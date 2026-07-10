Usklađene vibracije

Svemir je počeo prije 13,8 milijardi godina, no njegovo finale još je predmet žustrih rasprava. Znanstvenici se spore oko nekoliko scenarija, a ključnu ulogu igra misteriozna tamna energija koja ubrzava širenje prostora.

Ovisno o njezinu ponašanju, čekaju nas četiri sudbine:

Toplinska smrt ( Big Freeze ): Svemir se beskonačno širi, hladi i gasi.

Svemir se beskonačno širi, hladi i gasi. Veliko rastrgnuće ( Big Rip ): Ekspanzija postaje toliko nasilna da kida galaksije, planete i same atome.

Ekspanzija postaje toliko nasilna da kida galaksije, planete i same atome. Veliki kolaps ( Big Crunch ): Širenje staje i svemir se urušava natrag u singularnost.

Širenje staje i svemir se urušava natrag u singularnost. Raspad lažnog vakuuma: Kvantni mjehur promjene koji brzinom svjetlosti trenutno briše poznatu fiziku.

Trenutačno smo u ranoj, svjetlijoj fazi kozmičke povijesti, a precizna mjerenja tek trebaju otkriti hoćemo li završiti smrznuti, rastrgani ili resetirani. Igor Berecki za Bug