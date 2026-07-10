Imunoterapija nove generacije: CAR-makrofagi iz progenitorskih stanica kao živi lijek protiv raka - Monitor.hr
Danas (16:00)

Pac-Man u epruveti spreman za najteži nivo igre

Imunoterapija nove generacije: CAR-makrofagi iz progenitorskih stanica kao živi lijek protiv raka

Nova studija u časopisu Cell donosi revolucionaran pristup imunoterapiji: umjesto kompliciranog uzimanja zrelih stanica pacijenata, znanstvenici koriste GMP stanice (kadete-prekursore) za masovni uzgoj CAR-makrofaga. Ovi genetski modificirani „čistači” opremljeni su radarskim antenama za prepoznavanje tumora, ali i molekularnim „megafonima” za pozivanje ostatka imuniteta. Za razliku od CAR-T terapije, koja zapinje na solidnim tumorima (bunkerima u močvari), makrofagi lakše prodiru u tkiva. Koncept je uspješno testiran na miševima, a cilj je stvoriti stalnu, jeftiniju terapiju „s police” spremnu za humanu medicinu. Igor Berecki za Bug


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Danas (10:00)

Usklađene vibracije

Kad s nekim ‘kliknete’, to nije samo fraza – vaša srca i mozgovi stvarno počinju kucati i misliti u istom ritmu

Suvremena socijalna neuroznanost potvrđuje da fraza “na istoj valnoj duljini” nije samo metafora. Pomoću pametnih narukvica i prijenosnih EEG uređaja, znanstvenici danas mogu mjeriti fiziološku sinkroniju među ljudima. Kada dijelimo pažnju, bliskost ili zajednički prostor, naši srčani ritmovi i moždani valovi počinju se usklađivati. Ta usklađenost ovisi o socijalnom kontekstu i okolini – primjerice, prevelika buka dokazano kvari ovu fiziološku vezu. Iako sinkronija ne dokazuje postojanje sudbinskih srodnih duša niti je uvijek pozitivna (poput ponašanja navijačke rulje), ona zorno dokazuje da su ljudi biološki programirani za duboko uzajamno rezoniranje. Igor Berecki za Bug

Prekjučer (22:00)

Dijagnoza: Hollywood

Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.

Subota (14:00)

Debeli s biološkim pokrićem

Znanost iza ‘dad boda’: Kako očinstvo biološki i neurološki mijenja muškarce

Ulazak u očinstvo donosi mjerljive biološke, metaboličke i neurološke promjene. Fenomeni poput „dad boda” (nakupljanje trbušnog salona) i „dad braina” (reorganizacija sive tvari) nisu samo posljedica stresa, manjka sna i jedenja ostataka dječje hrane, već i biološke adaptacije. Pad testosterona evolucijski usmjerava muškarce s reproduktivnog natjecanja na roditeljsku prisutnost, dok se mozak neuroplastično prilagođava boljem prepoznavanju dječjih potreba. Osim toga, očevo pretkoncepcijsko zdravlje prenosi važne epigenetske informacije putem spermija. Očinstvo je stoga duboka cjelovita transformacija organizma, a ne puko muško zapuštanje. Igor Berecki za Bug

02.07. (10:00)

I još tak mali i slatki

Kako golokrtičasti štakor pomoću proteina cGAS pobjeđuje rak i starenje

Golokrtičasti štakor (goli sljepaš) fascinira znanstvenike jer živi dulje od 30 godina i gotovo nikada ne obolijeva od raka. Studija iz 2025. godine otkriva da tajna leži u proteinu cGAS. Dok kod ljudi i miševa taj protein koči precizan popravak DNK, kod golog sljepaša četiri aminokiselinske promjene preokreću njegovu ulogu pa on aktivno potiče sanaciju genoma. Uz to, stabilnost održava pomoću iznimno velike molekule hijaluronana, koja mu daje antitumorski štit. Ova otkrića ne nude instant-lijek, ali usmjeravaju ljudsku medicinu prema novim načinima očuvanja genoma i usporavanja starenja. Igor Berecki za Bug

01.07. (16:00)

Popušiš više nego što si udahnuo

Današnja ‘trava’ više nije ležerni smotuljak, nego snažan neurokemijski rizik

Moderna istraživanja pokazuju da rasprava o kanabisu kao „bezopasnoj biljci“ više ne drži vodu. Današnji hibridi i koncentrati sadrže drastično više THC-a nego prije nekoliko desetljeća, što kvalitativno mijenja njihov utjecaj na mozak. Visoke doze remete sposobnost mozga da procjenjuje stvarnost, otvarajući vrata paranoji. Studije iz 2026. potvrđuju da teška konzumacija trajno smanjuje aktivnost radnog pamćenja, dok kod adolescenata udvostručuje rizik od psihotičnih i bipolarnih poremećaja. Znanost zaključuje: umjesto ideoloških rasprava, kanabis zahtijeva strogu regulaciju, dobnu zaštitu i svjesnost da tržište ne mari za zdravlje našeg mozga. Igor Berecki za Bug

30.06. (12:00)

Nije što je vruće, već što je sparina

Vrućina kao biološki napad: Kako preživjeti toplinski stres bez odlaska u “crveno”

Ljetne vrućine nisu tek prolazna nelagoda, već ozbiljan fiziološki stres-test. Kada ekstremne temperature i visoka vlaga onemoguće hlađenje isparavanjem znoja, tijelo ulazi u termodinamički disbalans. Srce, bubrezi i mozak trpe golemo opterećenje, a kognitivne funkcije opadaju. Posebno su ugroženi djeca, stariji i kronični bolesnici, a ključna opasnost vreba noću kada izostaje rashlađivanje. Razlika između toplinske iscrpljenosti i po život opasnog toplinskog udara leži u poremećaju svijesti. Spas donose isključivo fizikalno hlađenje, pravilna hidracija, sklanjanje u hlad i provjera ranjivih bližnjih – jer ljudsko tijelo nema ugrađeno neograničeno jamstvo. Igor Berecki za Bug

24.06. (19:00)

Dok se srce ne otrijezni

Biokemijski incident u glavi: Akutna zaljubljenost funkcionira poput ovisnosti

Gledano čisto s medicinske strane, zaljubljenost djeluje kao mentalna bolest, odnosno kao privremena neurokemijska nepogoda nalik ovisnosti. Dok dopamin divlja tražeći novu “nagradu” (poruku ili pogled), serotonin opada, približavajući nas ponašanju kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Iako ne snižava stvarni IQ, zaljubljenost uzrokuje prividni “pad IQ-a” jer pod utjecajem dopamina dramatično mijenja procjenu rizika i racionalno odlučivanje. Okolina vidi crvene zastavice, dok zaljubljeni mozak toksične mane prevodi kao vrline. Evolucija je zadržala ovo stanje smanjene ubrojivosti radi opstanka vrste, a najbolji lijekovi su mu vrijeme, distanca i surova stvarnost. Igor Berecki za Bug

24.06. (17:00)

Zabranjeno je njima puno toga, pa nije urodilo plodom

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 više liči na društveni eksperiment

Politički trend zabrane društvenih mreža mlađima od 16 godina, pokrenut u Australiji i Velikoj Britaniji, predstavlja masovni društveni eksperiment. Iako je motivirana zaštitom mentalnog zdravlja, ova jednostavna mjera krije složene probleme: od tehničke neizvedivosti i tinejdžerskog zaobilaženja pravila putem VPN-a, do gubitka digitalnih zajednica podrške za ranjive skupine. Znanost još nema jednoznačne dokaze o učinkovitosti, a puko mjerenje “vremena pred ekranom” zanemaruje sadržaj. Umjesto populističkih gesti, ključno je redefinirati toksičnu arhitekturu samih platformi i sustavno pratiti stvarne zdravstvene ishode ove radikalne društvene intervencije. Igor Berecki za Bug

22.06. (13:00)

Otići ćemo kako smo i došli - uz Big Bang

Gdje smo i kamo idemo? Sudbina svemira u par gutljaja

Svemir je počeo prije 13,8 milijardi godina, no njegovo finale još je predmet žustrih rasprava. Znanstvenici se spore oko nekoliko scenarija, a ključnu ulogu igra misteriozna tamna energija koja ubrzava širenje prostora.

Ovisno o njezinu ponašanju, čekaju nas četiri sudbine:

  • Toplinska smrt (Big Freeze): Svemir se beskonačno širi, hladi i gasi.
  • Veliko rastrgnuće (Big Rip): Ekspanzija postaje toliko nasilna da kida galaksije, planete i same atome.
  • Veliki kolaps (Big Crunch): Širenje staje i svemir se urušava natrag u singularnost.
  • Raspad lažnog vakuuma: Kvantni mjehur promjene koji brzinom svjetlosti trenutno briše poznatu fiziku.

Trenutačno smo u ranoj, svjetlijoj fazi kozmičke povijesti, a precizna mjerenja tek trebaju otkriti hoćemo li završiti smrznuti, rastrgani ili resetirani. Igor Berecki za Bug

21.06. (14:00)

Zato ja sve volim medium

Mit o raku s tanjura: Crne pjege na pizzi bezopasne, pravi rizik vreba s lošeg roštilja

Mitovi o kancerogenosti „leopardastog” ruba napuljske pizze nemaju znanstveno uporište u svakodnevnoj prehrani. Iako izloženost visokim temperaturama stvara spojeve poput akrilamida, ključ zdravstvenog rizika leži u dozi i trajanju pečenja. Kratka priprema pizze (do 90 sekundi) ne stvara toksičnu karbonizaciju, za razliku od predugo pečenog, masnog i zadimljenog mesa s roštilja. Nekoliko tamnih pjegica rezultat je poželjne Maillardove reakcije koja hrani daje bogat okus. Umjesto panike zbog pjege na tijestu, veći fokus treba staviti na stvarne zdravstvene neprijatelje: pretilost, alkohol, pušenje i sjedilački način života. Igor Berecki za Bug