Usklađene vibracije
Kad s nekim ‘kliknete’, to nije samo fraza – vaša srca i mozgovi stvarno počinju kucati i misliti u istom ritmu
Suvremena socijalna neuroznanost potvrđuje da fraza “na istoj valnoj duljini” nije samo metafora. Pomoću pametnih narukvica i prijenosnih EEG uređaja, znanstvenici danas mogu mjeriti fiziološku sinkroniju među ljudima. Kada dijelimo pažnju, bliskost ili zajednički prostor, naši srčani ritmovi i moždani valovi počinju se usklađivati. Ta usklađenost ovisi o socijalnom kontekstu i okolini – primjerice, prevelika buka dokazano kvari ovu fiziološku vezu. Iako sinkronija ne dokazuje postojanje sudbinskih srodnih duša niti je uvijek pozitivna (poput ponašanja navijačke rulje), ona zorno dokazuje da su ljudi biološki programirani za duboko uzajamno rezoniranje. Igor Berecki za Bug