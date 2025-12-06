Imposter sindrom: Nametnuta sumnja u sebe - Monitor.hr
Dobro došli u klub u kojem svi glume i nitko nema pojma

Imposter sindrom: Nametnuta sumnja u sebe

Imposter sindrom se javlja kada osoba vjeruje da je njezin uspjeh posljedica sreće ili tuđe pogreške te strahuje od trenutka kada će netko iz okoline ‘otkriti’ da nije dovoljno sposobna. Događa se kada osoba svoja postignuća pripisuje vanjskim okolnostima, a ne vlastitim sposobnostima, trudu ili zaslugama. Istovremeno ima i nerealnu sliku o tome što znači biti dovoljno dobar ili sposoban. Vjeruje da kompetentnost znači nikada ne griješiti, uvijek znati sve, biti savršeno pripremljen i imati stalnu kontrolu, što je, naravno, nemoguće. Imposter sindrom relativno je nov pojam u psihologiji i psihoterapiji. Nije klasificiran kao službeni psihički poremećaj, ali je povezan s mentalnim zdravljem. Posebno pogađa ljude iz manje privilegiranih grupa i da je to posebno vidljivo ondje gdje je netko “prvi”, “rijedak” ili svojevrsni “izuzetak”, a hrani se osećajem da “ne pripadaš”. Psihologinje za Novosti.


04.12.2024. (11:00)

Superheroj ili slučajni srećković?

Sindrom varalice: Kako mentalitet rasta može pomoći da svladate stalnu sumnju u sebe i svoje sposobnosti

Sindrom varalice, unutarnja borba s osjećajem nesposobnosti unatoč postignućima, čest je fenomen koji pogađa ljude svih profesija i životnih faza. Njegovi korijeni često leže u visokim očekivanjima iz djetinjstva ili stresnim situacijama u odrasloj dobi. Ključ za prevladavanje leži u usvajanju mentaliteta rasta – vjerovanju da se sposobnosti razvijaju kroz trud i učenje. Priznavanje malih koraka, prihvaćanje pohvala, suočavanje s izazovima kao prilikama i okruživanje pozitivnim ljudima pomažu u izgradnji samopouzdanja. Budite strpljivi prema sebi i prepoznajte sindrom varalice kao signal da napredujete, kažu na Lideru.

02.08.2024. (23:00)

Put do uspjeha popločen je nesigurnostima i iracionalnim mislima

Imposter sindrom: Fenomen koji sabotira vaš put do uspjeha

Istraživanja su pokazala da je 70 posto ljudi najmanje jednom osjetilo ovaj psihološki fenomen zbog kojeg se osjećaju nedovoljno sposobno, neadekvatno, da ne zaslužuju određenu poziciju ili posao te strahuju da će jednom netko otkriti da zapravo nisu talentirani ni vješti. Njima je izuzetno teško prihvatiti vlastiti uspjeh, a javlja li se imposter sindrom često, postoji velika šansa da će ih spriječiti da ispune svoj puni, stvarni potencijal. Od toga su patili i pate brojni poznati, od Alberta Einsteina do Meryl Streep. Novo Liderovo Mikroučenje nudi rješenje kako zaustaviti iracionalne misli i realnije gledati na vlastite sposobnosti.

28.02.2024. (14:00)

Dok si sam sebi najveći neprijatelj

Imposter Sindrom: čak 70% ljudi, bez obzira na spol, zanimanje ili postignuća, osjeća manjak vlastite vrijednosti usprkos uspjesima

Imposter sindrom, poznat i pod nazivom sindromu varalice karakterizira sklop misli, osjećaja i ponašanja u čijoj je podlozi osjećaj manje vrijednosti unatoč uspjesima koje osoba postiže. Karakterizira ga uvjerenje da su postignuća rezultat sreće, a ne vlastite sposobnosti.  Istraživanja su pokazala da se javlja i kod žena i kod muškaraca te kod ljudi različitih kultura i zanimanja. Prepoznavanje problema ključno je u borbi protiv sindroma. Važno je otvoreno razgovarati o svojim sumnjama te preispitati negativna uvjerenja. Umjesto da se pokušavamo uvjeriti da nismo nesposobni, trebamo prihvatiti trenutnu stvarnost te se suočiti s izazovima. Koristeći humor i tehnike disanja, možemo ublažiti negativne emocije. Važno je shvatiti da samo zato što osjećamo nesigurnost, to ne znači da nismo kompetentni. (Mixer.hr)