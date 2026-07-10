Pac-Man u epruveti spreman za najteži nivo igre
Imunoterapija nove generacije: CAR-makrofagi iz progenitorskih stanica kao živi lijek protiv raka
Nova studija u časopisu Cell donosi revolucionaran pristup imunoterapiji: umjesto kompliciranog uzimanja zrelih stanica pacijenata, znanstvenici koriste GMP stanice (kadete-prekursore) za masovni uzgoj CAR-makrofaga. Ovi genetski modificirani „čistači” opremljeni su radarskim antenama za prepoznavanje tumora, ali i molekularnim „megafonima” za pozivanje ostatka imuniteta. Za razliku od CAR-T terapije, koja zapinje na solidnim tumorima (bunkerima u močvari), makrofagi lakše prodiru u tkiva. Koncept je uspješno testiran na miševima, a cilj je stvoriti stalnu, jeftiniju terapiju „s police” spremnu za humanu medicinu. Igor Berecki za Bug