Dobro došli u klub u kojem svi glume i nitko nema pojma

Imposter sindrom se javlja kada osoba vjeruje da je njezin uspjeh posljedica sreće ili tuđe pogreške te strahuje od trenutka kada će netko iz okoline ‘otkriti’ da nije dovoljno sposobna. Događa se kada osoba svoja postignuća pripisuje vanjskim okolnostima, a ne vlastitim sposobnostima, trudu ili zaslugama. Istovremeno ima i nerealnu sliku o tome što znači biti dovoljno dobar ili sposoban. Vjeruje da kompetentnost znači nikada ne griješiti, uvijek znati sve, biti savršeno pripremljen i imati stalnu kontrolu, što je, naravno, nemoguće. Imposter sindrom relativno je nov pojam u psihologiji i psihoterapiji. Nije klasificiran kao službeni psihički poremećaj, ali je povezan s mentalnim zdravljem. Posebno pogađa ljude iz manje privilegiranih grupa i da je to posebno vidljivo ondje gdje je netko “prvi”, “rijedak” ili svojevrsni “izuzetak”, a hrani se osećajem da “ne pripadaš”. Psihologinje za Novosti.