni poredak. Index

Srijeda (15:00)

Nebo iznad Irana je “zatvoreno”: Kako piloti komercijalnih letova i kontrolori izbjegavaju ratnu zonu

Dok dronovi i rakete paraju nebo iznad Irana, kontrolori leta i piloti provode preciznu operaciju preusmjeravanja putničkih zrakoplova na sigurne, ali pretrpane rute iznad Egipta i Gruzije. Zbog povećanog intenziteta prometa, kontrolori rade u ekstremnim smjenama od svega 20 minuta kako bi zadržali maksimalnu koncentraciju i izbjegli tragedije poput leta MH17. Piloti nose dodatno gorivo za nepredviđena skretanja, dok kabinsko osoblje smiruje putnike, dokazujući da njihov posao nadilazi posluživanje obroka. Unatoč ratu, strogi protokoli osiguravaju red u zračnom prostoru koji bi inače postao kaotičan. BBC

Srijeda (12:00)

Azija u škripcu: Ratni sukob u Iranu natjerao države na drastičnu štednju

Energetska kriza izazvana američko-izraelskim napadom na Iran i blokadom Hormuškog tjesnaca uvela je rigorozne mjere diljem Azije. Šri Lanka je uvela četverodnevni radni tjedan proglasivši srijedu neradnom, dok Mjanmar uvodi vožnju “par-nepar”. U Tajlandu se zbog štednje klime nose kratki rukavi umjesto odijela, a Filipini nalažu rad od kuće. Cijena nafte od 100 dolara po barelu prisilila je vlade na racionalizaciju goriva i struje, dok građani strahuju od potpune paralize prometa i nove gospodarske katastrofe u regiji koja ovisi o uvozu iz Perzijskog zaljeva. Poslovni

Utorak (19:00)

Rat, Hormuz i nafta: svijet između šoka i kontrole

Nakon gotovo tri tjedna sukoba cijene nafte snažno osciliraju, uz kratkotrajne skokove prema 120 dolara, ali i smirivanja zbog otpuštanja strateških rezervi. Ključna nepoznanica ostaje blokada Hormuškog tjesnaca. SAD, EU i Kina imaju dovoljno rezervi za nekoliko mjeseci, no tržišta očekuju dugotrajniji poremećaj. Najvjerojatniji je scenarij postupne (“stop-go”) deblokade uz cijene oko 100 dolara. Brzi rasplet ili eskalacija i dalje su mogući, ali ograničeni su političkim i ekonomskim pritiscima na obje strane. Velimir Šonje za Ekonomski lab podsjeća kako je Ronald Reagan deblokirao Hormupki tjesnac izravnom vojnom intervencijom 1988. No, danas je situacija složenija (dronovi, globalna potražnja, Kina), pa isti ishod nije zajamčen.

15.03. (21:00)

Više od 3000 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, od toga oko 1300 civila

Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva. Prema HRANA-i ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu. Izraelska vojska planira još najmanje tri tjedna kampanje protiv Irana s “tisućama preostalih ciljeva”, rekao je u nedjelju za američku televiziju CNN glasnogovornik izraelske vojske. Američke obavještajne službe raspolažu informacijama kako je pokojni iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin, Modžtaba Hamenei, preuzme vlast, doznaje CBS News. Nije ga smatrao dovoljno sposobnim i inteligentnim Jutarnji

10.03. (23:00)

Hrvatska besplatno vratila građane s Bliskog istoka, nordijske zemlje letove naplatile

Hrvatska je javnim novcem, oko 850.000 eura, organizirala povratak 845 državljana s Bliskog istoka nakon izraelsko-američkog napada na Iran. Sličan pristup imale su Slovenija, BiH i Srbija, dok su nordijske zemlje građanima uglavnom naplaćivale evakuacijske letove i upućivale ih na komercijalne opcije. Švedska, Finska, Danska i Norveška karte su naplaćivale oko 1000 eura ili više te davale prednost ranjivim skupinama. Rasprava na društvenim mrežama otvorila je pitanje treba li država besplatno spašavati građane koji su putovali u potencijalno rizična područja. Slobodan Mufić za Index

10.03. (14:00)

Basara: Rat bez krčmara

Istorija se sve brže ponavlja, ali ne kao pre, nego nekako kontramarksistički: počne kao farsa, a završi kao tragedija. Samo što je ukrajinski rat napunio četvrtu godinu, Amerika i Izrael su ponovili rusku grešku – koju Rusija ni pod mukama ne bi priznala kao grešku – i jurnuli su u rat bez krčmara, koji je, kao i ukrajinski, trebalo da potraje pet-šest dana, posle kojih je planirana pobedonosna parada, a koji se odužio na godine i kome se zasad ne nazire kraj. Raspolaganje velikom silom – a takvom silom raspolažu i Rusija i Amerika i Izrael – vrlo često (i sve češće) stvara iluziju nepobedivosti (i neprejebivosti) i neizbežno vodi ka bagatelisanju i potcenjivanju svih koji ne raspolažu ni približnom silom, ali koji su odlučni i hrabri.

Iran, to nije rahmetli ajatolah Hamnei, Iran je sistem u kome glavnu reč vodi Iranska revolucionarna garda i kojekakve revolucionarne milicije koje lagodno žive od iranskog sistema onakvog kakav je i kakvog će braniti po cenu života, ako ni zbog čega drugog a ono zato što u slučaju režimskog strmopizda za njih nema nikakvog života. Svetislav Basara